Здоровая печень обезоруживает вирусы

Есть внутренний орган – чемпион в борьбе с любой инфекцией. Это печень, настоящий форпост иммунитета. И от состояния печени будет зависеть сила иммунного ответа. Но этот нежный орган постоянно подвергается пагубному воздействию токсинов. Как почистить печень за три дня?

Любое инфекционное заболевание предполагает обоюдный контакт возбудителя и иммунитета заразившегося. В результате, если два человека были в контакте с коронавирусом, заболеть может лишь один из них. Об укреплении иммунной защиты говорится много. Из-за ажиотажа относительно пандемии коронавируса мы как-то забыли о прочих возбудителях – паразитах, токсической плесени, остальных многочисленных вирусах и болезнетворных агентах. Серьезную опасность представляет туберкулёз. Возможен ли вообще универсальный иммунитет, который убережет организм от всех напастей?

Универсальный иммунитет - это здоровая печень

Печень - настоящий чемпион в борьбе с инфекциями, форпост нашего иммунитета. И от состояния печени будет зависеть иммунная защита.

Чистим печень от токсинов

Врачи частенько рекомендуют пациентам фруктозу (в составе сладких фруктов и напитков) и парацетамол, губительно действующие на нежную печень. Фруктоза вообще действует на этот орган аналогично алкоголю. Лучшая альтернатива – это проростки брокколи.

Многие века целители признавали важность очистки организма от токсичных веществ. Выведение токсинов представляет собой процесс, идущий лишь при мобилизации мощных энерго-, ферментных и антиоксидантных ресурсов.

Если минимизировать прием пищи или голодать, в кровоток начнут активно поступать токсины. С резким притоком вредных веществ органы выделения не справляются. И важно не подвергать тело серьезной атаке токсинами. В этом может помочь очистка с акцентом на овощах. Данная диета – это гармоничная комбинация пищи для детоксикации и слабо-реактивных продуктов. Предложенное меню не заставит вас голодать и поможет вывести токсины, снижать вес и опознавать продукты, которые организму не подходят.

Обеспечить полноценный отдых для печени можно, на 3 дня отказавшись от спиртных напитков, кофе, чая, добавок и медикаментозных препаратов. Акцент делается на отказ от рыбьего жира и Омеги-3. Ведь мы не знаем, как отзывается организм на рыбу.

Чтобы вывести токсины, важно пить как минимум 2 л чистой воды в день (подойдет и несладкий чай из ромашки и мяты). Хорошей поддержкой будут теплый душ, баня, сауна. Так как токсины будут «потревожены» и начнут циркулировать в кровотоке перед выведением, вероятны неприятные ощущения и обострение персональных заболеваний. «Кризис исцеления» длится 1-2 дня и уходит. Если беспокоит головная боль, не принимайте обезболивающие препараты.

Перед стартом чистки печени и дальнейшего тестирования своей реакции на пищевые продукты утром измеряем температуру тела, артериальное давление (если оно повышено), можно зафиксировать в дневнике наблюдений болезненные проявления по 10-бальной шкале, качество ночного сна и прочие значимые для вас показатели.

Каждое утро взвешиваемся, выпиваем стакан воды (можно с соком лимона), пьем 1 стакан чая из корня одуванчика (можно использовать другое травяное средство для чистки печени и 1 таблетку пробиотика).

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Пищевой протокол при чистке печени

Первый день

Завтрак. Женщинам: 1 чашка (240 мл) гранолы из льняных семян (можно замочить на всю ночь льняные семена) и полчашки ягод/половина груши. Мужчинам: 1-1,5 чашки гранолы и 1 чашка черники/1 груша. Пока не было тестирования на орехи, в первые дни в гранолу вводим чуть-чуть изюма/клюквы. Гранолу хорошо заливать кокосовым/рисовым молоком. Этот завтрак готовится все 3 дня чистки печени.

Обед. Суп из имбиря и моркови с подсолнечными семенами (можно взять чиа). Tушеная или паровая брокколи с соусом из апельсинов и соком лимона. Можно приготовить столько по объему, чтоб съесть на обед на завтрашний день. Руккола (сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком) и пригоршня тыквенных семян.

Перекус. 1 зеленое яблоко.

Ужин. Шпинат, протушенный с овощами и грибами под соусом кокоса/ оливковым маслом. До тестирования в рецепт не вводится сыр. Можно приготовить столько по объему, чтоб съесть на ужин и на завтрашний день. Салат из свеклы и моркови с пригоршней подсолнечных семян.

Второй день

Обед. Суп из имбиря и моркови с подсолнечными семенами. Брокколи. Салат: пол-яблока и четверть авокадо (если есть).

Перекус. Женщинам: половина груши и 12 сырых орехов миндаля (можно заранее замочить). Мужчинам: 1 груша и 18 сырых орехов миндаля.

Ужин. Женщинам: Оставшийся шпинат с овощами и 1 чашка коричневого риса (отварить) и тыквенных семян. Мужчинам: Оставшийся шпинат с овощами и полторы чашки коричневого риса (отварить) и тыквенных семян. Салат из свеклы и моркови с пригоршней подсолнечных семян.

Третий день

Обед. Салат из овощей и вегетарианский суп со специями. В суп перед подачей вводим половину чашки отваренного турецкого гороха (нута). Внимание! Горох (нут) отвариваем без соли.

Перекус. Женщинам: половина груши и 12 сырых орехов миндаля (можно заранее замочить). Мужчинам: 1 груша и 18 сырых орехов миндаля. Если имеется реактивность на миндаль, альтернативой будет яблоко/груша.

Ужин. Тушенные зимние овощи (готовим столько по объему, чтобы хватило и на завтрашний день): 1 чашка женщинам и 2 чашки мужчинам. Коричневый рис: женщинам – полчашки - 1 чашка, мужчинам чашка - полторы чашки.

Рекомендуется придерживаться трех приемов пищи и одного перекуса. Можно произвольно менять часы перекуса и обед с ужином, но лишь в рамках одного дня.

Если вы плохо перевариваете клетчатку и после начала чистки увидите недостаточно переваренные экскременты или случится запор, это значит, что предложенная диета вам не подходит.опубликовано econet

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