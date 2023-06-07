Йодид калия для здоровья щитовидной железы и баланса гормонов

Прочитайте эту статью, чтобы узнать больше о йодиде калия и чем он может быть полезен для вашего организма.

Вам когда-нибудь было интересно, почему поваренная соль иногда называется «йодированной?». Это происходит потому, что йодид калия, белые кристаллы в форме гранул или порошкообразного твердого вещества с сильным, горьким и соленым вкусом часто добавляется к поваренной соли.

Йодид калия: польза, применение и побочные эффекты

Что такое йодид калия?

Польза йодида калия для здоровья

Применение йодида калия

Исследования йодида калия

Идеальная доза йодида калия

Побочные эффекты йодида калия

Почему йодид калия может быть идеальным для вашего здоровья

Йодид калия также доступен в форме добавки, и его можно приобрести без рецепта в аптеке и на сайтах продуктов для здоровья. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о йодиде калия и о том, как он может быть полезен для вашего организма. Вы получите больше информации о потенциальной пользе йодида калия для здоровья, узнаете, что исследования говорят о его эффективности и сколько его нужно принимать.

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Что такое йодид калия?

Йодид калия (KI) это соль стабильного и нерадиоактивного йода. Он помогает предотвратить поглощение радиоактивного йода щитовидной железой, которая наиболее чувствительна к этому веществу. После того, как человек примет йодид калия, стабильный йод в добавке или в растворе может поглощаться щитовидной железой.

Так как йодид калия содержит идеальное количество стабильного йода, щитовидная железа «наполняется» и больше не может поглотить йод в любой форме в течение следующих 24 часов.

Примите к сведению, однако, что йодид калия не защитит от радиоактивного йода на 100 процентов. Есть три фактора, которые могут определить, можно ли сделать защиту щитовидной железы сильнее, например, время после заражения, поглощения и доза радиоактивного йода.

Йодид калия принимают внутрь в виде раствора, сиропа, таблеток без покрытия или с энтеросолюбильным покрытием и замедленным высвобождением. Обратите внимание, что последние, как правило, не рекомендуется, так как они могут вызвать серьезные побочные эффекты.

Йодид калия используется в основном в виде насыщенного раствора. Его получают путем реакции йода с горячим раствором гидроксида калия, а затем добавляют в воду, свежий фруктовый сок или сырое молоко травоядных коров перед употреблением.

Также есть продукты, которые содержат немного йодида калия, такие как ламинария, нежирный йогурт и 2%-ное коровье молоко. Тем не менее, лучший источник йодида калия — это добавка или раствор.

Польза йодида калия для здоровья

Йодиду калия приписываются многочисленные преимущества для здоровья, например, он:

Помогает фильтровать тело — Йодид калия может помочь отфильтровать вредные ртуть, фториды, хлориды и бромиды из тканей и клеток.

— Йодид калия может помочь отфильтровать вредные ртуть, фториды, хлориды и бромиды из тканей и клеток. Помогает уменьшить риск развития артрита — Дефицит йода связан с артритом. Добавки йодида калия помогают снизить риск развития этого заболевания.

— Дефицит йода связан с артритом. Добавки йодида калия помогают снизить риск развития этого заболевания. Приводит гормоны в баланс — Эмоциональные расстройства, сбои в работе гландулярной эндокринной системы и увеличение веса, связанные с гормональным дисбалансом, ассоциируются с дефицитом йода. Добавка йодида калия способствует улучшению гормонального здоровья.

— Эмоциональные расстройства, сбои в работе гландулярной эндокринной системы и увеличение веса, связанные с гормональным дисбалансом, ассоциируются с дефицитом йода. Добавка йодида калия способствует улучшению гормонального здоровья. Снижает шансы проблем развития у плода — По данным Всемирной организации здравоохранения, дефицит йода является основной причиной умственной отсталости во всем мире.

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Из-за этого многие развивающиеся страны используют добавки йодида калия, чтобы снизить шанс возникновения проблем роста и развития, таких как зоб, болезнь Хашимото, болезнь Грейвса, выкидыш, генерализованная усталость и нарушение работы иммунной системы.

