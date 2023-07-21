Замедленный метаболизм, давление и еще 10 болезней, которые лечит красный перец

Многие знают, что острую пищу следует убрать из рациона при заболеваниях желудка, пищеварительного тракта, так как она может вызывать ухудшение самочувствия, и даже провоцировать возникновение язв. Но последние исследования показали, что активный компонент горького перца – капсаицин, наоборот, препятствует изъязвлению слизистой оболочки, и улучшает рубцевание язвы.

Ученые выяснили, что действие капсаицина помогает снижать избыток соляной кислоты, улучшает выделение защищающей слизи, нормализует кровоснабжение слизистых стенок желудка. У любителей красного перца, язвы встречаются гораздо реже, чем у тех, кто не любит острого.

Воздействие капсаицина на человека

1. Снижение риска смерти

Проведенные научные исследования установили, что красный перец способен снижать риск смерти от различных причин, на 36%. Принимая поправку на нездоровый образ жизни и имеющиеся заболевания – на 13%. На первом месте стоит вероятность летальных исходов от инсульта, сердечных патологий и сосудистых проблем.

2. Действие на мускулатуру

Большое значение имеет воздействие активного вещества перца на физическую активность. Это связано с тем, что капсаицин вызывает повышенную секрецию гормона адреналина. У здорового человека при приеме 150 мг капсаицина за час до занятий спортом, значительно повышается показатель сжигания жира в течение тренировочной программы. Так как это вещество способно стимулировать выработку мышечного белка, то оно активирует рост мышечной массы.

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3. Повышение силы и выносливости

Проведенные испытания на мышах показали, что употребление капсаицина активирует выработку митохондрий – силовых центров клеток, которые производят большую часть энергии в организме. Кроме этого, вещество положительно влияет на образование медленных мышечных волокон, которые отличаются низким уровнем утомляемости. Длительное употребление капсаицина позволяет значительно повысить общую выносливость организма, способствует разрастанию и увеличению числа митохондрий.

4. Выделение тепла

Употребление жгучего перца способствует усиленному термогенезу – выработке тепла организмом в холодное время года или при низких температурных условиях. Капсаицин увеличивает теплообразование, которое стимулируется процессами обмена веществ и помогает увеличить сгорание липидных клеток.

5. Сжигание жира

При проведении воздействия капсаицина на добровольцах в ходе эксперимента выяснилось, что при ежедневном употреблении дозы в 6 мг, на протяжении 3 месяцев, капсаицин способствовал снижению висцерального жира, но незначительно – всего на 500 гр. Ученые заметили, что влияние капсаицина на организм зависит от генетической предрасположенности. Кроме этого, активное вещество красного перца значительно снижает показатели лептина и инсулина. Опыты в лабораторных условиях выявили активное подавление капсаицином липоцитов – клеток, которые накапливают в себе жировые запасы.

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6. Препятствие набору веса

От 6 до 10 гр. жгучего перца способно подавлять аппетит не только перед одним, но и перед последующими приемами пищи. Эта способность отлично помогает снизить количество употребляемых калорий и препятствовать перееданию. Проведенные исследование подтвердили, что 750 мг капсаицина сокращает массу съеденной пищи на 8%. Эксперименты на мышах показали, что при их кормлении пищей с большим количеством жира, если к еде добавляли капсаицин, то мыши не набирали вес.

7. Здоровье сосудов

Употребление красного перца увеличивает показатель белков, особенно важных для здоровья сосудов и правильного метаболизма. С помощью капсаицина можно препятствовать развитию атеросклероза сосудов, стимулировать возвращение избытка холестерина из клеточных структур в печень и выведение его из организма с содержимым кишечника.

8. Функции печени

Активное вещество горького перца положительно влияет на работоспособность клеток печени. Эксперименты на животных подтвердили, что капсаицин способствовал восстановлению клеточных структур, но не влиял при фиброзном поражении – когда ткани печени заменялись на грубые рубцовые. Эффективность перца может снижаться от приема некоторых лекарственных средств.

9. Снижение давления

Употребление острых и жгучих продуктов снижает тягу к соленой пище. Тем самым, уменьшается ее количество и увеличивается выведение жидкости из организма. То есть, хотя и косвенно, капсаицин способствует понижению артериального давления.

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10. Влияние на опухоли

В лабораторных условиях присутствие капсаицина ускоряет гибель раковых клеток. Кроме этого, замечена способность вещества, замедлять развитие некоторых новообразований. Употребление красного перца может помочь снизить процессы воспаления и защищать организм от возникновения опухолей.

11. Воздействие на нервную систему

Капсаицин в организме действует как антиоксидант. Он помогает предупредить повреждение нейронов головного мозга, нормализует метаболизм. Кроме этого, он улучшает состояние при нейродегенеративных процессах – медленно прогрессирующих, генетических или приобретенных патологиях нервной системы.

12. Действие на кишечную микрофлору

Жгучий перец восстанавливает слизистую оболочку и микрофлору кишечного тракта. Он во много раз увеличивает количество бактерий, которые обладают защитными свойствами, снижают воспалительные заболевания и улучшают обмен веществ.

Для людей очень большое значение имеет, что активное вещество красного перца даже в небольших или средних количествах, оказывает заметный положительный эффект на работу метаболизма, способствует усиленной выработке тепла, улучшает состояние мышечной ткани при подавлении аппетита. Капсаицин, в комплексном применении с другими веществами, способен снижать вес и поддерживать его на здоровом уровне. Но, избыточное количество перца может вызывать различные проблемы в сердечно-сосудистой системе, способствовать риску рака желудка (только небольшие дозы защищают от рака).

Кроме красного острого перца, таким же воздействием обладают и многие продукты – чеснок, перец, хрен, горчица, имбирь и другие.опубликовано econet

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