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Вздутие кишечника: как помочь себе за 5 минут без медикаментов

Автор: Econet 11 ноября 2023 6822
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Вздутие кишечника может доставить много проблем и негативно сказывается на общем состоянии человека. Тем более, если он находится в коллективе или любой другой группе людей. Как за 5 минут решить проблему газов в кишечнике без лекарств? Вот давний способ наших предков.

Вздутие кишечника: как помочь себе за 5 минут без медикаментов

Об этой проблеме неудобно говорить в слух. Но от этого количество людей, от нее страдающих, не уменьшается. Кишечные газы могут доставлять неприятности, дискомфорт и негативно влияют на нашу деятельность. Ведь, если человек буквально раздувается от газов в своем кишечнике, он не может думать ни о чем другом, кроме того, как от них освободиться. А если мы при этом находимся в общественном месте? Как решить проблему вздутия кишечника?

Как быстро избавиться от вздутия кишечника 

Наверняка в своей жизни вы сталкивались с такими неловкими ситуациями, когда ваш живот раздут, когда газы мешают не только думать, но и принимать правильные решения. А вы, например, в этот момент находитесь или в метро, или в общественном месте, или в президиуме высокого собрания, или вас окружают ваши подчиненные. А кроме навязчивой мысли, как и где освободиться от этих газов, другие эмоции вас не тревожат.

Все это негативно сказывается на нашем настроении, физическом состоянии, эффективности в работе.

Задолго до того, как возникли всевозможные продукты химии, препараты для снятия газообразования, наши предки справлялись с проблемой газов при помощи простых и доступных предметов. 

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Вздутие кишечника: как помочь себе за 5 минут без медикаментов

Ложка для снятия проблемы кишечных газов

Вам потребуется простая деревянная ложка. Черенком ложки можно воздействовать на конкретные телесные места, в первую очередь на руках, для того чтобы снять так называемые газовые атаки. 

Первая точка воздействия для блокировки кишечного газа расположена на внутренней поверхности руки, на границе между третьим и четвертым пальцем. Проекция этой точки находится на тыльной стороне ладони. Воздействие черенком ложки на одну из указанных точек человек купирует повышенное газоотделение в тонком и толстом кишечнике. 

Теперь вы видите, что при проблеме кишечных газов можно прекрасно обойтись без медикаментов и нервного напряжения. Достаточно воздействовать черенком ложки на точки на руке, и вопрос газов в кишечнике решится в кратчайшие сроки.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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здоровье вздутие кишечник кишечные газы пищеварение

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