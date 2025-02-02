Все, что нужно знать об уходе за кожей после 30 лет

Невозможно остановить время и отменить старость — кожа неминуемо потеряет эластичность и покроется морщинами. Но всегда есть способы оттянуть этот момент и выглядеть молодо.

Вот только какой уход за кожей после 30 лет правильный и какие средства нужно использовать в борьбе за молодость, знают не все. Отсюда разочарование в косметике, которое в итоге приводит в кабинет к косметологам и пластическим хирургам. Чтобы с вами такого не произошло, расскажем все тонкости ухода за кожей после 30, которые необходимо знать каждой женщине.

Что происходит с нашей кожей после 30 лет?

Чтобы понять, как грамотно ухаживать за своей кожей, вам стоит разобраться в процессах, которые происходят с ней в этом возрасте:

появление первых мелких морщин (“носогубка”, “гусиные лапки”) и общей дряблости кожи из-за уменьшения мышечного тонуса;

тусклый цвет лица из-за нарушения кровотока;

нестабильность работы сальных желез, что приводит к разрушению естественного липидного слоя эпидермиса;

предыдущий пункт приводит к потере влаги, вследствие чего кожа становится сухой;

эластин и коллаген практически перестают вырабатываться организмом, что приводит к потере упругости кожи.

Эти пункты наглядно показывают, что в борьбе за молодость вам потребуется комплексный уход. Не надейтесь, что сможете “замаскировать” первые признаки старения декоративной косметикой. Если вначале это и принесет результат, то впоследствии тональные и другие маскирующие средства будут лишь подчеркивать ставшие более глубокими морщины. Поэтому единственное верное решение – это регулярный уход за кожей.

Уход за кожей лица в зависимости от ее типа

Огромная ошибка многих женщин – это применение косметических средств, не подходящих по типу кожи. Неправильно подобранный крем или маска ухудшают состояние эпидермиса, могут спровоцировать воспаления, акне, шелушения или, напротив, избыток себума, а в долгосрочной перспективе – снижение эластичности кожи, что приведет к более раннему появлению глубоких морщин.

Поэтому первое, что нужно сделать — разобраться к какому типу кожи относится ваша.

Сухая или чувствительная. Запомните: не каждая чувствительная кожа — сухая, но каждая сухая — чувствительная. Для таких типов характерны сухость, шелушения, купероз (сосудистые сеточки).

Сухость кожи вызывает разрушение ее липидного защитного барьера. Без него эпидермис острее реагирует на любые внешние раздражители, отвечая аллергическими реакциями и раздражением. Без регулярного ухода на такой коже быстро появляются морщины.

Нормальная. Без выраженных недостатков: купероза, воспалений, жирного блеска или сухости. Уход за нормальным типом кожи легкий, но при неграмотном подходе может вызвать проблемы в работе сальных желез.

Комбинированная. Кожа сухая или нормальная, в Т-зоне – жирная. Уделяйте особое внимание уходу именно за Т-зоной - она быстрее теряет упругость.

Жирная. Имеет характерный блеск из-за чрезмерной работы сальных желез. После 30 лет, как правило, становится комбинированной и требует соответствующего ухода.

Уход за сухой и чувствительной кожей

Чтобы продлить молодость такого типа кожи, ежедневно утром протирайте лицо тоником или лосьоном, после чего делайте массаж лица. Потом нанесите на кожу кисломолочный продукт с высокими процентом жирности (сметану, кефир, йогурт) или домашнюю маску. После всех процедур обязательно используйте увлажняющий дневной крем.

Вечером после снятия макияжа опять протрите лицо тоником и нанесите увлажняющий или питательный ночной крем.

Уход за нормальной кожей

Начните утро с умывания лица прохладной водой и легкого самомассажа (если нет времени, достаточно будет похлопывания). Эти процедуры тонизируют и усиливают кровообращение, после чего питательным веществам будет легче проникать в глубокие слои эпидермиса.

После умывания обязательно протирайте лицо тоником или молочком, чтобы нейтрализовать воздействие жесткой воды. В уходе используйте преимущественно увлажняющие средства (сыворотки, крема, маски), от питательных лучше отказаться – они провоцируют раннее появление морщин. Снимать макияж лучше специальными гелями и молочком.

Уход за комбинированной кожей

Чтобы после 30 лет комбинированная кожа как можно дольше оставалась упругой и здоровой, придерживайтесь рекомендаций:

приобретайте косметические средства только для вашего типа кожи;

если вы в уходе применяете домашние рецепты, то наносите средства для жирной кожи на Т-зону, для сухой – на остальные участки;

раз в неделю делайте глубокую чистку лица;

отдавайте предпочтение домашним маскам на основе растительных экстрактов (огурцов, зверобоя, тысячелистника, цитрусовых).

