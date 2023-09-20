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Зачем пить чистый сок сельдерея натощак

Источник: Econet 20 сентября 2023 5674
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Хотя и здорово употреблять зеленые или овощные соки, добавляя туда разные продукты, такие как шпинат, капуста, петрушка, кинза или яблоки, но стоит их пить отдельно, не смешивая с соком сельдерея. Ваш самый лучший инструмент для восстановления вашего здоровья: чистый сок сельдерея, выпитый натощак.

Зачем пить чистый сок сельдерея натощак

Если вы пьете сок сельдерея утром, это также улучшит усвоение пищи, которую вы едите на протяжении дня.

Сегодня мы настолько привыкли к таким симптомам, как прыщи, рассеянность, проблемы со сном, головные боли, проблемы с пищеварением, усталость, беспокойство, боли и тому подобное, и люди не осознают, что это хронические заболевания. Зачастую мы думаем, что нормально жить с симптомами, и что термин «хроническое заболевание» имеет отношение только к умирающим людям.  По правде говоря, термин «хроническое заболевание» относится к любому, у кого есть симптом, который не устранен и который мешает полному качеству жизни.

Чудо травяное лекарство, которое является соком сельдерея, предназначено для хронически больных - для всех, кто живет с симптомом или заболеванием. Медицинские исследования и наука когда-нибудь догонят миллионы людей, которые нашли исцеление с помощью сока сельдерея - тех, кто стал более энергичным и выносливым, чем когда-либо, полностью изменил хронические и острые состояния и восстановил свою жизнь. Когда-нибудь они обнаружат, что сок сельдерея - это не увлечение.  Они обнаружат, что это - объективно - целительное лекарство нашего времени.
Энтони Уильям в течение десятилетий делился неизведанными преимуществами сока сельдерея для здоровья, и со временем, когда люди стали свидетелями его глубоких целебных свойств, они почувствовали желание поделиться своим опытом в социальных сетях, чтобы помочь другим вдохновить тех, кто страдает или живет с нежелательным симптомом. 

Один из величайших секретов сока сельдерея, который делает его настолько эффективным в борьбе со всеми видами симптомов и болезней, - это его неоткрытые натриевые кластерные соли.  Эти натриевые кластерные соли истощают и борются с нежелательными патогенными микроорганизмами и бактериями - нарушителями спокойствия, которые ответственны за огромное количество симптомов и состояний, включая аутоиммунные заболевания, - а также нейтрализуют токсины, которые являются еще одним ключевым фактором для всех  видов болезней. Они также со временем восстанавливают соляную кислоту и помогают печени вырабатывать желчь, которая имеет решающее значение не только для здорового пищеварения, но и для уничтожения болезнетворных микроорганизмов. Эти невероятные натриевые кластерные соли являются лишь одним из чудесных секретов, которые сок сельдерея хранит внутри.

Зачем пить чистый сок сельдерея натощак

Как приготовить сок сельдерея 

Ингредиенты:

  • 1 большой пучок сельдерея.

Приготовление:

Помойте сельдерей и пропустите через соковыжималку. Либо же вы можете нарезать сельдерей и взбить его в блендере до получения однородной массы. Процедите и пейте сразу. Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью! econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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