Заболевания КИШЕЧНИКА: 7 симптомов и 3 рекомендации

От состояния пищеварительной системы зависит здоровье нашего организма в целом. Вот ✅ 7 основных симптомов нарушений в функционировании КИШЕЧНИКА, которые должен знать каждый человек!

Кишечник является органом с отлично развитой иннервацией. В нем такое же количество нервных клеток, что и в спинном мозге. Кишечник принимает и отправляет импульсы, реагирует на все, что происходит в организме. Он неразрывно связан с ЦНС. Многие люди считают, что кишечник – это безропотный слуга головного мозга и только выполняет его команды. На самом деле, мозг также реагирует на посылы пищеварительной системы. Поэтому когда орган не здоров, головной мозг обязательно получит соответствующий сигнал.

Нарушения в работе кишечника, их симптомы и пути решения проблемы

Симптомы нарушений в функционировании кишечника

Как справиться с проблемой?

Симптомы нарушений в функционировании кишечника

Различают 7 симптомов заболеваний кишечника, которые должен знать каждый человек:

Избыточное выделение газов.

Формирование на языке белого налета. Особенно он заметен после приема пищи.

Слабость после сна, затуманенность сознания. Чтобы «прийти в себя» человеку требуется определенное время.

Тяжесть в теле, заторможенность движений.

Частые инфекционные заболевания, причем на первый взгляд они не будут связаны с органами пищеварительной системы.

Постоянное недомогание.

Сильная усталость во второй половине дня.

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Как справиться с проблемой?

Если человек замечает, что с его кишечником не все в порядке, нужно помочь органу. В первую очередь это касается стабилизации веса.

Чтобы лишние килограммы начали уходить, необходимо нормализовать микрофлору кишечника. Полезные бактерии быстро перерабатывают питательные вещества, позволяя организму их лучше усваивать. Это даст возможность снять интоксикацию с организма в целом и с головного мозга в частности. Как только пищеварение будет налажено, метаболизм запустится.

Помочь своему кишечнику не сложно. Достаточно следовать 3 простым рекомендациям.

Употребление целебного чая

Чтобы простимулировать работу кишечника и усилить оборот лимфы в организме, нужно пить специально приготовленный чай.

Рецепт:

В кастрюлю вливают 4 стакана воды и доводят ее до кипения.

В кипящую воду добавляют по половине чайной ложки семян тмина, семян кориандра и семян укропа.

Если человек страдает от избыточного газообразования, к указанным компонентам добавляют половину чайной ложки пажитника.

Для укрепления пищеварительной системы в напиток добавляют кусочек очищенного свежего имбиря.

Все компоненты кипятят 5-10 минут, после чего процеживают.

Чай переливают в термос. Это позволит потреблять его горячим в течение дня.

Пьют его с самого утра. Последнюю порцию нужно принять в 18:00.

Такой чай позволяет нормализовать работу кишечника.

На это есть несколько обоснований:

Тмин с давних пор используют для поддержания здоровья желудка, для снижения газообразования и для избавления от других проблем с органами пищеварительной системы. В нем присутствуют антиоксиданты, пищевые волокна, железо. В комплексе, эти вещества усиливают ферментацию пищи и нормализуют работу ЖКТ.

Кориандр в Аюрведе применяют для избавления от расстройств в работе кишечника, а именно, для уменьшения явлений метеоризма, для стимуляции пищеварения, для купирования воспалительных процессов и устранения спазмов. На вкус его семена очень приятны, они придают напитку ореховый оттенок.

Фенхель используют для лечения синдрома раздраженного кишечника. Он снимает напряжение с гладкой мускулатуры, разбивает лишние пузырьки газа, стимулирует кишечник к перевариванию пищи. Если человек хочет придать дыханию свежесть, то можно просто пожевать несколько семян укропа.

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Коррекция режима питания

Многие люди употребляют базовую часть своего суточного рациона именно вечером. Это перегружает систему пищеварения. Специалисты рекомендуют съедать основную часть суточного меню во время обеда.

Как показывают исследования, люди, питающиеся по вечерам (речь идет о потреблении большого количества пищи) тратят меньше энергии в ночное время. Это способствует развитию ожирения и сахарного диабета 2 типа.

Обогащение меню пищевыми волокнами

Люди в России недополучают пищевые волокна. Специалисты называют это основной причиной вялого кишечника и регулярных запоров. Средняя суточная норма пищевого волокна для взрослой женщины составляет 25 г, а для мужчины – 38 г. На деле потребляемый объем клетчатки не превышает 15 г. Дефицит очевиден. Поэтому для поддержания здоровья кишечника нужно обогатить рацион пищевыми волокнами.

Чтобы исправить ситуацию каждый вечер нужно употреблять в пищу чайную ложку льняного семени. Его необходимо добавлять в стакан воды, размешивать и пить быстрыми глотками.

Такая простая мера позволяет насытить организм пищевыми волокнами, очистить кишечник, предоставить полезной микрофлоре питательные вещества.

Все перечисленные рекомендации положительным образом отразятся на здоровье пищеварительной системы и организма в целом.опубликовано econet

Горшенина Елена

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