Способствует общему здоровому функционированию щитовидной железы — Йодид калия известен как минерал щитовидной железы, который также помогает поддерживать баланс уровня йода, ведь если он не оптимизирован, это может привести как к гипер-, так и к гипотиреозу, двум заболеваниям, при которых щитовидная железа вырабатывает слишком много или слишком мало йода, соответственно.

Йодид калия служит в качестве лечения и профилактического механизма этих заболеваний щитовидной железы, противодействуя уровням йода ниже оптимальных, которые возникают из-за недостатка его поступления из пищи. Кроме того, йодид калия может повысить накопления коллоида в фолликулах щитовидной железы, способствуя улучшению ее работы.

Применение йодида калия

Йодид калия часто используется в качестве отхаркивающего средства, которое помогает разжижить и разрушить слизь в дыхательных путях. Это позволяет пациенту откашливать слизь, чтобы облегчить дыхание, особенно при долгосрочных проблемах легких, таких как астма, хронический бронхит или эмфизема.

Йодид калия также принимается вместе с антитиреоидными лекарствами. Он может помочь в сокращении размера щитовидной железы и уменьшении количества гормонов, вырабатываемых ей. Эта добавка может быть полезна людям, которые должны подготовить щитовидную железу для удаления хирургическим путем и хотят избавиться от заболеваний, связанных с ее гиперактивностью, таких как гипертиреоз.

Между тем, йодид калия в растворе йода может быть использован в чрезвычайной ситуации радиационного облучения. Как упоминалось ранее, он может препятствовать поглощению радиоактивного йода щитовидной железой и помогает защитить ее от повреждений. В идеале, этот раствор нужно использовать совместно с другими рекомендованными чрезвычайными мерами.

Насыщенный раствор йодида калия потенциально эффективен в качестве противогрибкового средства и помогает разобраться с проблемой кожного споротрихоза, грибковой инфекции, которая может привести к повреждениям кожи.

Исследования йодида калия

За прошедшие годы были проведены исследования относительно эффективности йодида калия при определенных заболеваниях, таких как:

Микоз энтомофторовых (RFC) — По данным исследования 2016 года Международного журнала дерматологии, сочетание иодида калия и итраконазола может быть эффективным способом лечения этого заболевания, так как оно имеет относительно быстрое начало действия, низкий уровень рецидивов и минимальные побочные эффекты.

Исследователи утверждают, что эти вещества можно рассматривать как первостепенное лечение пациентов с RFC.

Ладонно-подошвенный пустулез (PPP) и пустулезный артроостеит (PAO) — Опубликованное в Международном журнале дерматологии в 2017 году исследование показало, что йодид калия в сочетании с тетрациклином могут использоваться для лечения этих заболеваний.

— Опубликованное в Международном журнале дерматологии в 2017 году исследование показало, что йодид калия в сочетании с тетрациклином могут использоваться для лечения этих заболеваний. Уменьшение отложений свинца — Исследование Международного журнала гигиены труда и санитарного состояния окружающей среды 2017 года показало, что смесь йодида калия и хлорофилла в качестве пищевых добавок, аналогично мезо-2,3-димеркаптосукциновой кислоте (DMSA) уменьшает отложения свинца у мышей-самцов.

— Исследование Международного журнала гигиены труда и санитарного состояния окружающей среды 2017 года показало, что смесь йодида калия и хлорофилла в качестве пищевых добавок, аналогично мезо-2,3-димеркаптосукциновой кислоте (DMSA) уменьшает отложения свинца у мышей-самцов. Болезнь Грейвса — В этом исследовании, опубликованном в Американском журнале хирургии в 2017 году, прием йодида калия до операции помог пациентам с болезнью Грейвса уменьшить потерю крови во время тиреоидэктомии. Для этой цели он использовался многие годы.

К сожалению, йодид калия также может быть предшественником вредных изменений в организме. Статья Исследований щитовидной железы 2013 года показала, что в самых высоких концентрациях (≥50 мМ) он повышает перекисное окисление липидов в зависимости от концентрации.

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Идеальная доза йодида калия

В качестве добавки, йодид калия обычно принимается один раз в день, или количество дней, предписанное врачом. Его нужно принимать примерно в одно и то же время каждый день.

