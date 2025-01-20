Японские упражнения, которые подарят вам стальной живот за 4 минуты в день!

Все мечтают иметь подтянутый и плоский живот. Предлагаем комплекс японских упражнений, способствующий эффективному сжиганию жира в области живота и укреплению мышц пресса. На выполнение упражнений уйдет всего 4 минуты!

Чтобы иметь привлекательный плоский живот не обязательно изнурять себя качанием пресса до умопомрачения.

Предлагаем специальный комплекс японских упражнений, способствующий эффективному сжиганию жира и укреплению мышц пресса. Обратите внимание: выполнение всех упражнений займет у вас лишь 4 минуты. Рекомендуется заниматься ежедневно, проделывая упражнения трижды.

Японские упражнения для плоского живота

1. Разминка.

Перед началом занятий необходимо прогреть мышцы и тело. Первое, что надо сделать - это легкая растяжка с разминанием каждого сустава.

Растяжка поможет избежать нежелательных травм.

2. Складка.

Лечь на пол, руки должны быть вытянуты вдоль туловища. Приподнять ноги и верхнюю часть туловища на 30 сантиметров от пола. Важно не вытягивать шею, а необходимо задействовать в упражнении плечи. Задержаться в этом положении 20 секунд.

3. Прыжки.

Встать прямо, ноги вместе, руки вольно опущены вниз. На вдохе нужно сделать прыжок, оттолкнувшись от пола, и развести ноги в стороны. Одновременно с прыжком поднять руки над головой. На выдохе вернуться в прежнее положение. Выполнять данное упражнение на протяжении 20 секунд.

4. Стойка.

Встать ровно, руки поднять вверх и соединить ладони. Сделать глубокий вдох и в прыжке постараться расставить ноги на ширину 120-130 см.

Выдохнуть, одновременно сделав поворот вправо. Согнуть колено правой ноги. Напрячь мышцы левого колена, при этом вытягивая ногу. Зафиксировать положение на 20 секунд и проделать то же самое для другой ноги.

5. Нижний пресс.

Лечь на пол, прямые руки вытяните за головой. Поднять ноги и руки одновременно под прямым углом.

остараться оторвать от пола плечи и таз, прикоснуться кончиками пальцев до стоп. Зафиксировать положение на 20 секунд.

Эти упражнения помогут вам сделать свой животик красивым и подтянутым. Не забывайте заниматься каждый день! опубликовано econet

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