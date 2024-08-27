Здоровье печени: 5 веских причин употреблять продукты с серой

Сера – это микроэлемент, способствующий детоксикации печени. Объяснять насколько этот орган важен для здоровья и жизни человека, думаем, нет необходимости. При употреблении генномодифицированных, рафинированных, консервированных, переработанных и термически обработанных продуктов, уровень серы в организме резко снижается, что негативно отражается на работе печени. Важно любыми способами восполнять запасы серы, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем.

В этой статье мы расскажем о том, почему сера так важна для печени, а также как восполнить дефицит этого микроэлемента.

Почему сера необходима для нормальной работы печени?

Этот микроэлемент позволяет:

1. Стимулировать выработку желчи печеночными клетками, улучшая тем самым способность печени выводить токсины из организма.

2. Активировать особые ферменты детоксикации, способные различить живое от неживого.

3. Нейтрализовать действие тяжелых металлов и помочь печени быстрее вывести их из организма.

4. Регенерировать клетки печени.

5. Улучшить работу печеночных клеток.

Как восполнить дефицит серы

Для этого, прежде всего, необходимо скорректировать питание. Продукты, обогащенные серой, можно разделить на 4 основные группы:

1. Животные белки. К этой группе относятся: мясо птицы, яйца, рыба и морепродукты.

2. Капустные овощи. К этой группе относятся: брокколи, брюссельская, белокочанная, красная капуста.

3. Овощи. В эту категорию входят: картофель, редис, горох, репа, хрен, фасоль, шпинат и другая зелень.

4. Фрукты, орехи. В эту категорию входят: абрикосы, персики, авокадо, фундук, миндаль.

Помимо перечисленных продуктов питания восполнить нехватку серы позволяет метилсульфонилметан. Это не лекарственный препарат, а биологически активная форма природного микроэлемента.

Как метилсульфонилметан улучшает состояние организма

В состав метилсульфонилметана входит сера и две метильные группы, играющие решающую роль в репродукции ДНК и являющиеся важнейшими компонентами для образования глутатиона, который расходуется в значительном количестве при интоксикации организма.

Кроме того, метилсульфонилметан ( MSM / МСМ):

укрепляет иммунную систему;

минимизирует негативное влияние стрессов на организм (молекула МСМ в чистом виде обнаружена на корковом веществе надпочечников, на участке выработки кортизола);

оказывает очищающее и антисептическое действие на ЖКТ;

улучшает кровообращение;

улучшает состояние кожи и волос;

препятствует образованию раковых клеток.

Метилсульфонилметан выпускается в капсулах и имеет минимальный перечень побочных действий (пищеварительные расстройства, головная боль). Оптимальная дозировка составляет максимум 5 чайных ложек порошка в сутки (порошок предварительно следует развести в воде). Продолжительность курса лечения – от 1 до 2 месяцев. При появлении любых побочных эффектов следует снизить дозировку. Перед употреблением метилсульфонилметана необходимо проконсультироваться с врачом. Средство также выпускается в форме крема, предназначенного для уменьшения боли и омоложения кожи.

Помимо рекомендаций по питанию восполнить дефицит серы позволяют также серные горячие источники. Если у вас есть возможность посетить такие места, это отлично скажется на здоровье печени и организма в целом. Купание в минеральных источниках непременно пойдет на пользу, поскольку учеными уже доказана связь между обменом серы и обменом D витамина и холестерина. Поэтому провести отпуск у источника серной воды – это отличная идея! опубликовано econet

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