«Закулисье» эстрогенового доминирования

Эстрогеновое доминирование – это дисбаланс половых гормонов (плюс дополнительные факторы). У женщин меняется соотношение "эстрогены / прогестерон", у мужчин - "эстрогены / тестостерон". Как эстрогендоминирование отражается на здоровье женщины?
Эстрогеновое доминирование (ЭД) – явление довольно частое. Есть ряд предположений почему ЭД развивается, например, ксеноэстрогены в пищевых продуктах, сбои функций детокса в организме. Но пока полностью не ясны факторы эстрогенодоминирования и его последствий (рака груди у женщин).
Что такое «эстрогеновое доминирование»? Есть много ошибок в понимании значения и причин данного состояния.
Термин «доминирование» означает, что чего-то в соотношении к чем-то стало больше. В данном случае содержание эстрогенов больше в отношении содержания прогестерона.
Это состояние может стать причиной бесплодия, изменений менструального цикла, избыточного веса, усталости, появления и/или усиления задержки жидкости, выпадения волос, гирсутизма.
В результате возникло понятие гиперэстрогении.
Когда содержание эстрогенов выше референсных показателей (в анализах), тогда речь идет об абсолютной гиперэстрогении.
Повышенное содержание эстрогена не балансируется в полной мере остальными половыми гормонами.
Прогестерон балансирует эстроген в женском организме, а тестостерон балансирует эстроген в мужском организме.
Возможно содержание эстрогенов близко к верхней границе нормы, а показатель прогестерона у нижней границы. Тогда речь идет об относительной гиперэстрогении.
Оба этих состояния сопровождаются доминированием эстрогенов.
Но гормоны эстрогены и прогестерон - не единственные участники гормонального баланса организма.
Как происходит стероидогенез?
Из холестерина вырабатывается прегненолон, из прегенолона - прогестерон. Все эти биохимические процессы идут в печени и надпочечниках, а уже потом продолжаются каскадные изменения андрогенов-тестостероны- эстрогенов в яичниках, в жировой ткани.
Первая фаза — образование метаболитов:
Пропорции 2OHE/16OHE метаболитов могут выступать толчком к развитию злокачественных новообразований молочных желез. Оптимальная пропорция >2.
Вторая фаза – метилирование
Метилирование - это модификация молекулы ДНК, которая не затрагивает нуклеотидную последовательность ДНК.
Метаболиты 4OH и 2 ОН эстрогены дезактивируются через процесс метилирования. Баланс 2МеЕ1/2ОНЕ1 демонстрирует степень метилирования.
Во всех опухолевых клетках существует дисбаланс метилирования – аномальное метилирование/деметилирование.
Третья фаза проходит в зоне кишечника и дает выведение эстрогена из организма. Но при высокой активности бактерий estrobolome в кишечнике происходит обратное всасывание в кровь эстрогенов, что становится фактором эстрогенового доминирования в организме.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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