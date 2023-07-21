Замедленный метаболизм, давление и еще 10 болезней, которые лечит красный перец

Многие знают, что острую пищу следует убрать из рациона при заболеваниях желудка, пищеварительного тракта, так как она может вызывать ухудшение самочувствия, и даже провоцировать возникновение язв. Но последние исследования показали, что активный компонент горького перца – капсаицин, наоборот, препятствует изъязвлению слизистой оболочки, и улучшает рубцевание язвы.
Ученые выяснили, что действие капсаицина помогает снижать избыток соляной кислоты, улучшает выделение защищающей слизи, нормализует кровоснабжение слизистых стенок желудка. У любителей красного перца, язвы встречаются гораздо реже, чем у тех, кто не любит острого.
Проведенные научные исследования установили, что красный перец способен снижать риск смерти от различных причин, на 36%. Принимая поправку на нездоровый образ жизни и имеющиеся заболевания – на 13%. На первом месте стоит вероятность летальных исходов от инсульта, сердечных патологий и сосудистых проблем.
Большое значение имеет воздействие активного вещества перца на физическую активность. Это связано с тем, что капсаицин вызывает повышенную секрецию гормона адреналина. У здорового человека при приеме 150 мг капсаицина за час до занятий спортом, значительно повышается показатель сжигания жира в течение тренировочной программы. Так как это вещество способно стимулировать выработку мышечного белка, то оно активирует рост мышечной массы.
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Проведенные испытания на мышах показали, что употребление капсаицина активирует выработку митохондрий – силовых центров клеток, которые производят большую часть энергии в организме. Кроме этого, вещество положительно влияет на образование медленных мышечных волокон, которые отличаются низким уровнем утомляемости. Длительное употребление капсаицина позволяет значительно повысить общую выносливость организма, способствует разрастанию и увеличению числа митохондрий.
Употребление жгучего перца способствует усиленному термогенезу – выработке тепла организмом в холодное время года или при низких температурных условиях. Капсаицин увеличивает теплообразование, которое стимулируется процессами обмена веществ и помогает увеличить сгорание липидных клеток.
При проведении воздействия капсаицина на добровольцах в ходе эксперимента выяснилось, что при ежедневном употреблении дозы в 6 мг, на протяжении 3 месяцев, капсаицин способствовал снижению висцерального жира, но незначительно – всего на 500 гр. Ученые заметили, что влияние капсаицина на организм зависит от генетической предрасположенности. Кроме этого, активное вещество красного перца значительно снижает показатели лептина и инсулина. Опыты в лабораторных условиях выявили активное подавление капсаицином липоцитов – клеток, которые накапливают в себе жировые запасы.
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От 6 до 10 гр. жгучего перца способно подавлять аппетит не только перед одним, но и перед последующими приемами пищи. Эта способность отлично помогает снизить количество употребляемых калорий и препятствовать перееданию. Проведенные исследование подтвердили, что 750 мг капсаицина сокращает массу съеденной пищи на 8%. Эксперименты на мышах показали, что при их кормлении пищей с большим количеством жира, если к еде добавляли капсаицин, то мыши не набирали вес.
Употребление красного перца увеличивает показатель белков, особенно важных для здоровья сосудов и правильного метаболизма. С помощью капсаицина можно препятствовать развитию атеросклероза сосудов, стимулировать возвращение избытка холестерина из клеточных структур в печень и выведение его из организма с содержимым кишечника.
Активное вещество горького перца положительно влияет на работоспособность клеток печени. Эксперименты на животных подтвердили, что капсаицин способствовал восстановлению клеточных структур, но не влиял при фиброзном поражении – когда ткани печени заменялись на грубые рубцовые. Эффективность перца может снижаться от приема некоторых лекарственных средств.
Употребление острых и жгучих продуктов снижает тягу к соленой пище. Тем самым, уменьшается ее количество и увеличивается выведение жидкости из организма. То есть, хотя и косвенно, капсаицин способствует понижению артериального давления.
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В лабораторных условиях присутствие капсаицина ускоряет гибель раковых клеток. Кроме этого, замечена способность вещества, замедлять развитие некоторых новообразований. Употребление красного перца может помочь снизить процессы воспаления и защищать организм от возникновения опухолей.
Капсаицин в организме действует как антиоксидант. Он помогает предупредить повреждение нейронов головного мозга, нормализует метаболизм. Кроме этого, он улучшает состояние при нейродегенеративных процессах – медленно прогрессирующих, генетических или приобретенных патологиях нервной системы.
Жгучий перец восстанавливает слизистую оболочку и микрофлору кишечного тракта. Он во много раз увеличивает количество бактерий, которые обладают защитными свойствами, снижают воспалительные заболевания и улучшают обмен веществ.
Для людей очень большое значение имеет, что активное вещество красного перца даже в небольших или средних количествах, оказывает заметный положительный эффект на работу метаболизма, способствует усиленной выработке тепла, улучшает состояние мышечной ткани при подавлении аппетита. Капсаицин, в комплексном применении с другими веществами, способен снижать вес и поддерживать его на здоровом уровне. Но, избыточное количество перца может вызывать различные проблемы в сердечно-сосудистой системе, способствовать риску рака желудка (только небольшие дозы защищают от рака).
Кроме красного острого перца, таким же воздействием обладают и многие продукты – чеснок, перец, хрен, горчица, имбирь и другие.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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