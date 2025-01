Зачем ощелачивать организм? Все, что вы хотели знать о PH-теории питания + рецепты

Что вы знаете о кислотно-щелочном балансе, кроме того, что во рту его восстанавливает жевательная резинка “Орбит”? Знаете ли вы, например, что при смещении pH крови всего на одну десятую, она переносит в 8 раз меньше кислорода, а смещение более чем на единицу несовместимо с жизнью

В последние годы PH-теория питания набирает все большую популярность. Приверженцы этого подхода утверждают, что нет ни одной болезни, развитию которой бы не способствовало бы закисление тела. Давайте разберемся, в чем тут дело.

Принято считать, что щелочную диету придумал доктор Роберт Янг — американский ученый, диетолог и микробиолог, автор бестселлера “PH Miracle” и консультант по питанию космонавтов NASA. Свою революционную философию доктор Янг назвал, не много не мало, “Новая биология” — очевидно, в пику традиционной биологии Луи Пастера, построенной на том, что причиной болезней являются микробы.

Однако мало кто знает, что ещё в далеком 1932 году Отто Варбург доказал прямую связь между закислением внутренней среды и онкологическими заболеваниями. За что, кстати, был удостоен Нобелевской премии.

В чем суть ph-подхода к питанию?

Забудьте про подсчет кбжу, сахара и холестерина. Согласно PH-теории, единственное измерение, которое имеет решающее значение для здоровья — уровень pH крови и тканей.

Ph, или потенциал водорода — это соотношение кислоты и щелочи в организме. При этом разные ткани и органы тела обладают разным уровнем pH, но pH крови — наиболее показателен. Здоровый PH-баланс крови варьируется в пределах очень узкого щелочного диапазона – от 7,37 до 7,43.

PH-теория рассматривает тело человека как среду для жизни миллионов микрооорганизмов. Пока среда пребывает в умеренном щелочном диапазоне, организм сосуществует с полезными микроорганизмами и противостоит враждебным. При сдвиге PH в сторону кислоты тело пытается компенсировать это с помощью щелочных минералов. Если минералы не поступают с пищей и водой, в тканях организма начинается закисление. И привет — болезни, усталость и старение.

В результате дисбаланса PH:

нарушается выработка энергии в клетках — мы быстрее устаем,

поврежденные клетки восстанавливаются медленнее — мы быстрее стареем,

организм становится более восприимчивым к вирусам — мы чаще болеем,

возрастает вероятность сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, диабета, артроза и артрита, заболеваний мозга, ожирения внутренних органов, аллергии, акне, грибковых инфекций, болезней почек и всех без исключения воспалительных процессов- мы рано умираем.

Вдумайтесь: раковые клетки умирают ровно через 3 часа в щелочной среде, в то время как в кислотной чувствуют себя прекрасно.

Причем здесь еда?

PH-подход перекликается с несколькими натуропатическими теориями: с сыроедением (видовым питанием) по академику Уголеву, с системой естественного оздоровления Галины Шаталовой. Перекликается, но не повторяет их. Основное отличие в том, что PH-теория более строга к фруктам, как к источнику сахара — а значит, и закисления.

Дело в том, что пища, поступающая в наш организм, усваивается не полностью. Всегда присутствует небольшой остаток в виде так называемой золы. Эта зола может быть нейтральной, щелочной или кислотной. От чего зависит PH золы? Прежде всего, от самого продукта, а также от метода, которым он был или не был приготовлен. Калий, кальций, магний, марганец, цинк, серебро, медь и железо формируют щелочной остаток. Сера, хлор и йодид — кислотный.

Щелочное питание

По доктору Роберту Янгу, 70-80% всей нашей еды должны составлять щелочные продукты. Прежде всего, это зелень и зеленые овощи, крестоцветные, кислые цитрусовые, кокосовая вода, авокадо, помидоры. Чемпион по защелачиванию — витграсс и сок из него. Прибавьте к этому 2-4 литра воды с подщелачивающими минералами (см. ниже) или зеленью типа хлорофилла ежедневно. (Про достоинства хлорофилла я писала здесь).

Оставшиеся 20-30% приходятся на долю закисляющих продуктов. При этом обратите внимание, что желательно выбирать не мясо или молочку, которые просто убийственно закисляют, а цельные обработанные злаки и приготовленные овощи, семена, орехи, бобовые, растительный белок и фрукты. Наименее кислотные из всех злаков — безглютеновые (просо, гречка, пшеница, спельта, киноа).

Очень сильно закисляют кофе, алкоголь, черный чай, лекарства, дрожжи и все, что содержит сахар. Чем больше сахара — тем больше кислоты. По этому принципу к закисляющим отнесены почти все фрукты, кроме кокоса, граната и кислых цитрусовых. Так, лимон — один из самых ощелачивающих продуктов, а сахар — один из самых закисляющих. Такой вот парадокс, но это только на первый взгляд.

Тепловая обработка пищи также увеличивает ее закисляющий эффект. В этом смысле очень вредны жаренные на гриле продукты — они имеют очень кислый PH и как минимум лишают кожу сияния, а как максимум — способствуют развитию рака.

Как узнать ph еды? Специально для вас я сделала полную таблицу продуктов по уровню Ph, которую удобно распечатать и повесить на холодильник. Пользуйтесь на здоровье!