На день используйте легкие крема, на ночь – по типу вашей кожи.

Уход за жирной кожей

Обладательницы жирной кожи лица часто делают ошибки, экспериментируя с уходом, что приводит к ухудшению ее состояния: акне, черные точки, расширенные поры и ранние морщины. Чтобы не допустить подобного, придерживайтесь правил:

Умывайтесь только теплой или прохладной водой. Горячая вода стимулирует работу сальных желез еще сильнее, что неизменно станет причиной жирного блеска и забитых пор.

Используйте в уходе средства на растительной основе. Жирные маски и крема (домашние и покупные) на такой коже провоцируют появление акне.

После любого контакта с водопроводной водой протирайте лицо тоником или отварами из мяты и шалфея.

В декоративной косметике отдавайте предпочтение рассыпчатой пудре - она вытягивает кожное сало. Жирные пудры и тональные средства забивают поры.

2 раза в неделю делайте маски с подсушивающим эффектом.

Избегайте косметических средств, в составе которых присутствует спирт.

Секреты ухода за кожей после 30: лайфхаки и рекомендации

Чтобы кожа оставалась здоровой и выглядела молодо, не нужно жить в кабинетах косметологов. Достаточно грамотно организовать домашний уход, и результат будет не хуже салонных процедур:

Начинайте свой день с умывания водой с пенкой или гелем. Ни в коем случае не используйте для этого мыло - оно разрушает липидный барьер кожи. Если вы умываетесь просто водой, то после этого обязательно протрите лицо тоником или молочком.

Банальный, но эффективный совет: питайтесь правильно. С пищей в организм поступает множество витаминов и микроэлементов, которые помогают коже дольше сохранять свежий и молодой вид. Включите в рацион больше овощей и фруктов, мяса и молочных продуктов, ограничьте себя в сладком.

Пейте больше воды. Норма: 30 мл на 1 кг веса. Сладкие морсы и соки не учитываются.

Обязательно приобретите и ежедневно используйте антивозрастные крема в соответствии с вашим типом кожи.

2 раза в неделю питайте кожу масками (домашними или покупными).

Не ложитесь спать с макияжем. Никогда.

Не забывайте, что курение и алкоголь тоже не способствуют красоте кожи. Пожертвуйте минутами сомнительного удовольствия ради многих лет молодости.

Очищение и тонизирование для кожи после 30

Важным этапом в уходе за кожей являются очищение с последующим ее тонизированием. Что для этого нужно:

2 раза в день умывайтесь с помощью геля или пенки, чтобы избавиться от макияжа и себума.

2 раза в неделю удаляйте грязь и пыль из забитых пор скрабом.

Дважды в неделю используйте маски для лица.

Старайтесь не злоупотреблять декоративной косметикой или выбирайте легкие варианты: ВВ-крема, рассыпчатую пудру.

Увлажнение и питание кожи после 30

Главное правило в уходе за кожей после 30 лет гласит: днем – увлажняем, вечером – питаем. То есть после очищения и тонизирования кожи наносим увлажняющий или питательный крем в зависимости от времени суток. Это необходимо нашей коже: днем – легкая основа, позволяющая ей дышать, вечером – интенсивный питательный уход.

Компоненты, которые должны присутствовать в составе средств:

витамины;

питательные вещества;

эфирные масла;

увлажняющие компоненты;

фильтры против УФ.

Если у вас суровый зимний климат, то в холодное время года питательные жирные крема можно наносить и днем. Это поможет коже защититься от низких температур.

Народные средства по уходу за кожей после 30

Если вы не хотите тратить средства на покупную косметику или не доверяете ее составам, можете заглянуть в холодильник. Все необходимое для красоты и здоровья кожи там есть:

кисломолочные продукты;

яйца;

мед;

растительное масло и другие.

Эти продукты – идеальные ингредиенты для домашних масок, не уступающих в эффективности разрекламированным средствам.

А если вам нужен тоник для лица, можете отварить ромашку или бергамот. Они питают клетки эпидермиса и подготавливают кожу к дальнейшему уходу, восстанавливая pH-баланс.

Уход за кожей вокруг глаз после 30 лет

Несмотря на то, что кожа вокруг глаз чувствительная и тонкая, особый уход ей не нужен. Просто включите в него маски против “гусиных лапок”.

