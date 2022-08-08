Всего 4 упражнения, которые можно делать дома и гарантированно худеть!

Хотите идеальную фигуру и при этом не ходит в фитнес-клуб? Это возможно. Выполняйте, не выходя из дома, упражнения, приведенные в статье, и стройная фигура вам гарантирована!
Неважно, где заниматься спортом: дома или в фитнес-центре, главное – выбрать эффективные упражнения, которые помогут тебе добиться желаемой цели. Какие будут действительно жиросжигающими, мы спросили у Эдуарда Каневского, тренера, теле- и радиоведущего, колумниста и фитнес-эксперта.
«Самая главная мотивация для самостоятельных тренировок дома – это старое, доброе зеркало, которое точно покажет, где и над чем тебе нужно работать, а также поможет контролировать процесс тренировки, − говорит Эдуард.
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– Чтобы ты действительно верно выполняла упражнения, смотри на картинки ниже и повторяй. Кстати, если ты будешь выполнять этот комплекс упражнений два-три раза в неделю – идеальная фигура тебе гарантирована!»
Упражнение, которое не только вовлекает в работу большое количество мышц, но и хорошо сжигает калории за счет сложности выполнения. Выполняй три подхода по 15−20 раз.
Прими положение приседа, в котором ладони расположены на полу перед собой.
Выпрыгни ногами назад – твой корпус должен быть в таком же положении, как и для отжиманий.
Сделай быстрое отжимание. Без паузы вернись в положение приседа.
Выпрыгни вверх как можно выше. Вернись в исходное положение и повтори движение.
Работает прямая мышца живота. Выполняй три подхода по 20−30 повторений.
Прими положение лежа. Приподними ноги так, как будто ты сидишь на стуле.
Держи ладони возле головы, а локти направь в сторону коленей.
Одновременно подтяни колени в сторону локтей, а локти – в сторону коленей за счет подъема грудной клетки. Вернись в исходное положение и повтори движение.
Работают: большие ягодичные мышцы, бедра и дельтовидные мышцы. Выполняй три подхода по 15 раз на каждую ногу.
Встань ровно: ноги вместе, руки с небольшими гантелями расположены вдоль корпуса.
Сделай шаг назад одной ногой, а затем опустись вниз так, чтобы в нижней точке между голенью и бедром ноги, которая располагается спереди, образовался прямой угол.
Одновременно с шагом назад разведи прямые руки строго в стороны до параллели с полом.
Вернись в исходное положение и сделай повтор с другой ноги.
Удобное и простое упражнение для укрепления мышц брюшного пресса, спины, мышц ног, рук и ягодиц. Только учти – выполнять данное упражнение лучше перед зеркалом! Сделай три-пять подходов.
Положи на пол гимнастический фитнес-коврик, прими горизонтальное положение – упор лежа. Вытяни тело, опираясь на две точки – локти или предплечья и носки стопы.
Держи спину плоской, чтобы можно было мысленно провести прямую линию от головы до пят. Напряги мышцы брюшного пресса и следи за тем, чтобы средний отдел не провисал в середине, а пятая точка не выпячивалась вверх.
Задержись в таком положении на 30−60 секунд.опубликовано econet.ru.
Автор Марина Харламова
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Источник: https://econet.ua/
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