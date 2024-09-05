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Зачем нам нужен кадык?

Автор: Econet 05 сентября 2024 5960
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Некоторые на вопрос:«Зачем мужчине и тем более женщине нужен кадык?» не могут дать обоснованного ответа. На самом деле он выполняет ряд важнейших функций в человеческом организме.

Зачем нам нужен кадык?

Кадык еще называют «яблоком Адама», поскольку согласно легенде этот хрящ появился у Адама, когда тот откусил запретный плод и кусок яблока застрял в горле. Но если отбросить все предположения, то прежде чем получить ответ на вопрос касательно этого хряща необходимо изучить анатомию человека. Кадык – это хрящ гортани, состоящий из хондроицитов с кровеносными сосудами и нервными окончаниями. Образован он посредством соединения под определенным углом двух «рогатых» пластин. К внутренней части хряща прикреплены голосовые связки.

Основные функции кадыка

Этот щитовидный хрящ выполняет ряд функций:

  • защищает щитовидную железу и гортань от механического повреждения;
  • служит своеобразным каркасом для расположенных рядом структур;
  • участвует в формировании звуков (путем наклона хряща можно регулировать натяжение связок);
  • регулирует поступление воздуха в легкие и пищи в желудок (в процессе глотания дыхательные пути частично перекрываются).

Кадык также служит одним из вторичных половых признаков. У женщин пластины соединяются под тупым углом, а у мужчин – под острым.

Зачем нам нужен кадык?

Кадык у женщин

У представительниц прекрасного пола этот хрящ менее заметен не только из-за угла расположения, но и наличия подкожно-жировой прослойки над ним. Кадык становится более заметным только при запрокидывании головы назад. Увеличенный в размере и выпирающий хрящ – повод обратиться к отоларингологу либо эндокринологу, поскольку в этом случае велика вероятность гормонального сбоя.

Кадык у мужчин

У мальчиков этот хрящ не заметен, он начинается уплотняться в переходном возрасте, поэтому у юношей и меняется голос. Происходит это под действием тестостерона и андрогена – мужских половых гормонов. У мужчин с избыточным весом либо гормональными нарушениями кадык может быть малозаметным.

Бывает, что кадык увеличен в размере и давит на гортань и щитовидную железу. В этом случае показана операция, которая называется хондропластикой. Оперативное вмешательство противопоказано при хронических заболеваниях гортани, глотки, ротовой полости, сердечных патологиях, печеночной и почечной недостаточности, а также психических расстройствах.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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кадык щитовидный хрящ здоровье

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