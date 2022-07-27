Зависимость от углеводов: Все ХУЖЕ, чем вам кажется

Феномен тяги к углеводам у тех, кто страдает сахарным диабетом либо избыточным весом впервые был раскрыт около 50 лет назад в книге «Сахариновая болезнь», авторы которой определили его как «обман языка и аппетита».

Людям с диагнозом сахарный диабет второй степени, а также тем, кто страдает от излишнего веса, необходимо понимать, что эти недуги прямо взаимосвязаны с тягой к пище, содержащей большое количество углеводов. Вполне возможно, что многие из нас об этом никогда не задумывались. В то же время значительная часть медицинских специалистов придерживается того мнения, что именно тяга к углеводам и их большое потребление является основной причиной заболевания сахарным диабетом. Кстати, во многих случаях подобная тяга имеет наследственный характер, что могут подтвердить по своему опыту многие. Феномен тяги к углеводам у тех, кто страдает сахарным диабетом либо избыточным весом впервые был раскрыт около 50 лет назад в книге «Сахариновая болезнь», авторы которой определили его как «обман языка и аппетита».

Унаследованная зависимость от углеводов

Сегодня уже известны механизмы биохимического плана, которые подтверждают данный «обман». Посредниками здесь выступают серотонин, дофамин и эндорфин, известные как гормоны, ответственные за счастье и благополучие. Некоторые их квалифицируют как гормоны удовольствия.

Страдающим сахарным диабетом и ожирением свойственен недостаток либо более низкая чувствительность к сигналам, подаваемым гормонами счастья.

Быстрые углеводы, употребленные в пищу, снижают ощущение тревоги, обеспечивая эффект насыщения. Говоря о практикуемом многими варианте «заедать» стресс, следует понимать, что в данный период инсулин производит отложение в виде жира излишков энергии.

Аналогично спиртным напиткам и табачным изделиям, углеводы относятся к веществам, имеющим психоактивное токсическое действие. Но общество пока что не осознало в полной мере, насколько они могут провоцировать зависимость.

Естественно, здесь речь идет только о рафинированных (очищенных) углеводах, которые либо вообще не имеют питательной ценности, либо обладают ей в самой минимальной степени.

Как раз за счет воздействия на головной мозг, которое по своим качествам имеет аналогичный наркотическим средствам эффект, происходит потеря контроля за количеством съеденных продуктов, содержащих данные углеводы. Это проистекает из того, что сигналы, подаваемые из центра, ответственного за голод либо насыщение, оказываются заглушенными активацией центра удовольствия.

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Натуральная (цельная) пища не ведет к активации гормонов счастья. Их также не способны активизировать жирные кислоты и аминокислоты.

Это подтверждается и тем, что в основе широкого распространения ожирения и сахарного диабета в различных регионах земного шара лежит именно появление в рационе питания рафинированных продуктов. В первую очередь, речь идет о продуктах с высоким содержанием муки и сахара. Именно они ответственны за то, что при их переедании запускается центр удовольствия.

Ни в коем случае нельзя игнорировать зависимость. Дело в том, что не обращать на нее внимания и, таким образом, поддерживать связь с данным «наркотиком» как раз и служит признаком, доказывающим наличие зависимости.

Здесь возможны различные сценарии. К примеру, если нечего делать либо скучно, то можно и перекусить для разнообразия; съесть предложенный в кафе хлеб хотя бы потому, что он лежит на столе и за него заплачено; съесть все до конца, даже если это очевидно будет чрезмерным; находясь к компании, уважить других, хотя вы и не хотите есть и пр.

По каким признакам можно определить отличие чувства голода от тяги к употреблению углеводов

• Ощущение голода (биологически обусловленной потребности в пище), как правило, дает о себе знать в виде таких проявлений, как урчание в желудке, слабое самочувствие, головные боли и пр. Но в то же время это может быть обусловлено и испытываемыми негативными эмоциями. Так, не выглядит странным, когда женщина, расставаясь с любимым, пытается заглушить негатив солидной порцией мороженого, пирожными и т.д. И дело здесь не в том, что она хочет есть. Нет. Она просто неосознанно хочет чем-то снизить свое негативное состояние.

• Если человек действительно голоден, это означает, что специфика еды и напитков для него не имеет значения. А вот тяга проявляется в том, что человек страстно желает съесть что-то конкретное (картошку фри, кусочек торта, отбивную, мороженое и др.).

• Во многих случаях тяга характеризуется длительностью. В этом плане выйти из такого положения можно лишь вплотную занявшись чем-то, что позволит переключить внимание. Но следует учитывать, что голод наступает не один раз и сразу. Для него характерны периоды, когда он ослабевает, и когда снова становится сильнее. И при каждом возврате он становится еще сильнее.

• Когда пытаются удовлетворить тягу, то сначала человек себя чувствует прекрасно, но затем постепенно наступает ощущение вины.

• Для женщин наступление характерно в периоды беременности и менструальных циклов.

• Тяга также увеличивается, если отказываются от продукта, в котором содержатся «быстрые» углеводы.

