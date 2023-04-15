Всего 2 упражнения для идеального пресса

Как сделать идеальный пресс с помощью всего двух упражнений.

У меня никогда не было заметных мышц брюшного пресса. Даже когда жира в теле почти не оставалось и повсюду виднелись вены, мои «кубики» – прямые мышцы живота – практически не просматривались. Низкий процент телесного жира – условие необходимое, но не достаточное.

Упражнения для безупречного пресса

Движение № 1: Миотатический кранч

Движение № 2: Поза срыгивающей кошки

Я выполнял традиционные упражнения для брюшного пресса больше десяти лет без сколько-нибудь заметного результата, и почему-то продолжал считать, что появление «кубиков» – вопрос времени. Альберт Эйнштейн сказал бы, что делать вновь и вновь одно и то же, надеясь, что результаты окажутся иными, – безумие.

Ситуация изменилась только в 2009 году, когда я начал подвергать сомнению общепринятые представления. Через неделю была составлена упрощенная программа тренировок всего из двух упражнений. Я выполнял эти упражнения всего дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, после махов гирей. Через какие-то три недели у меня уже были «кубики».

Существует еще всего лишь одно обязательное условие для наращивания заметных мышц брюшного пресса: следовать диете, которая даст возможность удерживать долю телесного жира на уровне, не превышающем 12 %. Я рекомендую медленноуглеводную диету, поскольку, по моим наблюдениям, ее соблюдают с большим постоянством, но можно остановить свой выбор и на кетогенной диете и периодическом краткосрочном голодании.

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Движение № 1: Миотатический кранч

Я начал анализ с поиска общих характеристик, имеющихся у неэффективных упражнений. Все наиболее известные упражнения, особенно кранчи (скручивания для мышц брюшного пресса) на полу, объединяло то, что полная амплитуда движения мышц брюшного пресса использовалась в них менее чем наполовину. Для положения сидя все рекомендуемые упражнения заключались в наклоне к коленям (кранч сидя на полу) или в подтягивании коленей к груди, причем спина должна была оставаться прямой («римский стул», обратный кранч). Я решил на восемь недель отойти от этой амплитуды движений, как у эмбриона, и сосредоточил внимание на растяжке, которая достигается при полном удлинении мышц спины.

Результатом стал «миотатический кранч», названный так потому, что в нем эффективно используется и поза полного растяжения, и получаемый рефлекс (миотатический рефлекс, или сокращение мышцы при растягивании) для более сильного сокращения, чем удавалось достичь другими способами.

Чтобы увидеть разницу, восьми недель не понадобилось. Хватило и трех. Поскольку это упражнение эффективно и для тренировки косых мышц живота (объяснения последуют далее), при необходимости остановить свой выбор на единственном упражнении отдайте предпочтение этому. Если купить полусферу не удалось, воспользуйтесь маленьким фитболом (45–55 см в диаметре) или горкой из сложенных жестких подушек.

Занимаясь на полусфере или фитболе, следите за тем, чтобы ваши ягодицы были приближены к полу и находились на расстоянии не более 15 см от него.

Выполните следующее:

1. Сначала вытяните руки над головой как можно сильнее (я складываю ладони, как при нырянии). Заведите руки за уши или держите вплотную к ним на протяжении всего упражнения.

2. За 4 секунды осторожно опуститесь так, чтобы пальцы рук коснулись пола. Все это время пытайтесь вытянуть руки как можно дальше от полусферы или фитбола.

3. Задержитесь в нижнем положении на 2 секунды, постарайтесь вытянуться как можно сильнее (фото 3).

4. Медленно поднимитесь и задержитесь в верхнем положении с полностью сокращенными мышцами на 2 секунды. Руки не должны быть перпендикулярны полу.

5. Повторите упражнение 10 раз. После выполнения 10 повторов добавьте нагрузку для рук. Я обычно пользуюсь книгами разного размера. Женщинам я не советую добавлять нагрузку весом более 4,5 см (см. «Как сохранить “песочные часы”»).

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Движение № 2: Поза срыгивающей кошки

Если одновременно вы не озаботитесь покупкой корсета, кранчи не помогут вам подтянуть живот. Мышечные волокна «кубиков» (прямых мышц живота) проходят вертикально. Мышцы, на которые воздействуют кранчи, называются косыми и являются наиболее глубокими из шести основных мышц брюшного пресса. Они состоят из волокон, проходящих горизонтально и образующих подобие пояса. Косые мышцы прозваны «корсетными», и если у вас когда-нибудь болел живот от смеха или кашля, вы чувствовали, как они работают.

Увы, результатом постоянного смеха в тренажерном зале станет или смирительная рубашка, или диск от штанги, запущенный в голову, поэтому предлагаю альтернативный вариант:

1. Встаньте на четвереньки, направьте взгляд либо в пол прямо под головой, либо в пол чуть поодаль. Не выгибайте спину, не напрягайте шею.

2. С усилием сделайте выдох ртом, полностью выпустите из легких весь воздух. От этого сильного выдоха мышцы брюшного пресса должны сократиться. Полный выдох необходим, чтобы вызвать сокращение косых мышц живота, а сопротивлением мы обязаны гравитации.

3. Задержите дыхание и втяните пупок вверх, в сторону позвоночника, как можно сильнее. Задержитесь в таком положении на 8–12 секунд.

4. Сделайте полный вдох носом после того, как продержитесь 8–12 секунд.

5. Выполните один цикл дыхания в состоянии покоя (медленно выдыхайте ртом и так же медленно вдыхайте носом), затем повторяйте упражнение, всего нужно сделать 10 повторов.

Вот и все упражнения: миотатический кранч и срыгивающая кошка. Дерзайте, вздыхайте и радуйтесь.опубликовано econet

Феррис Тимоти "Совершенное тело за 4 часа"

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