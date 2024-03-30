«Закулисье» эстрогенового доминирования

Эстрогеновое доминирование – это дисбаланс половых гормонов (плюс дополнительные факторы). У женщин меняется соотношение "эстрогены / прогестерон", у мужчин - "эстрогены / тестостерон". Как эстрогендоминирование отражается на здоровье женщины?

Эстрогеновое доминирование (ЭД) – явление довольно частое. Есть ряд предположений почему ЭД развивается, например, ксеноэстрогены в пищевых продуктах, сбои функций детокса в организме. Но пока полностью не ясны факторы эстрогенодоминирования и его последствий (рака груди у женщин).

Эстрогенодоминирование

Что такое «эстрогеновое доминирование»? Есть много ошибок в понимании значения и причин данного состояния.

Термин «доминирование» означает, что чего-то в соотношении к чем-то стало больше. В данном случае содержание эстрогенов больше в отношении содержания прогестерона.

Это состояние может стать причиной бесплодия, изменений менструального цикла, избыточного веса, усталости, появления и/или усиления задержки жидкости, выпадения волос, гирсутизма.

В результате возникло понятие гиперэстрогении.

Когда содержание эстрогенов выше референсных показателей (в анализах), тогда речь идет об абсолютной гиперэстрогении.

Повышенное содержание эстрогена не балансируется в полной мере остальными половыми гормонами.

Прогестерон балансирует эстроген в женском организме, а тестостерон балансирует эстроген в мужском организме.

Возможно содержание эстрогенов близко к верхней границе нормы, а показатель прогестерона у нижней границы. Тогда речь идет об относительной гиперэстрогении.

Оба этих состояния сопровождаются доминированием эстрогенов.

Но гормоны эстрогены и прогестерон - не единственные участники гормонального баланса организма.

Как происходит стероидогенез?

Из холестерина вырабатывается прегненолон, из прегенолона - прогестерон. Все эти биохимические процессы идут в печени и надпочечниках, а уже потом продолжаются каскадные изменения андрогенов-тестостероны- эстрогенов в яичниках, в жировой ткани.

Значение эстрогеновых метаболитов

Фазы детоксикации

Первая фаза — образование метаболитов:

2ОНЕ — работает в блокировке более сильных эстрогенов.

4ОНЕ — карциногенный метаболит.

16ОНЕ — способствует делению клеток (как результат - разрастание тканей организма), но более высокое его содержание вызывает ожирение и гипотиреоз (дисфункцию щитовидки).

Пропорции 2OHE/16OHE метаболитов могут выступать толчком к развитию злокачественных новообразований молочных желез. Оптимальная пропорция >2.

Вторая фаза – метилирование

Метилирование - это модификация молекулы ДНК, которая не затрагивает нуклеотидную последовательность ДНК.

Метаболиты 4OH и 2 ОН эстрогены дезактивируются через процесс метилирования. Баланс 2МеЕ1/2ОНЕ1 демонстрирует степень метилирования.

Во всех опухолевых клетках существует дисбаланс метилирования – аномальное метилирование/деметилирование.

Третья фаза проходит в зоне кишечника и дает выведение эстрогена из организма. Но при высокой активности бактерий estrobolome в кишечнике происходит обратное всасывание в кровь эстрогенов, что становится фактором эстрогенового доминирования в организме.опубликовано econet

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