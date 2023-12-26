Заболевания, при которых полезна кетогенная диета

Потребляя высококачественные жиры и диету с низким содержанием углеводов, вы достигаете пищевого кетоза; метаболического состояния, в котором ваше тело сжигает жир, а не глюкозу в качестве основного топлива. Поддержание пищевого кетоза может быть полезно для здоровья при таких заболеваниях, как ожирение, диабет, рак, эпилепсия, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, БАС, РС, аутизм, мигрени, черепно-мозговые травмы, синдром поликистозных яичников и многих других.
Ожирение и основные причины смерти, такие как диабет, болезни сердца, болезнь Альцгеймера и рак имеют кое-что общее - все они являются результатом резистентности к инсулину и лептину. Другими словами, основная проблема заключается в том, что метаболическая дисфункция развивается в результате потребления слишком большого количества чистых углеводов (все углеводы минус волокно) и / или белка. Сахар из обработанных пищевых продуктов и зерно являются главными виновниками, а стандартная американская диета изобилует обоими.
После того, как у вас развивается резистентность к инсулину и лептину, это вызывает каскад биохимических реакций, которые не только заставляют ваше тело сохранять жир, но и вызывают воспаление и повреждение клеток.
Короче говоря, оптимизируя обмен веществ и митохондриальную функцию, вы делаете шаг на пути к улучшению здоровья. Так как же исправить эти метаболические дисбалансы? Ваша диета является ключевым фактором. Время приема пищи также может играть важную роль.
Потребляя высококачественные жиры и диету с низким содержанием углеводов и умеренным содержанием белка, вы достигаете пищевого кетоза; метаболического состояния, в котором ваше тело сжигает жир, а не глюкозу (сахар) в качестве основного топлива. Накапливающееся количество исследований показывает, что диета для достижения пищевого кетоза является решением длинного списка проблем со здоровьем, начиная с ожирения.
В самом деле, появляющиеся научные данные свидетельствуют о том, что диета с высоким содержанием жиров, низким содержанием чистых углеводов и умеренным содержанием белка (другими словами, диета, которая удерживает вас в пищевом кетозе) идеально подходит для большинства людей.
На самом деле, спортсмены перестают следовать традиционным стратегиям большого количества углеводов и принимают этот способ питания, потому что он повышает физическую выносливость.
Помимо устойчивости к инсулину и сахарного диабета 2 типа есть целый ряд показаний для пищевого кетоза, в том числе в качестве средства для лечения судорог, особенно у детей, которые не реагируют на сильнодействующие препараты, и неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Рак является еще одной областью, где кетогенная диета зарекомендовала себя.
Другие преимущества включают уменьшение голода и резкое падение аппетита, как только вы перейдете от сжигания сахара к жиру в качестве основного топлива. Эффективное сжигание жира может также увеличить продолжительность жизни. Исследователи идентифицировали около дюжины генов, связанных с долголетием.
Предотвращение этой деградации поможет сохранить мышечную массу. ВСАА имеют и другие преимущества: в ряде исследований с участием моделей животных среднего возраста, добавление ВСАА увеличивало мышечную массу и сердечный митохондриальный биогенез (создание новых митохондрий), улучшая здоровье и долголетие.
Основной причиной избыточного веса у большого количества людей и / или плохого состояния здоровья в наши дни является то, что западная диета перегружена неволокнистыми углеводами в качестве основного топлива, что, в свою очередь, ингибирует способность вашего тела получить доступ к жиру для сжигания.
Высококачественные жиры, тем временем, являются предпочтительным топливом, так как их можно использовать гораздо более эффективно, чем углеводы. Когда вы сжигаете жир в качестве основного топлива, ваш дыхательный коэффициент (количество кислорода, который вам необходим), как правило, снижается, что является признаком более эффективной работы метаболизма.
Наиболее эффективный способ натренировать ваше тело, чтобы использовать жир в качестве топлива, это удалить большую часть сахаров и крахмалов из рациона, и это работает для всех, от элитных атлетов до диабетиков с сидячим образом жизни. В то же время, эти углеводы нужно заменить здоровыми жирами.
Потребления менее 50 грамм чистых углеводов из пищи в день, а также поддержания количества белка от низкого до умеренного, как правило, достаточно, чтобы перейти к пищевому кетозу (метаболическое состояние, связанное с увеличением производства кетонов в печени, биологическое отражение которого – возможность сжигать жир).
Это лишь обобщение, так как каждый человек реагирует на продукты питания по-разному. Некоторые люди могут войти в полный кетоз, потребляя 70-80 грамм неволокнистых углеводов. Другим, особенно если они инсулинорезистентны или имеют диабет 2-го типа, может потребоваться менее 40, или даже всего 30 граммов в день.
Для того, чтобы определить нужное количество углеводов, важно измерять не только уровень глюкозы в крови, но и кетоны, что можно сделать через мочу, дыхание или кровь.
Это позволит объективно измерить, находитесь ли вы в кетозе, а не просто полагаться на подсчет грамм потребляемых углеводов. Пищевой кетоз определяется как количество кетонов крови в пределах от 0,5 до 3,0 ммоль на литр (ммоль / л).
Тем не менее, использование трекера питательных веществ радикально улучшит вашу способность понимать, сколько и какие продукты помогут вам придерживаться целей кетогенной диеты, а также оценить пищевую ценность выбранной вами пищи.