Другие источники закисления

Хотя наиболее распространенной причиной ацидоза является неправильное питание, немалую роль в закислении организма играет стресс, токсины, недостаточное употребление воды, иммунные реакции и слишком интенсивные тренировки. За выведение кислот и токсинов из организма отвечает лимфатическая система, поэтому гиподинамия также закисляет.

Чтобы усилить циркуляцию лимфы, каждое утро делайте массаж сухой щеткой и зарядку, больше двигайтесь.

Ощелачивающие добавки

Если есть возможность, используйте ощелачивающие добавки.

Итак, добавки:

1. Древняя гималайская розовая соль. Не путать с «гималайской солью», что продается в сетевых магазинах России. Настоящая гималайская соль пахнет тухлыми яйцами и содержит более 80 микроэлементов, включая все ощелачивающие минералы. Органическая гималайская соль не подвергается химической обработке и свободна от загрязнений.

2. Капли для ощелачивания воды. Обогащают воду щелочными минералами (ph12,5!). Если пить регулярно, улучшается усвоение микро- и макронутриентов из пищи. Также такая вода имеет обеззараживающий эффект (щелочная среда губительна для бактерий и вирусов). Добавляйте по 8 капель на стакан воды 2-3 раза в день.

ВАЖНО: не пейте ощелачивающую воду вместе с едой и не запивайте ей лекарства! Желательно пить натощак или через 1-2 часа после еды.

3. Щелочные минералы в порошке. Альтернатива каплям. В составе магний, железо, марганец, калий и кальций, которые идут в комплекте с фосфором натурального происхождения и витамином D для лучшего усвоения кальция. Принимать по 1 чайной ложке на стакан воды 1 раз в сутки.

4. Порошок для приготовления натурального зеленого ощелачивающего напитка. Комбинация богатых белком и ощелачивающих растительных ингредиентов + пробиотики и ферменты для здоровья пищеварительной системы. Поддерживает кислотно-щелочной баланс и нормальную работу иммуннитета. Принимайте по 1 мерной ложке на стакан воды 1 раз в сутки.

5. Ощелачивающий чай. В составе ощелачивающие травы: ямс, листья петрушки, корень лопуха, песчанка и т. д. Чай имеет легкий абрикосовый вкус. Можно пить после еды — по 1/2 чайной ложки на чашку.

6. Лента-тест для определения уровня pH в слюне и моче. Полезный девайс, который помогает быстро и в домашних условиях определить кислотность слюны или мочи.

Ощелачивающие рецепты

В заключение я перевела и адаптировала для вас подборку ощелачивающих рецептов с сайта alkalinesisters.com (я писала об этом сайте здесь).

Смузи 1:

1,5 авокадо

1 большой огурец

Мякоть кокоса

Кокосовая вода

Несколько капель стевии

½ с. л. лимонного сока

Щепотка гималайской соли.

Смузи 2:

½ большого огурца

1 с. л сока лайма

4 ст. л. сока грейпфрута

1 авокадо

200 грамм шпината

100 мл кокосового молока

1 ст. ложка жидкого хлорофилла

1 чайная ложка конопляного протеина

4 веточки свежей мяты

Вода

Смузи 3:

Огурец

3 листа капусты

5 стеблей свежей мяты

3 стеблей свежей петрушки

1 см свежего имбиря

1 авокадо

1 стакан кокосовой воды

свежий сок одного лайма

1-2 столовые ложки семян конопли

2-3 капли стевии.

По желанию, добавьте 1/2 чашки ягод — черники, малины или клубники. В ягодах содержится меньше сахара, поэтому они меньше закисляют, чем фрукты.

Сырой зеленый суп с авокадо и кинзой

Ингредиенты на 4 порции:

1 авокадо

1 маленький цукини

2 стебля сельдерея

2 стакана сырого шпината

1/4 стакана свежей петрушки

1/2 стакана свежей кинзы

1/2 зеленого сладкого перца

½ луковицы

1 маленький зубчик чеснока

1/4 чашки сырого миндаля, замоченного на ночь и промытого

1/4 чайной ложки морской соли по вкусу

1,5 стакана фильтрованной воды

сок ½-1 лимона

Приготовление:

Поместите все ингредиенты в блендер и измельчите до желаемой консистенции. Отрегулируйте приправы, посолите по вкусу и добавьте сок лайма.

Самый щелочной салат

Ингредиенты на одну большую миску

1/2 головы вашего любимого листового салата, разорванного руками

Горсть шпината

10 стеблей петрушки, мелко нарезанной

10 стеблей кинзы, нарезанной

По горсти разных проростков: гороха, люцерны, редиса, маша и т. д.

1/2 моркови, тертой

6 помидоров-черри, разрезанных пополам

1/2 чашки тонко нарезанной красной капусты

6 редисок, нарезанных

1/2 стебля сельдерея, нарезанного

1/2 авокадо, нарезанного

Заправка:

сок 1/2 лимона

4 столовые ложки органического оливкового масла

1 зубчик чеснока, измельченный

Щепотка гималайской соли

Свежемолотый черный перец

1 капля стевии (по вкусу)

Приготовление

Смешайте все ингредиенты для заправки и отложите. Поместите зелень на широкое блюдо — это будет основа салата. Разложите остальные ингредиенты сверху небольшими кучками. Перед подачей на стол полейте салат заправкой и перемешайте.опубликовано econet

Автор Валентина Горбунова

