Японские упражнения, которые подарят вам стальной живот за 4 минуты в день!

Все мечтают иметь подтянутый и плоский живот. Предлагаем комплекс японских упражнений, способствующий эффективному сжиганию жира в области живота и укреплению мышц пресса. На выполнение упражнений уйдет всего 4 минуты!
Чтобы иметь привлекательный плоский живот не обязательно изнурять себя качанием пресса до умопомрачения.
Предлагаем специальный комплекс японских упражнений, способствующий эффективному сжиганию жира и укреплению мышц пресса. Обратите внимание: выполнение всех упражнений займет у вас лишь 4 минуты. Рекомендуется заниматься ежедневно, проделывая упражнения трижды.
Перед началом занятий необходимо прогреть мышцы и тело. Первое, что надо сделать - это легкая растяжка с разминанием каждого сустава.
Растяжка поможет избежать нежелательных травм.
Лечь на пол, руки должны быть вытянуты вдоль туловища. Приподнять ноги и верхнюю часть туловища на 30 сантиметров от пола. Важно не вытягивать шею, а необходимо задействовать в упражнении плечи. Задержаться в этом положении 20 секунд.
Встать прямо, ноги вместе, руки вольно опущены вниз. На вдохе нужно сделать прыжок, оттолкнувшись от пола, и развести ноги в стороны. Одновременно с прыжком поднять руки над головой. На выдохе вернуться в прежнее положение. Выполнять данное упражнение на протяжении 20 секунд.
Встать ровно, руки поднять вверх и соединить ладони. Сделать глубокий вдох и в прыжке постараться расставить ноги на ширину 120-130 см.
Выдохнуть, одновременно сделав поворот вправо. Согнуть колено правой ноги. Напрячь мышцы левого колена, при этом вытягивая ногу. Зафиксировать положение на 20 секунд и проделать то же самое для другой ноги.
Лечь на пол, прямые руки вытяните за головой. Поднять ноги и руки одновременно под прямым углом.
остараться оторвать от пола плечи и таз, прикоснуться кончиками пальцев до стоп. Зафиксировать положение на 20 секунд.
Эти упражнения помогут вам сделать свой животик красивым и подтянутым. Не забывайте заниматься каждый день! опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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