Закон минимума: Как найти слабые места в здоровье и жизни

Сегодня мы поговорим о нашем здоровье, расскажем о докторе Либихе и его "бочке". И попытаемся разобраться почему одни и те же способы по омоложению или оздоровлению действуют по-разному на разных людей.

Вопрос встречающийся довольно часто: «Почему воздействуя на других тот или иной метод выздоровления/ омоложения срабатывает, а мне не приносит ни каких результатов?» Для того чтобы ответить на этот вопрос мы и рассмотрим сейчас принцип бочки Либиха.

Бочка Либиха

Кто такой Юстус Либих? Немецкий профессор органической химии - Юстус Либих (1803-1873 гг). В 21 год стал доктором наук. Был награжден разными странами, в том числе Россией.

Несколько открытий профессора:

влияние минеральных удобрений на рост и урожайность растений фосфор, азот и калий);

разделил продукты на белки, жиры и углеводы;

открыл закон минимума Либиха.

И если сейчас для нас в порядке вещей удобрять растения минералами, то во времена Либиха это предложение стало очень нашумевшим. Впрочем, как и его акцент на том, что питание человека должно быть качественным.

Либих. Закон минимума

Тот показатель, который отклоняется от нормы сильнее всего, наиболее важен. Изначально используемый в растениеводстве способ, дал хорошие результаты. Удобряемое в полной мере растение все равно увядало из-за нехватки воды. Так какой прок подкармливать корни калием и азотом забыв о поливе?

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Принцип бочки Либиха. Возможно, ли наполнить бочку, которая сделана из досок разной длины? Нет. Потому что в любом предмете, как и в организме, каждая деталь одинаково важна.

Рассмотрим пример:

У женщины появился лишний вес. Она начинает заниматься спортом. Но не достигает желаемой цели. Потому что вес уменьшился, а дряблость кожи стала еще заметнее. Проигнорировав правильное и умеренное питание, женщина активнее стала заниматься в спортзале. Но эта доска и так была достаточно высокой, в то время как короткая «доска питания» весь результат выпускала из неполноценного сосуда. И только отказавшись всего лишь от напитков с газом, женщина увидела улучшение. То есть, обе дощечки стали одинаково высокими.

Из-за слабых мест страдает весь организм

Принцип Либиха можно применить в любой области. Например, футбол. Сильная команда, но фланговый игрок слаб, противник обязательно воспользуется случаем и поразит ваши ворота.

Таким образом, зная принцип бочки Либиха и прислушиваясь к своему организму, можно понять, какому из органов нужно уделить большее внимание. Сделать выше самые короткие дощечки нашей бочки, и наполнить ее. Данный принцип так же хорошо объясняет, почему один и тот же способ по ухаживанию за собой, делая одну женщину великолепной, никак не отражается на другой.

Пример:

Вы встретили знакомую и были поражены видом ее шикарных волос. Знакомая с удовольствием поделилась с вами секретом успеха. После каждого мытья она ополаскивает волосы уксусом. А так же добавила в свой ежедневный рацион тыкву. Так как этот овощ помимо множества полезных веществ содержит бета-каротин, волосы приобрели такой здоровый вид.

Вы же применив на себе данную методику, желаемого результата не добились. И продолжая в том же духе все равно не получите красивых волос. Ибо ваша короткая дощечка не в нехватке витаминов. Может быть, некоторое время назад вы сожгли волосы перманентной укладкой или неправильным окрашиванием. Так же почки и кишечник сильно влияют на состояние волос. То есть вам необходимо подобрать иной способ для улучшения своего внешнего вида.

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Выводы

Доктора Андрея Беловешкина, во времена студенчества всегда удивлял тот факт, что преподавая теорию лечения болезни, ни кто не говорил о сохранности здоровья. И тогда решил, что став врачом обратит внимание пациентов на то, что свое здоровье лучше беречь и поддерживать чем, потом лечить.

