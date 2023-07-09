Защемление седалищного нерва: 2 простых упражнения, которые помогут

Оба способа отлично расслабят ваш седалищный нерв, снимут болезненные ощущения в области поясницы, крестцового отдела. Их можно выполнять как отдельно, так и вместе, комплексно.
Самый крупный нерв в нашем теле – седалищный, а его защемление сопровождается сильнейшей болью, временным частичным параличом. Некоторые советы, которые мы опишем в данной статье, помогут вам быстро избавиться от боли, когда седалищный нерв защемился.
Причин, когда нерв крестцового отдела (седалищный) может воспалиться, много.
Это может случиться при:
Лечь на пол, согнуть в колене ногу. Держа ногу руками, постепенно прижимать ее к грудной клетке до тех пор, пока это будет получаться. Удерживать ногу в подобном положении не менее полминуты – насколько хватит сил. Медленно опустить ногу на пол.
Повторять такое упражнение надо 2-5 раз, затем, то же самое проделать со второй ногой.
Лечь на пол, согнуть в коленях ноги. Скрестить ноги, помогая руками, как можно сильней. Продержаться в такой позе не меньше 30 секунд. Если получится, дольше. Медленно вернуться в исходное положение.
Проделать это еще несколько раз.
Оба способа отлично расслабят ваш седалищный нерв, снимут болезненные ощущения в области поясницы, крестцового отдела. Их можно выполнять как отдельно, так и вместе, комплексно.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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