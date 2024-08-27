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Здоровье печени: 5 веских причин употреблять продукты с серой

Автор: Econet 27 августа 2024 6886
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Сера – это микроэлемент, способствующий детоксикации печени. Объяснять насколько этот орган важен для здоровья и жизни человека, думаем, нет необходимости. При употреблении генномодифицированных, рафинированных, консервированных, переработанных и термически обработанных продуктов, уровень серы в организме резко снижается, что негативно отражается на работе печени. Важно любыми способами восполнять запасы серы, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем.

Здоровье печени: 5 веских причин употреблять продукты с серой

В этой статье мы расскажем о том, почему сера так важна для печени, а также как восполнить дефицит этого микроэлемента.

Почему сера необходима для нормальной работы печени?

Этот микроэлемент позволяет:

1. Стимулировать выработку желчи печеночными клетками, улучшая тем самым способность печени выводить токсины из организма.

2. Активировать особые ферменты детоксикации, способные различить живое от неживого.

3. Нейтрализовать действие тяжелых металлов и помочь печени быстрее вывести их из организма.

4. Регенерировать клетки печени.

5. Улучшить работу печеночных клеток.

Здоровье печени: 5 веских причин употреблять продукты с серой

Как восполнить дефицит серы

Для этого, прежде всего, необходимо скорректировать питание. Продукты, обогащенные серой, можно разделить на 4 основные группы:

1. Животные белки. К этой группе относятся: мясо птицы, яйца, рыба и морепродукты.

2. Капустные овощи. К этой группе относятся: брокколи, брюссельская, белокочанная, красная капуста.

3. Овощи. В эту категорию входят: картофель, редис, горох, репа, хрен, фасоль, шпинат и другая зелень.

4. Фрукты, орехи. В эту категорию входят: абрикосы, персики, авокадо, фундук, миндаль.

Здоровье печени: 5 веских причин употреблять продукты с серой

Помимо перечисленных продуктов питания восполнить нехватку серы позволяет метилсульфонилметан. Это не лекарственный препарат, а биологически активная форма природного микроэлемента.

Как метилсульфонилметан улучшает состояние организма

В состав метилсульфонилметана входит сера и две метильные группы, играющие решающую роль в репродукции ДНК и являющиеся важнейшими компонентами для образования глутатиона, который расходуется в значительном количестве при интоксикации организма.

Кроме того, метилсульфонилметан ( MSM / МСМ):

  • укрепляет иммунную систему;
  • минимизирует негативное влияние стрессов на организм (молекула МСМ в чистом виде обнаружена на корковом веществе надпочечников, на участке выработки кортизола);
  • оказывает очищающее и антисептическое действие на ЖКТ;
  • улучшает кровообращение;
  • улучшает состояние кожи и волос;
  • препятствует образованию раковых клеток.

Здоровье печени: 5 веских причин употреблять продукты с серой

Метилсульфонилметан выпускается в капсулах и имеет минимальный перечень побочных действий (пищеварительные расстройства, головная боль). Оптимальная дозировка составляет максимум 5 чайных ложек порошка в сутки (порошок предварительно следует развести в воде). Продолжительность курса лечения – от 1 до 2 месяцев. При появлении любых побочных эффектов следует снизить дозировку. Перед употреблением метилсульфонилметана необходимо проконсультироваться с врачом. Средство также выпускается в форме крема, предназначенного для уменьшения боли и омоложения кожи.

Помимо рекомендаций по питанию восполнить дефицит серы позволяют также серные горячие источники. Если у вас есть возможность посетить такие места, это отлично скажется на здоровье печени и организма в целом. Купание в минеральных источниках непременно пойдет на пользу, поскольку учеными уже доказана связь между обменом серы и обменом D витамина и холестерина. Поэтому провести отпуск у источника серной воды – это отличная идея! опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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сера детоксикации печени метилсульфонилметан МСМ

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