Зачем организму железо и чем грозит его дефицит?

Железо – важный микроэлемент для здоровья человеческого организма. Он участвует во многих процессах – производстве энергии, метаболизме, в том числе синтезе ДНК. Выясним, чем грозит нехватка этого микроэлемента.

Но для начала разберемся, почему важно поддерживать оптимальный уровень железа в организме и кому, прежде всего, это необходимо.

Железо важно для женского организма

Учитывая, что каждая женщина теряет 40-80 мл крови во время менструального цикла, необходимо следить за уровнем железа в организме. При хроническом дефиците микроэлемента может развиться меноррагия – чрезмерная менструальная кровопотеря. Поэтому женщинам особенно рекомендуется употреблять добавки железа. Оптимальная суточная дозировка составляет 100 мг микроэлемента.

Беременным женщинам также нужно следить за уровнем железа, поскольку микроэлемент важен для нормального развития плода. Оптимальная суточная доза железа для беременных составляет 60 мг. Во время лактации женщины также теряют много железа. Восполнить нехватку можно посредством корректировки питания или приема добавок.

Железо необходимо для поддержки иммунной системы

Самочувствие может ухудшиться даже при незначительном дефиците микроэлемента. В этом случае организм становится слабым, снижается его способность бороться с инфекциями, сокращается лимфатическая ткань, нарушается концентрация лейкоцитов в крови. Люди с дефицитом железа часто страдают простудными заболеваниями.

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Железо важно для хорошей работоспособности

По результатам нескольких исследований доказано, что уменьшение уровня железа в организме снижает работоспособность. Поэтому людям, которые много трудятся умственно и физически необходимо принимать добавки, восполняющие нехватку микроэлемента. Следует учесть, что нарушение работоспособности в связи с железодефицитом не зависит от наличия анемии.

Железо улучшает работу мозга

Часто нехватка железа служит причиной снижения внимания и успеваемости у детей. У взрослых ситуация аналогичная. Поэтому необходимо восполнять нехватку микроэлемента, если нужно быть более активным, внимательным и трудоспособным.

К чему приводит дефицит железа

К группе риска принадлежат дети до 2 лет, подростки, женщины в положении и пожилые люди. Согласно исследованиям, во всех перечисленных группах наблюдается дефицит железа порядка 30-50%. Снижение уровня микроэлемента могут спровоцировать различные факторы:

несбалансированное питание;

нарушение обменных процессов в организме;

кровопотеря.

Нехватка железа ослабляет иммунную систему, снижает концентрацию внимания, работоспособность, может привести к анемии – дефициту красных кровяных телец, что обычно вызывает серьезные проблемы со здоровьем. Восполнить нехватку железа в организме помогают специальные добавки. Подобрать их сможет врач после обследования. Рекомендуемая суточная дозировка – 30 мг микроэлемента дважды в сутки перед едой или во время приема пищи. Как правило, добавки не вызывают побочных эффектов. Иногда может возникнуть расстройство желудочно-кишечного тракта. Не рекомендуется принимать добавки одновременно с противовоспалительными препаратами. опубликовано econet

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