Косметические средства могут быть, как покупные, так и домашнего приготовления. Здесь тоже нет особых правил. Единственное требование к ним – регулярное применение, ведь проще предупредить морщины, чем потом бороться с ними.

Уход за шеей

Шея коварно выдает возраст ее обладательницы. Поэтому возьмите в привычку проводить косметические процедуры не только на лице, но и на ней. Средства можете использовать те же, что и в уходе за лицом. Помните, что без увлажняющих и питательных процедур кожа на шее быстро станет дряблой, и вернуть ей упругость будет сложно.

Снятие макияжа

В такой, казалось бы, простой процедуре, как снятие макияжа, множество женщин допускают ошибки. Чтобы уход за кожей был эффективным, соблюдайте рекомендации:

Снимайте макияж только специальными средствами: молочко, пенка, мицеллярная вода, кокосовое масло.

Во время снятия макияжа не трите сильно глаза и кожу лица. Движения должны быть в меру твердыми и плавными.

Пару раз в неделю давайте своей коже отдохнуть от декоративной косметики.

Не ложитесь спать с макияжем.

Доказано, что пренебрежение последним пунктом приводит к печальным последствиям: морщины появляются в среднем на 5 лет раньше, лицо атакуют черные точки и прыщи.

Средство для снятия макияжа подбирайте по типу кожи. Если после его применения вы ощутили дискомфорт, кожа покраснела или зудит, значит, смените его. Средство вам не подходит или производитель использовал в составе агрессивные вещества.

Домашние маски для ухода за кожей

Домашние маски – это не всегда ради экономии. Часто женщины отмечают, что результат от их использования равнозначен дорогой косметике.

Небольшая хитрость: перед применением домашнего средства распарьте кожу лица и очистите ее. Это поможет питательным веществам проникнуть в глубокие слои эпидермиса, что сделает процедуру более эффективной.

Лучшие домашние рецепты для красоты кожи:

Для отбеливания пигментации смешайте сок цитруса (30 мл) с белком, а желток с 3 мл масла (растительного, оливкового). Нанесите на лицо белковую смесь в несколько слоев, затем – смесь с желтком. Оставьте на 15 минут.

Чтобы избавиться от морщин на лбу смешайте в равных количествах мед и виноградный сок. Нанесите смесь на марлю и положите ее на лоб на 20 минут.

Освежить лицо помогут 120 г протертой моркови, белок и 15 г крахмала. Смешайте компоненты и нанесите на полчаса.

Для очищения лица смешайте 25 г белой глины, 10 г меда и 1 ч.л. зеленого чая. Держите маску 15-20 минут.

Чтобы увлажнить кожу разомните банан вилкой. Добавьте в полученное пюре 1 ч.л. сливок и 10 г крахмала. Оставьте на лице на 15-20 минут.

Домашние скрабы и пилинги

Чтобы крема и маски работали более эффективно, кожу нужно регулярно очищать от пыли, выработки сальных желез и ороговевших частиц. Для этих процедур понадобятся:

Скраб. Содержит твердые частицы, с помощью которых удаляет ороговевший слой, очищает поры и выравнивает рельеф кожи. Курс: 2 раза в неделю.

Для приготовления скраба понадобятся мягкий творог и молотый кофе в равных частях. Нанесите смесь на лицо, помассируйте пару минут и оставьте на 10 минут.

Гоммаж. Отличается от скраба отсутствием твердых абразивов в составе и наличием ухаживающих компонентов. Курс: 1-2 раза в неделю.

Смешайте 1 ч.л. мякоти банана, 1 ч.л. коричного порошка, 2 ч.л. кефира и 20 мл цитрусового сока. Нанесите на кожу массажными движениями и оставьте на 20 минут.

Пилинг. Очищает кожу от ороговевших частиц и загрязнений, но более агрессивно чем скраб. Не рекомендуется при расширенных порах. Курс применения: 1 раз в 10-14 дней.

Натрите 15 г дегтярного мыла на терке, добавьте в него по 10 мл нашатыря и борной кислоты, 15 мл глицерина и таблетку гидроперита. Нанесите на лицо, избегая области вокруг глаз, на 10 минут. Удалите пилинг салфеткой, пропитанной хлористым кальцием.

30 лет – это тот возраст, когда уход за своей кожей должен быть регулярным и естественным. Тогда через 5 лет вам не придется бежать к косметологу на “уколы красоты”, ведь на грамотный уход кожа ответит здоровым цветом лица, чистыми порами и гладким рельефом.опубликовано econet

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