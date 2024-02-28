Запор: как решить проблему со стулом

Запоры не только ухудшают общее самочувствие и причиняют дискомфорт. В этом состоянии происходит интоксикация организма каловыми массами, (токсины попадают в кровоток). Как навсегда избавиться от запоров и наладить опорожнение кишечника?
Как восстановить нормальную функцию кишечника? Мероприятия должны быть комплексными: правильный подбор пищи, напитков, трав, режим дня, процедуры.
Ключевое правило для нормального стула – достаточный объем жидкости (зимой пьем теплое или горячее). Без жидкости все прочие мероприятия бесполезны.
Также подойдут:
Волокна создают объем пищевого комочка, который активирует перистальтику.
Важно обеспечить 2 приема пищи в день с клетчаткой (объем - пригоршня).
Стимулируют желчеотток, а желчь запускает кишечную перистальтику.
Можно вводить в блюда масла растительные, сливочное, гхи. Норма – индивидуальна. Желательно, чтобы масло присутствовало в каждом горячем приёме пищи.
Дополнительно: лецитин, Омега-3, рыбий жир и прочие капсулированные масла.
Рыбные, мясные, куриные бульоны оказывают слабительное действие (если выпивать 2 и более кружек бульона в день).
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Пробиотики поддержат здоровый микробиом кишечника.
Оказывают пребиотический эффект («подкармливают» микробиом) или стимулируют отток желчи.
Недостаток движения ослабляет мускулатуру живота и замедляет кишечную перистальтику. Важно проходить до 10 тысяч шагов в день. Полезна утренняя гимнастика с наклонами и скрутками.
Подъем в 5-7 утра активирует работу толстого кишечника. Если добавить к этому 1-2 стакана теплой воды, вы обеспечите себе качественное опорожнение кишечника.
Нейрогенные запоры случаются при стрессе или психологическом напряжении. Поможет прием цитрата (глицината) магния и расслабляющие техники дыхания.
Все эти мероприятия должны работать в комплексе, и тогда вы забудете о том, что такое запор.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
Масло пить то еще удовольствие, лучше просто много воды, можно овощного сока. Вообще нужен хороший источник клетчатки, мне фитолакс мармеладные ягоды нравятся. Беру пачку на всякий случай и съедаю одну вечером, если в этот день в туалет не сходила. Работает всегда и что самое главное без дискомфорта. От других послабляющих средств вздутие появляется, с этими пастилками все спокойно выходитОтветить
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