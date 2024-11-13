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Всё про витамин D

Автор: Econet 13 ноября 2024 6806
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Витамин D играет важную роль для здоровья человека. Основным его источником является солнечный свет. Но что делать, если вы проживаете в регионах, где количество солнечного излучения недостаточное? Витамин D можно принимать дополнительно. Сколько его необходимо и когда пить этот витамин?

Всё про витамин D

Витамин D помогает усваивать микроэлементы кальций и фосфор из еды. У маленьких детей он препятствует развитию рахита, у подростков и взрослых - развитию кариеса и болезней десен, оберегает от остеопороза. Кроме того, витамин D усиливает иммунный ответ и помогает противостоять инфекциям. Хотите узнать свой уровень витамина D? Для этого сдается анализ крови на 25(OH)D.

Что важно знать про витамин D

Цифры в нг/мл

  • На уровне 20–30 витамин D начинает действовать против рахита. Если показатель ниже 20, и на фоне низкого ферритина, то возможны сложности с зачатием.
  • Уровень витамина D выше 30 начинает усиливать иммунную защиту.
  • Уровень витамина D 50-60 начинает действовать в роли онкопротектора и как профилактика 95% рака яичников, молочных желез. Еще одно преимущество этого уровня витамина D - профилактика резистентности к инсулину и диабета.

Сколько витамина D необходимо?

Взрослым: 2000-5000 МЕ в сутки.

Беременным: примерно 2000МЕ в сутки, но рекомендуется подбирать норму индивидуально.

Подбор оптимальной дозы витамина D3

Оценка уровня витамина D выполняется по показателю 25(OH)D в крови

  • Дефицитный статус <20 нг/мл.
  • Недостаточно 21-30 нг/мл.
  • Адекватный показатель >30 нг/мл.
  • Рекомендуемый показатель 40-60 нг/мл.

Алгоритм действия

  • Провести исследование содержания витамина D в крови.
  • Установить рекомендуемую дозу.
  • Сдать анализ крови повторно через 3 и 6 месяцев.

Всё про витамин D

Как принимать витамин D?

Витамин желательно пить постоянно, пока анализ не покажет необходимый уровень. После этого можно сделать паузу на 2 месяца – если показатель в анализах не снижается, переходим на легкую профилактику.

Кому принимать витамин D с осторожностью?

  • В случае саркоидоза возможен рост активной формы и гиперкальциемия.
  • Если наблюдаются дефициты кофакторов вит-на D.

Побочное действие витамина D

  • Индивидуальная непереносимость и аллергическая реакция.
  • При нехватке магния, витаминов А, К2, цинка, витаминов комплекса В возможны возбуждение, ускорение пульса, боль в суставах и костях. Важно заняться компенсацией указанных дефицитов. 

Какова дозировка витамина D в острый период вирусных инфекций?

Доза индивидуальна, но в среднем в указанный период привычная доза увеличивается в 2 раза.

Когда и в какой форме принимать витамин D?

Рекомендуется пить витамин утром, с завтраком (еда должны включать жиры). 

Можно рассасывать в ротовой полости после завтрака. 

При проблемах с желчными путями, дискинезии принимаются липосомальные формы витамина D.

В случае «дырявого кишечника», синдрома избыточного бактериального роста плохо усваиваются все витамины и микроэлементы. Витамин D необходим для кишечника. И если он не усваивается, можно выбрать пути обхода желудочно-кишечного тракта и параллельно заниматься здоровьем кишечника.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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