Прежде чем принимать йодид калия, обратитесь к врачу, чтобы узнать, нужно ли вам это. Следуйте указаниям на упаковке, принимайте его непосредственно в соответствии с рекомендациями, не увеличивайте и не уменьшайте дозу без одобрения врача. Сообщите ему, если у вас возникнет необычная или аллергическая реакция.

Помните, что еще не было проведено адекватных исследований для определения риска при использовании йодида калия при кормлении грудью, так что будьте осторожны и не принимайте эту добавку во время грудного вскармливания. Он может вызвать сыпь на коже и проблемы с щитовидной железой у детей, так что его педиатрическое использование не рекомендуется.

Оставляйте добавки в оригинальной упаковке, плотно закрытыми в недоступном для детей месте. Храните их при комнатной температуре и вдали от света, избыточного тепла и влаги, предпочтительно не в ванной комнате. Утилизируйте неиспользованный йодид калия, чтобы домашние животные, дети и другие люди не смогли его потребить. Не смывайте йодид калия в унитаз. Вместо этого, избавляйтесь от него с помощью программы возврата.

Побочные эффекты йодида калия

При приеме йодида калия могут возникнуть побочные эффекты. Хотя некоторые осложнения считаются менее распространенными, обратитесь к врачу, если вы заметите:

Крапивницу

Боль в суставах

Отек рук, лица, ног, губ, языка и / или гортани

Опухание лимфатических желез

Другие побочные эффекты, которые могут возникнуть из-за добавки йодида калия, это понос, тошнота или рвота и боли в животе. Однако, они обычно не требуют медицинской помощи и, как правило, проходят после того, как тело привыкает к добавке. Однако, длительный прием может вызвать такие побочные эффекты:

Ожог рта или горла

Повышенное слюноотделение

Металлический привкус во рту

Онемение, покалывание, боль или слабость в руках или ногах

Слабость или тяжесть ног

Язвы на коже

Болезненность зубов и десен

Симптомы простуды

Необычная усталость

Аритмия

Сильная головная боль

Спутанность сознания

Избегайте приема добавки йодида калия вместе с этими лекарствами из-за возможного взаимодействия:

аценокумарол

анизиндион

дикумарол

фениндион

фенпрокумон

варфарин

Люди со следующими заболеваниями должны использовать добавки йодида калия с осторожностью из-за возможных реакций:

Люди на низкокалиевой диете

Многоузловой зоб

Болезнь Грейвса

Аутоиммунный тиреоидит

Гиперкалемия (высокий уровень калия в крови)

Врожденная миотония

С другой стороны, люди с этими заболеваниями должны избегать йодида калия в принципе:

Чувствительность к йоду

Люди с герпетиформным дерматитом и гипокомплементемическим васкулитом (крайне редкие заболевания, связанные с повышенным риском гиперчувствительности к йоду)

Люди с узелками щитовидной железы и болезнью сердца

Туберкулез (йодид калия может ухудшить это заболевание)

Болезни почек (йодид калия может увеличить количество калия в крови)

Люди с гиперактивностью щитовидной железы, помимо случаев, когда йодид калия принимается из-за этого заболевания (длительное применение может быть вредно для щитовидной железы)

В идеале, йодид калия нужно принимать с пищей. Избегайте алкоголя и табака при приеме добавки йодида калия, поскольку это может привести к побочным эффектам. И, наконец, не используйте поваренную соль или пищу в качестве замены добавок йодида калия и йода. Они могут быть вредны и неэффективны

Почему йодид калия может быть идеальным для вашего здоровья

Хотя не все знают об этой добавке, йодид калия потенциально улучшает общее состояние здоровья и благополучие, особенно при проблемах с щитовидной железой, гормонами или при чрезвычайном радиационном облучении.

Однако, прием йодида калия требует тщательного обдумывания, поскольку исследования о его возможностях несколько ограничены, и существуют многочисленные побочные эффекты, связанные с ним. Важно поговорить с вашим доктором о потенциальном приеме йодида калия, чтобы вы знали, нужно ли вам это и могли оценить, сколько йодида калия ваше тело сможет выдержать*. опубликовано econet

доктор Джозеф Меркола

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