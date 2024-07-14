Заболевания ПОЧЕК: Упражнения, которые нормализуют обменные процессы

В этой статье представлены упражнения, которые рекомендуется выполнять при разных заболеваниях почек: гломерулонефрите, пиелонефрите, нефроптозе, мочекаменной болезни. Помимо этого, такая лечебная физкультура является прекрасным средством для активизации защитных сил организма и повышению выносливости.

Установлено, что между деятельностью мышц и работой выделительной системы существует тесная физиологическая и функциональная связь. Выделительная система выводит продукты метаболизма, которые попадают в кровь при мышечной активности. Когда вы выполняете физические упражнения, изменяется количественный и качественный состав мочи — в ней появляются продукты пуринового обмена, молочная и ацето-уксусная кислоты. По мере адаптации организма к физической нагрузке повышается и устойчивость функции почек.

Упражнения при различных заболеваниях почек

Упражнения умеренной интенсивности увеличивают диурез, а максимально интенсивные, наоборот, снижают, что наблюдается и при непривычном характере нагрузок. Таким образом, лечебная физкультура может воздействовать на почечную функцию, приводя к улучшению парциальных функций нефронов и компенсаторных возможностей почек. Ну и, помимо этого, лечебная физкультура является прекрасным средством для активизации защитных сил организма и повышению выносливости.

Существуют комплексы упражнений, разработанные специально для каждого из заболеваний: гломерулонефрита, цистита, пиелонефрита, нефроптоза, мочекаменной болезни.

При остром гломерулонефрите физическая нагрузка противопоказана. При улучшении состоянии можно постепенно включать упражнения для улучшения почечного кровотока:

Исходное положение: лежа на спине, ладони на груди или на животе. Сделать вдох, приподнимая грудную клетку и переднюю стенку живота, при выдохе кистями рук слегка нажать на грудь или живот.

Исходное положение: лежа на спине, руки согнуты в локтях и опираются на них, ноги согнуты в коленях. Расслабить и уронить вдоль туловища сначала правую, затем левую руки. То же самое — с ногами.

Также можно выполнять элементы самомассажа: лежа на спине, поглаживать руки, ноги, растирать живот.

Таким больным показаны и упражнения для пресса без повышения внутрибрюшного давления, мышц ягодиц и пояснично-подвздошной мышцы, а также диафрагмы. Рекомендуется ходьба и игры малой подвижности.

Продолжительность занятий возрастает с 8–10 минут при постельном режиме до 20 минут.

При пиелонефрите лечебная физкультура уменьшает воспалительные изменения в почках, нормализует почечную функцию. В зависимости от стадии заболевания нагрузка варьируется от ниже средней до средней:

Исходное положение: лежа на спине. На вдохе поднять правую руку вверх и одновременно, скользя ступней по кровати, согнуть левую ногу. На выдохе вернуться в исходное положение. То же самое сделать для правой ноги и левой руки.

Руки на поясе. На выдохе приподнять голову и плечи, посмотреть на носки ног, на вдохе вернуться в исходное положение.

Левая рука на груди, правая — на животе. Выполнить диафрагмальное дыхание: на вдохе руки вместе с грудью и животом поднимаются вверх, на выдохе — опускаются вниз.

Исходное положение: лежа на левом боку. Левую руку выпрямить вверх, левую ногу слегка согнуть. На вдохе поднять вверх правую руку, на выдохе согнуть правую ногу и прижать колено правой рукой к груди.

Лежа на левом боку, на вдохе поднять правую руку и правую ногу, на выдохе — согнуть ногу и руку, подтягивая колено к животу, наклонить голову.

То же исходное положение: на вдохе отвести правую руку вверх и назад, на выдохе — вернуться в исходное положение.

Обе ноги отвести назад на вдохе, на выдохе — согнуть, подтягивая оба колена к груди.

При мочекаменной болезни лечебная физкультура нормализует обменные процессы, создавая условия для отхождения камней. Как правило, показаны упражнения для пресса, создающие колебания внутрибрюшного давления, что способствует низведению камней, а также бег, подскоки и ходьба. Интенсивность физической нагрузки варьируется от средней до выше среднего.

Рекомендованы:

Ходьба с высоким подниманием коленей, на пятках, в приседе с руками на поясе, на носках и пятках.

Стоя, руки опущены. На вдохе поднять руки вверх, одновременно резко отводя в сторону ногу. На выдохе — возврат в исходное положение.

Стоя, руки в стороны. Поворачиваться резко вправо и влево.

Стоя, ноги на ширине плеч. Вдохнуть. На выдохе — наклониться к правому колену и вернуться в исходное положение. Повторить наклон к левому колену.

Стоя. На вдохе потянуться вверх, на выдохе — расслабить тело, уронить руки.

Лежа на спине поочередно сгибать ноги, подтягивая колени к животу.

Лежа на спине поочередно сгибать и разгибать ноги — «велосипед».

Лежа на спине, пятками упор на гимнастическую стенку, под область таза подложены валик или подушка. Сгибать поочередно ноги, подтягивая к груди оба колена.

Лежа на спине, на вдохе приподнять таз, на выдохе — возврат в исходное положение.

Лежа на спине, на вдохе приподнять таз, одновременно разводя в стороны согнутые в коленях ноги. На выдохе вернуться в исходное положение.

Стоя, подскакивать поочередно на одной и на обеих ногах.

При нефроптозе рекомендуется выполнение следующих упражнений:

«Ходьба» лежа: лежа на спине, руки вдоль туловища. Левую ногу согнуть в колене, выпрямить. То же — для правой ноги. «Ходить» в течение 1 минуты.

Взмахи руками: лежа на спине, руки вдоль тела. На вдохе руки развести в стороны, на выдохе — вернуться в исходное положение. Повторить 4 раза.

Взмахи ногами: руки под голову, ноги вместе. Поднять выпрямленные ноги. Повторить 4 раза.

Бокс: лежа на спине, руки вдоль туловища. Руки согнуть в локтях и выпрямить с усилием, толчком. Выполнять в течение 1 минуты сначала для одной, затем для другой руки.

Шаги: лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Поднимать поочередно левую и правую ноги, «шагая». Выполнять в течение 1 минуты.

Лежа на спине: на выдохе прижать ногу к животу, на вдохе — опустить ногу; на вдохе поднять руки вверх, на выдохе — поднять ногу, касаясь рукой голени. Повторить 5–10 раз.

Лежа на боку: на выдохе прижать ногу к животу, на вдохе — опустить ногу. Поменять бок. Повторить 5–10 раз.опубликовано econet

Полина Голицына "28 новейших способов лечения заболеваний почек"

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