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Язвы во рту: натуральные способы лечения

Автор: Econet 23 мая 2023 6380
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Как можно вылечить язвы естественным путем? Афтозный стоматит – так называется обычная язвенная болезнь. Язвочки могут развиваться в любой области мягких тканей внутренней поверхности рта и языка. Пациенты могут жаловаться на жжение или покалывание даже до того, как язвы возникнут. На вид они круглые, серые / белые с воспаленной красной окантовкой.

Язвы во рту: натуральные способы лечения

Язвы могут возникнуть после повреждения тканей кислой / острой пищей. Механическая травма краем зуба (корригирующими средствами) тоже может повлечь за собой развитие язвы. Как правило, высыпания появляются, когда ослаблен иммунный ответ, есть нехватка определенных веществ в организме или при пищеварительных патологиях.

Домашние средства от язв во рту

Помочь заживлению язв могут домашние способы лечения. Они эффективны благодаря противовоспалительным и обезболивающим свойствам, содержат вяжущие компоненты, дают эффект охлаждения, уменьшая дискомфорт.

Обезболивающий спрей

Компоненты:

  • 2 ст. масло из виноградных косточек - 2 стак.,
  • масло мяты перечной - 10 кап.,
  • масло эвкалипта - 8 кап., 
  • распылитель.

Приготовление:

  • Наливаем состав в бутылку.
  • Надеваем колпачок и закручиваем.
  • Перед применением взбалтываем.
  • Распыляем смесь на рану.

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Язвы во рту: натуральные способы лечения

Чай с ромашкой

Чай с ромашкой может ослабить проблемы пищеварения. Ромашка имеет в составе вещества, дающие противовоспалительный и противомикробный эффект. А чайные пакетики помогут заживлению.

Компоненты:

  • 1 пакетик ромашкового чая 

Применение:

  • Погружаем пакетик в воду на 1-2 мин.
  • Прикладываем пакетик к язве на 10 мин.
  • Применяем дважды в день.

Шалфей

Компоненты:

  • высушенный шалфей - 2 ч. л.,
  • вода - 1200 гр.

Применение:

  • Кипятим воду.
  • Всыпаем сушеную траву шалфея.
  • Настаиваем 10 мин.
  • Даем остыть.
  • Полощем рот составом в течение 1 мин.
  • Выплевываем жидкость и полощем рот чистой водой.
  • Храним состав в емкости с крышкой.

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Язвы во рту: натуральные способы лечения

Кокосовое масло

Компоненты:

  • кокосовое масло,
  • ватные палочки (шарики).

Применение:

  • Наносим масло на ватную палочку.
  • Прикладываем на язву.

Масло гвоздики

Масло гвоздики содержит эвгенол, действующий на болевые рецепторы и облегчающий дискомфорт при язве.

Компоненты:

  • оливковое масло – половина чайной ложки,
  • гвоздичное масло – 4-5 кап.,
  • вода (легка подогреть),
  • ватные палочки.

Применение:

  • Промываем полость рта водой (можно соленой).
  • Соединяем гвоздичное и оливковое масла.
  • Наносим масло на язву ватным диском (палочкой).
  • Продолжаем наносить масло, пока язва не затвердеет.

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Язвы во рту: натуральные способы лечения

Мед

Компоненты:

  • теплая вода (можно соленая),
  • мед.

Применение:

  • Промываем полость рта теплой водой.
  • Наносим мед на рану.
  • Проделываем процедуру 2-3 раза в день.
  • Особенно полезно делать это перед сном.

Восковые колпачки 

С помощью воскового колпачка вы устраните раздражение, вызванное трением о зубные протезы.  

Компоненты:

  • пчелиный воск – 1 ст.,
  • кокосовое масло - 2 ч. л. 

Применение:

  • Смешиваем воск и кокосовое масло и растапливаем в микроволновке.
  • Остужаем смесь.
  • Наносим состав на зубной протез, чтоб оградить язву от повреждения.

Ополаскиватель с алоэ 

Компоненты:

  • гель алоэ – 1 ч. л.,
  • вода – 1 стакан.

Применение:

  • Соединяем компоненты.
  • Перемешиваем.
  • Полощем полость рта над болезненным участком, облегчая боль.
  • Применяем средство 3 раза в день.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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