• И даже в том случае, когда вы час или два назад поели, возможно проявление тяги. Как правило, такой голод проявляется спустя несколько часов после последнего приема пищи.

Признаки, свидетельствующие о наличии зависимости от углеводов

• Практически во всех случаях после того, как был съеден первый кусок либо глоток, остановиться просто невозможно. Вряд ли кто-то остановится, если съест одну конфету либо кусочек картофеля фри. И в результате, в любом случае человек съест больше, чем запланировал.

• Увлечение сладостями, хлебобулочными изделиями и прочими продуктами, характеризующимися наличием быстрых углеводов.

• Человек имеет слабость к пище, содержащей много соли, и к мясным изделиям. Во многом это обусловлено тем, что организм во всех случаях пытается найти необходимый баланс. И когда в пищу потребляется много углеводов, организм пытается восстановить баланс при помощи солей и белков. Точно также будет и в обратном случае: при чрезмерном потреблении продуктов с высоким содержанием белков и солей, организм подаст сигнал о потребности в углеводах. Следует иметь в виду, что соль, по большей части, в больших количествах содержится в блюдах, подаваемых в ресторанах, в подвергшейся промышленной переработке, а также в консервированной продукции и в полуфабрикатах.

• Хотя человек и не голоден, но сладкое всегда является для него объектом притяжения.

• Сладкое потребляется до того момента, пока не наступит чувство удовольствия. Человек может и не подозревать об этом. Да, он знает о негативных последствиях переедания, но ничего не может с собой поделать.

• Отмечается частая смена настроения.

• Человека постоянно преследует чувство усталости.

• Периодически болит голова.

• Часто впадает в депрессивное состояние.

• Дыхательные пути заполнены слизью.

• Периодические неприятные ощущения, обусловленные носоглоткой.

• Часто тянет ко сну.

Но при всем этом хорошо то, что от данной зависимости избавиться намного легче, чем от обусловленных иными субстанциями. В первую очередь, следует признаться самому себе в том, что вы зависите от углеводов. Существенным является то, что для рассматриваемой категории лиц углеводы являются тем элементом, который формирует значительную долю рациона питания.

Помимо этого, на самом деле применение перекусов обусловлено не тем, что человек испытывает голод, а именно потребностью активизировать гормоны счастья. Ввиду этого, такие люди могут перекусывать 15-20 раз в день и даже более.

Фактором, наглядно демонстрирующим зависимость, также является чрезмерное употребление либо увлечение пищей с высоким содержанием рафинированных углеводов. И это нужно принять как данность.

Далее следует приступить к ликвидации психоактивного вещества, так как именно ограничение углеводов является тем способом, который способен реально вылечить зависимость у лиц, страдающих сахарным диабетом либо чрезмерным весом. За счет подобного ограничения станет возможным восстановление ранее утраченного контроля над объемом поглощаемой пищи.

Тем же, кто все же продолжает придерживаться мнения, что ограничение углеводов самым негативным образом отразится на деятельности мозга, следует понять, что организм самостоятельно может усваивать из неуглеводных соединений столько глюкозы, сколько ему потребуется. Это происходит в ходе глюконеогенеза.

Все виды субстанций, в которых высока концентрация углеводов, несут токсический риск для лиц, страдающих ожирением и сахарным диабетом.

При этом нельзя ориентироваться только на индекс инсулина. Если отмечается зависимость от углеводов, опора на гликемический индекс, по сути, станет попыткой контролировать употребление веществ, над которыми ранее контроль был утрачен. Проводя сравнение с зависимостью к спиртным напиткам, учет гликемического индекса в этом случае можно рассматривать как разрешение употребления пива, но при этом категорическое «нет» водке и другим крепким спиртным напиткам.

Это актуально также в плане добавок и ароматизаторов. Так, если к шоколаду добавить белый порошок либо к сладкой воде электролит, то эти продукты не станут более полезными для испытывающих проблемы с лишним весом и больных сахарным диабетом. Этот трюк часто применяется многими производителями в целях маскирования продукта, являющегося источником токсинов.

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Доктор Брюс Роузман, прикладывая неимоверные усилия и тренируясь в интенсивном режиме, два раза существенно сбрасывал вес, но спустя некоторое время быстро набирал свои 30 кг. Все закончилось тем, что доктору диагностировали сахарный диабет. После этого Роузман опытным путем выявил для себя те продукты, которые в наибольшей степени провоцируют наступление зависимости. И на основании этого он в последующем с успехом применял подобное исключение как для себя, так и для тех, кто проходил у него лечение.

Аналогичные наркотическим веществам продукты и требования по ограничению их потребления в целях контроля веса

• Полностью исключить картофель и хлеб. И ни в коем случае не делать себе послаблений в части этих продуктов, позабыв о них навсегда!

• Исключить из своего рациона муку. Здесь следует учитывать, что она содержится не только в хлебобулочных изделиях и выпечке, но и в других формах – первые блюда, соусы, запеканки с мясом, подливы, сухари и т.д. В случае сомнений необходимо проверить состав по информации на этикетке.

