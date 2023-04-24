Всего 1 упражнение, которое поможет держать в тонусе все тело

Выполнение этого простого упражнения для стоп не отнимет у вас много времени. Его преимущество в простоте и в том, что оно оказывает положительный эффект на весь организм. Вот подробное описание данного упражнения для стоп.

Предложенное упражнение довольно простое, оно состоит из четырех элементов, знакомых большинству из нас. Эти элементы будет просто выполнить даже с первого раза. На упражнение вы потратите не более 5-8 минут.

Заранее, перед выполнением упражнения нужно сделать разминку. Это необходимо для разогрева суставов, и чтобы подготовить ноги и тело к движениям в необходимом темпе. В данном случае разминка состоит из тех же элементов, что и главное упражнение. Но проделываются они в замедленном темпе в положении стоя, руки опущены.

Техника выполнения упражнения для стоп

Встать на носки, затем на всю ступню. Теперь встать на пятки - на всю ступню.

Встать на внешнюю сторону стопы, на всю стопу и в финале на внутреннюю сторону стопы.

Нужно менять положение стоп то одновременно двумя ногами, то по очереди примерно 1 минуту.

Специфика данного упражнения в том, что оно проделывается с помощью стула. Повернуться лицом к стулу и взяться руками за его спинку. Подняться на носки, опираясь руками на спинку стула и перенося на руки тяжесть тела. Этот момент достаточно важен.

Выполнить упражнение, то поднимаясь обеими ногами на носочки, то опускаться на всю ступню. Сделать это необходимо 8 раз.

Теперь обеими ногами то на встать на пяточки, то опуститься на всю ступню. Сделать это необходимо 8 раз.

Встать на внешние стороны обеих стоп, одновременно прижимая пальцы ног к ступне. Сделать это необходимо 8 раз.

Встать обеими ногами на внутренние стороны стоп, пальцы ног должны смотреть в разные стороны. Сделать это необходимо 8 раз.

Повторить описанные выше 4 движения еще раз по 8 раз. А теперь рекомендуется в каждом из подходов проделать дважды по 8 движений и ускорить темп.

Не забывайте, что ноги в процессе выполнения упражнения должны быть прямые, колени не согнуты.

В положении на носочках, опираясь на стул и перенося на него тяжесть вашего тела, не стойте на мизинцах и не раскрывайте пятки вовнутрь. Стоять на носочках нужно, опираясь преимущественно на большие пальцы.

Внимание! Данное упражнение (именно в этой трактовке) не рекомендуется делать тем, у кого имеется вальгусная деформация стопы, при пяточной шпоре, при избыточном весе.*опубликовано econet

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