Здоровье кишечника: пробиотики, пребиотики и метабиотики

Недаром кишечник многие называют вторым мозгом. От него зависит не только слаженность работы пищеварительной системы, но и здоровье всего организма, внешний вид и психическое состояние человека. От чего зависит здоровье кишечника?

Дисбактериоз кишечника

Кишечник заселяют микроорганизмы, и нарушения, при которых изменяется их количественный и качественный состав, называют дисбактериозом. Это состояние не является самостоятельным заболеванием. Дисбактериоз – это целый комплекс симптомов, сопутствующий многим болезням и сбоям в работе организма. При дисбактериозе в тонком кишечнике происходит избыточное обсеменение микробами, а в толстом – изменяется сам состав микрофлоры.

Так происходит при различных заболеваниях кишечника и органов пищеварения. Дисбактериоз часто возникает после терапии антибиотиками или иммунодепрессантами, погрешностей питания, вредных воздействий внешней среды, стрессовых ситуаций и сбоев ЖКТ. Прежде всего, необходимо узнать первопричину заболевания, пролечить его, и затем восстанавливать кишечную микрофлору. Поэтому, не следует заниматься самолечением, нужно обратиться к врачу и пройти тщательное медицинское обследование.

Как восстановить микробиом кишечника?

Для нормализации количества и качества состава микроорганизмов используют три группы продуктов: пробиотики, пребиотики и метабиотики.

1. Пробиотиками называют жизнеспособные микроорганизмы или вещества бактериального происхождения, чаще в высушенном виде. К ним относятся бифидо-бактерии, лактобациллы, лактококки, энтерококки, стрептококки, бациллы и грибы. Пробиотики могут состоять как из монокультуры, так и из нескольких видов бактерий – симбиотиков. Определить, какие именно микроорганизмы заселяют ваш кишечник, поможет анализ кала на дисбиоз или по Осипову, хромато-масс-спектрометрия (ХМС) крови.

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Польза пробиотиков:

контролируют опасные бактерии;

снижают продукцию эндотоксинов;

стимулируют рост и восстановление клеток;

способствуют работе макрофогов, очищающих кишечник;

помогают разрушать пораженные клетки.

Они работают кратковременно, восстанавливая нормальный баланс, пока не вырастут собственные бактерии в кишечнике.

2. Пребиотики – продукты или биологические вещества немикробного происхождения. Они чаще являются компонентами пищи или биологически активных веществ. Пребиотики не усваиваются кишечником и служат для роста или активности нормальной кишечной микрофлоры. Собственные кишечные микроорганизмы ими питаются, усваивают и усиленно растут, подавляя патогенные бактерии. К ним относятся: олиго-, ди- и полисахариды, лизоцим, кальция пантотенат.

Польза пребиотиков:

снижают уровень холестерина, восстанавливают профиль желчных кислот;

оказывают антираковое и противотоксическое воздействие;

действуют как мягкое слабительное, помогают выводить продукты распада из организма;

нейтрализует гистамин – медиатор аллергических реакций.

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3. Метабиотики – в их состав входят продукция пробиотиков – активные метаболиты. То есть, эти органические кислоты получают, специально выращивая пробиотические бактерии и собирая их продукты жизнедеятельности. Попадая в кишечный тракт, они создают наиболее благоприятную среду для развития собственных полезных микроорганизмов. Метабиотики используют в качестве поддержки кишечной микрофлоры, увеличения числа собственных бактерий, подавления вредных микробов.

К метабиотикам относятся:

Закофальк – источник масляной кислоты, пищевого продукта для колоний полезных микробов. Регулирует обмен веществ, защищает оболочку кишечника, уменьшает проницаемость стенок. Разрешен только для взрослых;

Актофлор-С – в составе незаменимые и редкие кислоты, разрешен к применению только взрослым;

Бактистатин – содержит метаболические вещества бацилл и пребиотики. Обеспечивает благоприятный рост и размножение нормальной микрофлоры;

Хилак-Форте – лекарство, водное извлечение продукции кишечной палочки, лактобацилл. Разрешен с детям с года.опубликовано econet

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