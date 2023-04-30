Янтарная кислота – копеечное средство против ожирения

Сигналом для активации бурого жира служит янтарная кислота или сукцинат – один из важнейших промежуточных продуктов цикла трикарбоновых кислот, ключевого этапа клеточного дыхания, во время которого благодаря окислительным превращениям продуктов распада и синтеза жиров, белков и углеводов образуются богатые энергией молекулы АТФ.

Так называемый «белый жир» известен всем: именно из-за его отложений мы толстеем, если потребляем калорий больше, чем тратим. При окислении этого жира в митохондриях («энергостанциях» клетки) образуется огромное количество молекул АТФ (аденозинтрифосфата), универсального источника энергии для всех биохимических процессов в организме. Но есть еще «бурый жир», в митохондриях которого связь между окислением липидов и синтезом молекул АТФ разорвана: в таких клетках энергия не запасается, а сразу превращается в тепло. Научившись целенаправленно воздействовать на бурый жир, можно приблизиться к решению проблемы лишнего веса и связанных с ним заболеваний

Янтарная кислота и похудение

Бурая жировая ткань в достаточно большом количестве имеется у грызунов, у животных, впадающих в спячку, а также новорожденных детей. Но бурый жир встречается и у взрослых людей, причем обычный белый жир при некоторых условиях может превращаться в бурый. Исследования процессов трансформации жировой ткани и механизмов активации бурого жира перспективны для поисков физиологических способов борьбы с ожирением.

Известно, что митохондрии бурого жира активируются на холоде при характерной для этого состояния мышечной дрожи – непроизвольных асинхронных сокращениях мышц, благодаря которым увеличивается теплопродукция.

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Исследуя механизмы этого процесса, ученые из США, Канады и Великобритании предположили, что сигналом для активации бурого жира служит янтарная кислота или сукцинат – один из важнейших промежуточных продуктов цикла трикарбоновых кислот, ключевого этапа клеточного дыхания, во время которого благодаря окислительным превращениям продуктов распада и синтеза жиров, белков и углеводов образуются богатые энергией молекулы АТФ. Сукцинат, который активирует клетки бурого жира, выделяется в кровоток мышечными клетками при холодовой дрожи.

Ученые добавили сукцинат к нескольким клеточным и убедились, что он действительно усиливает работу клеток бурого жира мыши и человека. Затем они провели опыты на лабораторных мышах. Все животные месяц питались кормом с повышенным содержанием жиров, при этом мышам из экспериментальной группы в питьевую воду добавляли янтарную кислоту. Контрольные мыши за это время набрали вес, а мыши, пившие воду с сукцинатом, – нет, хотя и не страдали отсутствием аппетита. Кроме того, выяснилось, что добавка сукцината также снижала «голодный» уровень глюкозы в крови и препятствовала нарушению толерантности к глюкозе, которая формируется у мышей на фоне долгосрочной высокожировой диеты.

В еще одном эксперименте подопытными стали мыши, у которых был «выключен» ген, кодирующий белок термогенин. Без этого белка бурый жир теряет свою способность превращать жир в тепло. Такие мыши на высокоэнергетической диете успешно набирали вес, несмотря на потребление сукцината. Это подтвердило участие сукцината в работе бурой жировой ткани.

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Результаты этой работы свидетельствуют, что у людей (по крайней мере, у тех из них, кто и во взрослом возрасте «сохранил» бурый жир), янтарная кислота может быть использована для борьбы с ожирением и связанными с ним проблемами обмена веществ. Это соединение давно продается в аптеках и широко используется в качестве биодобавки. Считается, что помимо общего улучшения обменных процессов и помощи в борьбе с похмельем, она способствует похудению. Возможно, это действительно так и есть.опубликовано econet

Автор Мария Перепечаева

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