Помимо добавленных сахара и зерна, в процессе диеты стоит избегать молока, так как это может затруднить пребывание в кетозе, если вы едите или пьете его в больших количествах.
Галактоза в молоке это углевод, и вы можете легко превысить количество чистых углеводов в день, выпив один стакан молока. Казеин, основной белок в молоке, также может вызвать или способствовать воспалению.
Когда вы поддерживаете низкий уровень чистых углеводов, ваше тело переключается на сжигание жира в качестве топлива, а печень начинает преобразовывать часть этих жиров в кетоновые тела. Это эндогенное производство, что означает, что они сделаны вашим телом из ваших жировых запасов или из жиров в пищевых продуктах, которые вы едите.
Authority Nutrition составил список 15 заболеваний, которые положительно реагируют на кетогенную диету, и он, скорее всего, неполный.
Основываясь на моем понимании здоровья митохондрий и метаболической функции, подавляющее большинство заболеваний может попасть в эту категорию. Самый длинный и хорошо задокументированный послужной список у кетогенной диеты при лечении эпилепсии.
Эта диета была эффективно использована для лечения резистентных к препаратам эпилептических припадков с 1920-х годов, и исследования подтвердили, что она полезна как для детей, так и для взрослых.
На мой взгляд, было бы целесообразно реализовывать кетогенную диету в качестве первой линии терапии, но в традиционной медицине, это, как правило, не рассматриваются и не рекомендуется, пока пациент реагирует на лекарства.
Кетоны являются предпочтительным источником энергии для мозга в целом, но особенно для тех, кто пострадал от диабета, болезни Альцгеймера, Паркинсона и, возможно, даже БАС, потому что при этих заболеваниях некоторые нейроны становятся резистентными к инсулину или теряют способность эффективно использовать глюкозу, что заставляет их умирать.
Когда есть кетоны, эти нейроны имеют больше шансов на выживание и процветание. Исследования также поддерживают использование питательного кетоза при аутизме. Как было отмечено в статье «Аутизм имеет общие черты с эпилепсией, и многие люди с аутизмом испытывают припадки, связанные с перевозбуждением клеток головного мозга».
Исследования показывают, что пищевой кетоз помогает ослабить эту избыточную активность; в одном экспериментальном исследовании большинство детей, страдающих аутизмом, показали улучшение после циклической кетогенной диеты в течение шести месяцев.
В отличие от глюкозы, кетоны в крови не стимулируют рост инсулина. Кроме того, они не нуждаются в нем, чтобы проникнуть в клеточные мембраны, в том числе мембраны нейронов. Вместо этого они используют простую диффузию, поэтому они могут проникать даже в клетки, которые устойчивы к инсулину.
Это, вероятно, одна из причин, по которой пищевой кетоз работает так хорошо для разнообразных неврологических проблем и заболеваний. Он даже подает надежды при:
Регуляции гормонов и нервной системе может также быть полезно эффективное сжигание жира. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) и рассеянный склероз (РС) это два заболевания, которые хорошо реагируют на смену основного топлива.
СПКЯ повышает риск развития резистентности к инсулину, диабета, бесплодия, ишемической болезни сердца, липидных расстройств (таких как повышенный уровень холестерина и высокое кровяное давление) рака молочной железы у женщин и, возможно, характеризуется:
В одном исследовании женщины с диагнозом СПКЯ, которые следовали кетогенной диете в течение шести месяцев потеряли в среднем 12 процентов веса и уменьшили показания инсулина натощак в среднем на 54 процента. Уровни половых гормонов также показали улучшение, и 2 из 11 женщин смогли забеременеть, несмотря на историю бесплодия.
РС, аутоиммунное заболевание, приводит к повреждению миелиновой оболочки (защитного покрытия нервов), вызывая такие симптомы, как онемение, потерю равновесия и снижение двигательной функции, а также зрения и проблемы с памятью.
Как было отмечено в статье: «Одно исследования РС на мышиной модели установлено, что кето диета подавляет воспалительные маркеры. Уменьшение воспаления приводит к улучшению памяти, обучения и физической функции».
Рак является разрушительной болезнью, и сегодня трудно найти человека, чья жизнь не была затронута им каким-либо образом. На самом деле, он стал одной из основных причин смерти во всем мире.
Что еще хуже, медики в основном игнорируют то, что большинство раковых заболеваний коренятся в метаболической и митохондриальной дисфункции, и, следовательно, обычные рекомендации по профилактике практически никак не помогают в подавлении волны диагнозов рака.
Рассмотрение рака как заболевания обмена веществ – а не как болезни поврежденной ДНК, что является побочным эффектом митохондриальной дисфункции - дает нам возможность контролировать эту дисфункцию, тщательно выбирая продукты и питательные вещества, и используя методы, которые помогают оптимизировать биохимические пути, которые подавляют рост рака, одновременно стимулируя механизмы, чтобы отправить его в ремиссию.
Две других стратегии, которые помогут вам перейти от сжигания сахара к жиру в качестве основного топлива, это:
Далее задача состоит в том, чтобы определить наиболее подходящее время для завтрака. Я ношу 24-часовой монитор глюкозы и могу узнать идеальное время, чтобы прервать голодание, отслеживая ее уровень. Вы тоже можете это сделать даже без специального монитора. Просто измеряйте уровень глюкозы через регулярные промежутки времени в утренние часы, и когда вы заметили, что он повышается, даже если вы не ели, это признак глюконеогенеза.
© Джозеф Меркола
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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