Заболевания КИШЕЧНИКА: 7 симптомов и 3 рекомендации

От состояния пищеварительной системы зависит здоровье нашего организма в целом. Вот ✅ 7 основных симптомов нарушений в функционировании КИШЕЧНИКА, которые должен знать каждый человек!
Кишечник является органом с отлично развитой иннервацией. В нем такое же количество нервных клеток, что и в спинном мозге. Кишечник принимает и отправляет импульсы, реагирует на все, что происходит в организме. Он неразрывно связан с ЦНС. Многие люди считают, что кишечник – это безропотный слуга головного мозга и только выполняет его команды. На самом деле, мозг также реагирует на посылы пищеварительной системы. Поэтому когда орган не здоров, головной мозг обязательно получит соответствующий сигнал.
Различают 7 симптомов заболеваний кишечника, которые должен знать каждый человек:
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Если человек замечает, что с его кишечником не все в порядке, нужно помочь органу. В первую очередь это касается стабилизации веса.
Чтобы лишние килограммы начали уходить, необходимо нормализовать микрофлору кишечника. Полезные бактерии быстро перерабатывают питательные вещества, позволяя организму их лучше усваивать. Это даст возможность снять интоксикацию с организма в целом и с головного мозга в частности. Как только пищеварение будет налажено, метаболизм запустится.
Помочь своему кишечнику не сложно. Достаточно следовать 3 простым рекомендациям.
Чтобы простимулировать работу кишечника и усилить оборот лимфы в организме, нужно пить специально приготовленный чай.
Такой чай позволяет нормализовать работу кишечника.
На это есть несколько обоснований:
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Многие люди употребляют базовую часть своего суточного рациона именно вечером. Это перегружает систему пищеварения. Специалисты рекомендуют съедать основную часть суточного меню во время обеда.
Как показывают исследования, люди, питающиеся по вечерам (речь идет о потреблении большого количества пищи) тратят меньше энергии в ночное время. Это способствует развитию ожирения и сахарного диабета 2 типа.
Люди в России недополучают пищевые волокна. Специалисты называют это основной причиной вялого кишечника и регулярных запоров. Средняя суточная норма пищевого волокна для взрослой женщины составляет 25 г, а для мужчины – 38 г. На деле потребляемый объем клетчатки не превышает 15 г. Дефицит очевиден. Поэтому для поддержания здоровья кишечника нужно обогатить рацион пищевыми волокнами.
Чтобы исправить ситуацию каждый вечер нужно употреблять в пищу чайную ложку льняного семени. Его необходимо добавлять в стакан воды, размешивать и пить быстрыми глотками.
Такая простая мера позволяет насытить организм пищевыми волокнами, очистить кишечник, предоставить полезной микрофлоре питательные вещества.
Все перечисленные рекомендации положительным образом отразятся на здоровье пищеварительной системы и организма в целом.опубликовано econet
Горшенина Елена
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Источник: https://econet.ua/
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