• Недели на три ввести «табу» на группу зерновых. После того, как вес будет приведен в норму, можно потихоньку вводить в рацион питания рис, гречку либо кинву. И следует помнить, что зерновые по критерию пищевой ценности уступают овощам.

• Исключить сахар и сахарозаменители, а также подслащенные продукты (те же йогурты либо кокосовое молоко).

• Вывести из потребления кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Данный сироп содержится как в сладостях, так и в широком ассортименте продукции, предлагаемой кулинарией и общепитом.

• Отказаться от соков из фруктов, а также тех фруктов, в которых отмечается большой процент фруктозы, являющейся весьма опасной для печени. Данные фрукты вполне можно заменить ягодами (как дикими, так и садовыми).

• Игнорировать сладкие напитки, в том числе и диетические, которые ведут к дезорганизации и так поврежденных вкусовых рецепторов.

• Минимум на две недели отказаться от шоколада. По истечении этого периода можно ежедневно потреблять до 30 г шоколада (черного).

• Следует знать, что продукция, предлагаемая отраслью пищевой промышленности и пунктами общепита, по причине удачной комбинации сахара, солей, жиров и ароматизаторов в основе своей характеризуется качествами, генерирующими появление зависимости.

• Нельзя есть тогда, когда пришло время поесть, но вы не голодны. Не нужно себя насиловать. Если чувствуете голод – ешьте, если нет – это делать не стоит.

Следуя данным правилам, уровень сахара в крови будет стабильно понижаться. В этой связи следует постоянно отслеживать этот процесс.

Если уровень сахара упал ниже установленной нормы, его необходимо доводить до нужно уровня не путем повышения доли углеводов, а поэтапно снижая дозы препаратов, препятствующих развитию диабета. Все это нужно делать исключительно под контролем специализированного врача.

Замена нейротоксинов включает в себя два аспекта, которые тесно связаны между собой: питательный и эмоциональный

В соответствии с первым производится замена пищи с высоким и/или низким содержанием калорий на пищу с высокой питательной ценностью (так, рафинированные углеводы заменяются на ягоды и овощи). Дело в том, что высокопитательная пища во всех случаях отличается низким содержанием калорий. В результате таких изменений количество перекусов сразу же снижается, а прием пищи происходит 1-3 раза в сутки.

Ориентация на рацион питания с высокой питательной ценностью станет условием перенаправления контроля и регулирования голода к реальному центру, отвечающему за него. Нормальным образом человек питается от одного до трех раз в день. Если хочется больше, то это свидетельствует о сигнале, исходящем из центра удовольствия

Эмоциональный аспект достигается за счет проявления активных действий, таких как: зарядка, пробежки, физически упражнения и пр. (но без переусердствования), занятия сексом, общение, приносящее удовлетворение, занятия пением и музыкой, художественное творчество, медитация, молитвы, утверждение себя в мысли, что переедание – это зло, которое может разрушить мою жизнь.

Пассивное потребление углеводов необходимо заменить путем активизации гормонов, ответственных за удовольствие

Естественно, если имеется зависимость, то есть и риски срывов, которые можно предупредить, используя следующие советы:

В том случае, когда вы смогли справиться с зависимостью к быстрым углеводам в течение первой, самой трудной, недели, то это уже несомненный успех. Но впредь запомните: не ешьте больше то, что формирует у вас зависимость. И не старайтесь себя уверить в том, что хотите лишь попробовать. Произойдет срыв, как это часто бывает у алкоголиков.

Природные жиры переключают на себя внимание, занимая нишу сладкого.

Спустя 7 дней после того, как были исключены углеводы, провоцирующие зависимость, можно приступать к прерывистому голоданию, которое, как показывает многолетняя практика, отключит тягу к углеводам.

До того, как сесть на диету, а также, если вы уже сорвались, для начала следует сделать антиоксидантный коктейль. Лучше всего его выпить на следующий день утром после того, как Вы сорвались. Утром следующего за срывом дня вы будете выискивать все возможные причины для того, чтобы и дальше есть запретную пищу. Коктейль можно употреблять сколько угодно (ограничений здесь нет). Ну, а если под рукой нет нужных составляющих, можно его заменить клубникой (400 г).

В состав антиоксидантного коктейля входят:

• сельдерей (пару веточек);

• листовая капуста (два листа) либо немного шпината;

• клубника, малина либо ежевика (на выбор, 150 г);

• органическое молоко (стакан) либо в качестве альтернативы молоко из кокоса или миндаля;

• семя льна (столовая ложка, по желанию);

• имбирь (1-2 см);

• корица молотая (чайная ложка);

• кусочек листика алоэ.

Подведем итог

За счет того, что углеводы обладают действием, схожим с наркотическими веществами, они в значительной степени притупляют эмоциональное напряжение. И только когда больной полностью осознал характер его действия и последствия, возможно замедление процессов развития сахарного диабета либо ожирения. Учитывая это, старания сбросить вес путем приема медицинских препаратов в интенсивном режиме, задействования бариатрической хирургии, выполнения до изнеможения физических упражнений не дадут нужного результата. Будет лишь потеряно время, которое можно было бы эффективно использовать для избавления от зависимости.опубликовано econet.ru.

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