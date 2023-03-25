Высокий холестерин: 6 средств на основе лечебных трав

Сбалансированная диета, физическая активность, контроль над стрессом, а также эти средства на основе растений помогут вам понизить уровень холестерина в крови.

Если у вас постоянно высокий холестерин, стоит немедленно принять меры. Ведь это совсем не безобидное явление! Нормальные показатели холестерина в крови являются важным фактором для здоровья сердечно-сосудистой системы. К счастью, есть множество лекарственных средств на основе растений, которые помогут справиться с этой проблемой.

Высокий холестерин: какие натуральные средства помогут?

Зеленый чай

Листья артишока

Имбирь

Одуванчик

Шафран

Расторопша

Сегодня мы расскажем вам о 6 растениях, которые способны нормализовать высокий холестерин в крови. Конечно, при этом не стоит забывать о правильном питании, физических упражнениях и полезных привычках. Кроме того, ежедневные позитивные эмоции также окажут благотворный эффект на ваше здоровье.

Некоторые лекарственные растения помогают нормализовать уровень холестерина естественным образом. В отличие от лекарств, они не имеют никаких побочных эффектов. Кроме того, советуем вам уменьшить в рационе количество продуктов животного происхождения и, соответственно, увеличить долю овощей.

Также не стоит забывать об опасности трансжиров, а потому стоит отказаться от продуктов, которые их содержат. Речь идет о маргарине, соусах, мороженом, продуктах во фритюре.

И наконец, нельзя недооценивать влияние нервной системы. Ведь стресс является определяющим фактором, если у вас высокий холестерин. Дело в том, что он напрямую «бьет» по печени. Как следствие, помимо прочих проблем, повышается уровень холестерина в крови.

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1. Зеленый чай

Этот древний напиток пришел к нам с востока, где его пили на протяжении тысячелетий. Он обладает множеством полезных свойств. Прежде всего, зеленый чай богат антиоксидантами, а значит, он борется с процессами старения в организме. Кроме того, высокое содержание катехинов помогает понизить уровень «плохого» холестерина в крови.

Советуем пить 1-2 чашки зеленого чая в день. Учтите, что гораздо полезнее это делать между приемами пищи. Дело в том, что чай затрудняет усвоение железа, которое содержится в продуктах. Также не стоит забывать, что зеленый чай содержит кофеин. Конечно, меньше чем кофе, но все же лучше не пить его в вечернее время.

2. Листья артишока

Всем известно, что артишок — самое полезное растение для здоровья печени. Однако травяной чай из его листьев является очень эффективным средством, если у вас высокий холестерин.

Несмотря на то что он отличается горьким вкусом, этот чай улучшает работу желудка и кишечника, а также помогает организму избавиться от токсинов.

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3. Имбирь

Этот корень просто обязан присутствовать в любой здоровой диете. Он обладает огромным количеством полезных свойств, которыми просто грех не воспользоваться. Помимо того что он помогает понизить холестерин, имбирь также улучшает пищеварение, борется с задержкой жидкости и даже способствует похудению.

Вы можете использовать имбирь в свежем или сушеном виде для того, чтобы делать из него напитки и чаи, или же просто добавлять в ваши блюда в качестве специи. Его пикантный вкус и аромат способен преобразить любой рецепт. Так что держите имбирь всегда под рукой.

4. Одуванчик

Вы знали, что этот желтый цветок, который расцветает весной, тоже является лекарственным растением? Он богат антиоксидантами, а потому благотворно воздействует на работу печени и почек. Так что использование натуральных средств на основе одуванчика — отличный вариант, чтобы очистить организм и предотвратить многие заболевания.

Это растение содержит инозитол. Это вещество не только помогает понизить холестерин, но и предотвратить негативное воздействие на артерии. Рекомендуем вам пить чай из одуванчика или добавлять его листья в салаты. Это вкусно и полезно!

5. Шафран

К сожалению, свойства шафрана относительно снижения холестерина известны не многим. Тем не менее это очень эффективное средство. Чаще всего его используют в качестве пищевого красителя, чтобы придать пище приятный желтоватый оттенок. В то же время настой шафрана помогает понизить уровень холестерина в крови.

Этим он обязан одному веществу — картамину. Этот натуральный пигмент укрепляет стенки артерий и предотвращает развитие атеросклероза. Таким образом, регулярное потребление шафрана обеспечивает здоровье сердечно-сосудистой системы.

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6. Расторопша

Это последнее растение в нашем списке натуральных средств для контроля уровня холестерина. Вам стоит знать, что это лекарственное растение является одним из лучших для лечения проблем печени. С одной стороны, оно улучшает работу этого органа. С другой стороны, помогает процессам регенерации после таких болезней, как цирроз, гепатит, ожирение печени.

Употребление расторопши в виде настоя или же добавки к пище помогает также регулировать уровень триглицеридов в крови и останавливает любые воспалительные процессы. Специалисты в области натуральной медицины рекомендуют принимать расторопшу 1-2 раза в год, курсом по 3 месяца. Это поможет вам естественным образом очистить кровь и защитить себя от болезней.опубликовано econet

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