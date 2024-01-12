Здоровая печень обезоруживает вирусы

Есть внутренний орган – чемпион в борьбе с любой инфекцией. Это печень, настоящий форпост иммунитета. И от состояния печени будет зависеть сила иммунного ответа. Но этот нежный орган постоянно подвергается пагубному воздействию токсинов. Как почистить печень за три дня?
Любое инфекционное заболевание предполагает обоюдный контакт возбудителя и иммунитета заразившегося. В результате, если два человека были в контакте с коронавирусом, заболеть может лишь один из них. Об укреплении иммунной защиты говорится много. Из-за ажиотажа относительно пандемии коронавируса мы как-то забыли о прочих возбудителях – паразитах, токсической плесени, остальных многочисленных вирусах и болезнетворных агентах. Серьезную опасность представляет туберкулёз. Возможен ли вообще универсальный иммунитет, который убережет организм от всех напастей?
Печень - настоящий чемпион в борьбе с инфекциями, форпост нашего иммунитета. И от состояния печени будет зависеть иммунная защита.
Врачи частенько рекомендуют пациентам фруктозу (в составе сладких фруктов и напитков) и парацетамол, губительно действующие на нежную печень. Фруктоза вообще действует на этот орган аналогично алкоголю. Лучшая альтернатива – это проростки брокколи.
Многие века целители признавали важность очистки организма от токсичных веществ. Выведение токсинов представляет собой процесс, идущий лишь при мобилизации мощных энерго-, ферментных и антиоксидантных ресурсов.
Если минимизировать прием пищи или голодать, в кровоток начнут активно поступать токсины. С резким притоком вредных веществ органы выделения не справляются. И важно не подвергать тело серьезной атаке токсинами. В этом может помочь очистка с акцентом на овощах. Данная диета – это гармоничная комбинация пищи для детоксикации и слабо-реактивных продуктов. Предложенное меню не заставит вас голодать и поможет вывести токсины, снижать вес и опознавать продукты, которые организму не подходят.
Обеспечить полноценный отдых для печени можно, на 3 дня отказавшись от спиртных напитков, кофе, чая, добавок и медикаментозных препаратов. Акцент делается на отказ от рыбьего жира и Омеги-3. Ведь мы не знаем, как отзывается организм на рыбу.
Чтобы вывести токсины, важно пить как минимум 2 л чистой воды в день (подойдет и несладкий чай из ромашки и мяты). Хорошей поддержкой будут теплый душ, баня, сауна. Так как токсины будут «потревожены» и начнут циркулировать в кровотоке перед выведением, вероятны неприятные ощущения и обострение персональных заболеваний. «Кризис исцеления» длится 1-2 дня и уходит. Если беспокоит головная боль, не принимайте обезболивающие препараты.
Перед стартом чистки печени и дальнейшего тестирования своей реакции на пищевые продукты утром измеряем температуру тела, артериальное давление (если оно повышено), можно зафиксировать в дневнике наблюдений болезненные проявления по 10-бальной шкале, качество ночного сна и прочие значимые для вас показатели.
Каждое утро взвешиваемся, выпиваем стакан воды (можно с соком лимона), пьем 1 стакан чая из корня одуванчика (можно использовать другое травяное средство для чистки печени и 1 таблетку пробиотика).
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Рекомендуется придерживаться трех приемов пищи и одного перекуса. Можно произвольно менять часы перекуса и обед с ужином, но лишь в рамках одного дня.
Если вы плохо перевариваете клетчатку и после начала чистки увидите недостаточно переваренные экскременты или случится запор, это значит, что предложенная диета вам не подходит.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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