Все факты и мифы о кариесе

Здоровье зубов важно поддерживать, поскольку они являются основными помощниками системы пищеварения, чтобы она могла функционировать должным образом. Основной причиной проблем с зубами является кариес и нужно знать, как правильно с ним бороться.

На счет кариеса есть множество не аргументированных домыслов, поэтому предлагаем отделить зерна от плевел и разобраться, что стоит предпринимать, а что нет.

Факты о кариесе

1. Согласно статистическим данным 90% детей дошкольного возраста имеют проблемы с зубами, у 95% взрослых при осмотре ротовой полости обнаруживается минимум одна кариозная полость. Причем у взрослых, часто принимающих лекарственные препараты, риск развития кариеса повышается в несколько раз, это обусловлено тем, что большинство препаратов провоцируют обезвоживание организма, а нехватка влаги в ротовой полости – главная причина развития патологии.

2. Повышенная чувствительность зубов не свидетельствует об образовании кариозной полости, дискомфорт может спровоцировать близкое расположение к тканям нервных окончаний и другие факторы. Характерным признаком стремительно развивающегося кариеса является острая боль, которую с трудом удается снять даже при приеме обезболивающих препаратов.

3. Риск развития кариеса существенно повышается при употреблении большого количества сладких, содержащих крахмал и кислых продуктов (картофель, хлеб, фрукты). При расщеплении углеводов бактерии взаимодействуют с ними и выделяют кислоту, разрушающую зубную эмаль. Не меньший вред зубам наносят сладкие газированные напитки.

4. Для предотвращения развития кариеса следует соблюдать правила гигиены ротовой полости, особенно уделяя внимание участкам между зубами, поскольку не устраненный своевременно мягкий налет может преобразоваться в твердые отложения, разрушающие поверхность зубов.

5. На вылеченных зубах никогда повторно не образуется кариес.

6. Частое сжимание и пришлифовка разрушительно действуют на зубы.

Мифы о кариесе

1. Если приложить таблетку аспирина к проблемному зубу, это поможет снять боль. Неправда. Устранить боль удастся, если выпить аспирин, а расположение таблетки, содержащей кислоту, рядом с зубом может навредить деснам и вызвать абсцесс.

2. Все пломбы рано или поздно придется менять. Это не так. Пломбы подлежат замене в том случае, если повреждены. Если все в порядке, пломба может прослужить всю жизнь.

3. О появлении кариеса свидетельствуют определенные симптомы. Не верно. Мягкий кариес развивается бессимптомно, боль ощущается только при повреждении нерва.

4. Лечить молочные зубы не обязательно. Миф. Несмотря на то, что такие зубы временные, кариес может ухудшить состояние зубов, которое придут на смену молочным, особенно если кариозные полости обширные.

Чтобы не столкнуться с серьезными стоматологическими проблемами важно регулярно ухаживать за полостью рта, используя качественную щетку, пасту и зубную нить*. опубликовано econet

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