Теперь первое, что делает доктор Беловешкин, советует оценить свое здоровье, и исправить проблемы, используя принцип бочки Либиха. Допустим, изменив свой рацион, вы забыли о том, что такое изжога. Этого достаточно, не нужно дальше углубляться в тему питания. Эту дощечку вы подняли. Уделите внимания другим, более коротким.

То есть занимаясь долгое время одним и тем же упражнением и уже не получая желаемого эффекта, бессмысленно увеличивать его время или интенсивность. Достаточно поддерживать «дощечку» на достигнутой высоте, а большее внимание уделить другим. Кстати, применяя собственную систему, доктор Беловешкин невзирая на достаточно молодые годы является экспертом по ЗОЖ, осанке и питанию.

ИТАК:

Не концентрировать внимание на том, что уже дало результат, и тем более не доводить до фанатизма. Например, сбросив лишний вес, не ограничивать себя в еде на столько, чтобы получить истощение.

Найти самый ослабленный орган в организме, работать с ним до его исправления. А после переходить к другому, который на фоне иных теперь стал более уязвимым.

Не думать откуда проблема, а исправлять ее.

Провести ревизию состояния здоровья.

Генетика

Это то, на что мы не имеем прямого влияния. Разве только во время беременности. Когда женщина ведя не правильный образ жизни вполне способна наградить ребенка патологическими заболеваниями. Но в данной статье речь не о беременных.

Воздействие окружающей среды на человека

Почти век прошел с тех пор как советский биофизик и ученый А.Л. Чижевский доказал связь человека с окружающей средой. Сделав открытие, что Солнце и явления с ним связанные, сильно влияют на состояние одной из важнейших систем организма. А именно сердечно-сосудистую. Теперь доказано и воздействие луны как на общее физическое, так и эмоциональное состояние человека.

И хотя мы не имеем влияния на природные явления, мы вполне способны учитывать фазы лунной и солнечной активности для налаживания биоритмов своего организма. И не нужно считать это выдумкой, поддаваясь мнению скептиков, не потрудившихся глубоко ознакомиться с данной темой. Ученые предоставляют доказательства.

Медицина

Конечно, не стоит сбрасывать со счетов и недооценивать медицину, но доля ее ответственности лишь 7-15%. И хоть уровень медицины за последние два века возрос, увеличив продолжительность жизни человека на 40 лет, мы не можем самонадеянно возложить заботу о своем здоровье только на плечи врачей.

Древняя медицина большее внимание уделяла предупреждению болезней. Именно поэтому, несмотря на множество современных методик, мы часто слышим о тибетской и древне индийской медицине. Сейчас же за помощью к врачам обращаются лишь тогда, когда болезнь уже свирепствует в организме. А доктора направляют лечение на симптомы, упуская саму проблему и причины заболевания. Не зря ученые бьют тревогу, что в современном мире наука о болезнях доминирует над наукой о здоровье. Людям не рассказывают, как поддерживать и улучшать свое здоровье. Вместо этого нас учат правильно лечиться.

Например, древние китайцы воспринимали организм как единую систему умеющую восстанавливаться самостоятельно. А современные медицинские вузы осуществляют подготовку, нацеленную на лечение по органам, в отдельных группах патологий. Разумеется, ни кто не говорит о том, что мы должны отказаться от квалифицированных докторов. Их помощь необходима во время тяжелых и запущенных болезней. Однако если мы хотим хорошо себя чувствовать и в преклонные годы, то нужно акцентировать внимание на науке о здоровье. Как вести здоровый образ жизни, это отдельная и очень широкая тема. Но влияние ЗОЖ на человека имеет огромное значение.

Поэтому очень важно, чтобы каждый человек уделил себе время. Прислушайтесь к своему здоровью. Запишите на листочек все свои проблемы, оцените степень серьезности каждой из них. Оцените влияние на них всех внешних факторов. И займитесь исправлением ситуации, постепенно увеличивая каждую дощечку «бочки Либиха»! Здоровья вам! опубликовано econet

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