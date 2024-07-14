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Заболевания ПОЧЕК: Упражнения, которые нормализуют обменные процессы

Источник: Econet 14 июля 2024 6466
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В этой статье представлены упражнения, которые рекомендуется выполнять при разных заболеваниях почек: гломерулонефрите, пиелонефрите, нефроптозе, мочекаменной болезни. Помимо этого, такая лечебная физкультура является прекрасным средством для активизации защитных сил организма и повышению выносливости.

Заболевания ПОЧЕК: Упражнения, которые нормализуют обменные процессы

Установлено, что между деятельностью мышц и работой выделительной системы существует тесная физиологическая и функциональная связь. Выделительная система выводит продукты метаболизма, которые попадают в кровь при мышечной активности. Когда вы выполняете физические упражнения, изменяется количественный и качественный состав мочи — в ней появляются продукты пуринового обмена, молочная и ацето-уксусная кислоты. По мере адаптации организма к физической нагрузке повышается и устойчивость функции почек.

Упражнения при различных заболеваниях почек

Упражнения умеренной интенсивности увеличивают диурез, а максимально интенсивные, наоборот, снижают, что наблюдается и при непривычном характере нагрузок. Таким образом, лечебная физкультура может воздействовать на почечную функцию, приводя к улучшению парциальных функций нефронов и компенсаторных возможностей почек. Ну и, помимо этого, лечебная физкультура является прекрасным средством для активизации защитных сил организма и повышению выносливости.

Существуют комплексы упражнений, разработанные специально для каждого из заболеваний: гломерулонефрита, цистита, пиелонефрита, нефроптоза, мочекаменной болезни.

Заболевания ПОЧЕК: Упражнения, которые нормализуют обменные процессы

При остром гломерулонефрите физическая нагрузка противопоказана. При улучшении состоянии можно постепенно включать упражнения для улучшения почечного кровотока:

Исходное положение: лежа на спине, ладони на груди или на животе. Сделать вдох, приподнимая грудную клетку и переднюю стенку живота, при выдохе кистями рук слегка нажать на грудь или живот.

Исходное положение: лежа на спине, руки согнуты в локтях и опираются на них, ноги согнуты в коленях. Расслабить и уронить вдоль туловища сначала правую, затем левую руки. То же самое — с ногами.

Также можно выполнять элементы самомассажа: лежа на спине, поглаживать руки, ноги, растирать живот.

Таким больным показаны и упражнения для пресса без повышения внутрибрюшного давления, мышц ягодиц и пояснично-подвздошной мышцы, а также диафрагмы. Рекомендуется ходьба и игры малой подвижности.

Продолжительность занятий возрастает с 8–10 минут при постельном режиме до 20 минут.

Заболевания ПОЧЕК: Упражнения, которые нормализуют обменные процессы

При пиелонефрите лечебная физкультура уменьшает воспалительные изменения в почках, нормализует почечную функцию. В зависимости от стадии заболевания нагрузка варьируется от ниже средней до средней:

Исходное положение: лежа на спине. На вдохе поднять правую руку вверх и одновременно, скользя ступней по кровати, согнуть левую ногу. На выдохе вернуться в исходное положение. То же самое сделать для правой ноги и левой руки.

Руки на поясе. На выдохе приподнять голову и плечи, посмотреть на носки ног, на вдохе вернуться в исходное положение.

Левая рука на груди, правая — на животе. Выполнить диафрагмальное дыхание: на вдохе руки вместе с грудью и животом поднимаются вверх, на выдохе — опускаются вниз.

Исходное положение: лежа на левом боку. Левую руку выпрямить вверх, левую ногу слегка согнуть. На вдохе поднять вверх правую руку, на выдохе согнуть правую ногу и прижать колено правой рукой к груди.

Лежа на левом боку, на вдохе поднять правую руку и правую ногу, на выдохе — согнуть ногу и руку, подтягивая колено к животу, наклонить голову.

То же исходное положение: на вдохе отвести правую руку вверх и назад, на выдохе — вернуться в исходное положение.

Обе ноги отвести назад на вдохе, на выдохе — согнуть, подтягивая оба колена к груди.

Заболевания ПОЧЕК: Упражнения, которые нормализуют обменные процессы

При мочекаменной болезни лечебная физкультура нормализует обменные процессы, создавая условия для отхождения камней. Как правило, показаны упражнения для пресса, создающие колебания внутрибрюшного давления, что способствует низведению камней, а также бег, подскоки и ходьба. Интенсивность физической нагрузки варьируется от средней до выше среднего.

Рекомендованы:

Ходьба с высоким подниманием коленей, на пятках, в приседе с руками на поясе, на носках и пятках.

Стоя, руки опущены. На вдохе поднять руки вверх, одновременно резко отводя в сторону ногу. На выдохе — возврат в исходное положение.

Стоя, руки в стороны. Поворачиваться резко вправо и влево.

Стоя, ноги на ширине плеч. Вдохнуть. На выдохе — наклониться к правому колену и вернуться в исходное положение. Повторить наклон к левому колену.

Стоя. На вдохе потянуться вверх, на выдохе — расслабить тело, уронить руки.

Лежа на спине поочередно сгибать ноги, подтягивая колени к животу.

Лежа на спине поочередно сгибать и разгибать ноги — «велосипед».

Лежа на спине, пятками упор на гимнастическую стенку, под область таза подложены валик или подушка. Сгибать поочередно ноги, подтягивая к груди оба колена.

Лежа на спине, на вдохе приподнять таз, на выдохе — возврат в исходное положение.

Лежа на спине, на вдохе приподнять таз, одновременно разводя в стороны согнутые в коленях ноги. На выдохе вернуться в исходное положение.

Стоя, подскакивать поочередно на одной и на обеих ногах.

Заболевания ПОЧЕК: Упражнения, которые нормализуют обменные процессы

При нефроптозе рекомендуется выполнение следующих упражнений:

«Ходьба» лежа: лежа на спине, руки вдоль туловища. Левую ногу согнуть в колене, выпрямить. То же — для правой ноги. «Ходить» в течение 1 минуты.

Взмахи руками: лежа на спине, руки вдоль тела. На вдохе руки развести в стороны, на выдохе — вернуться в исходное положение. Повторить 4 раза.

Взмахи ногами: руки под голову, ноги вместе. Поднять выпрямленные ноги. Повторить 4 раза.

Бокс: лежа на спине, руки вдоль туловища. Руки согнуть в локтях и выпрямить с усилием, толчком. Выполнять в течение 1 минуты сначала для одной, затем для другой руки.

Шаги: лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Поднимать поочередно левую и правую ноги, «шагая». Выполнять в течение 1 минуты.

Лежа на спине: на выдохе прижать ногу к животу, на вдохе — опустить ногу; на вдохе поднять руки вверх, на выдохе — поднять ногу, касаясь рукой голени. Повторить 5–10 раз.

Лежа на боку: на выдохе прижать ногу к животу, на вдохе — опустить ногу. Поменять бок. Повторить 5–10 раз.опубликовано econet

Полина Голицына "28 новейших способов лечения заболеваний почек"

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Источник: https://econet.ua/

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