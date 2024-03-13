Здоровье пищеварительной системы: натуральные добавки

Наша пищеварительная система включает органы желудочно-кишечного тракта и такие дополнительные органы как слюнные железы, печень, поджелудочная, желчный пузырь и проч. Неполадки в пищеварении могут возникнуть на любом его этапе. Как поддержать функции пищеварительной системы?

Процесс пищеварения сложно устроен, поэтому всегда есть вероятность нарушений на любом этапе переваривания пищи и в любом месте желудочно-кишечного тракта. Интересно, что в кишечнике находится настоящая экосистема хороших и плохих бактерий, от которых зависят многие моменты здоровья (и, конечно, здоровье пищеварительной системы).

Лучшие добавки для нормального пищеварения

Наиболее частые проблемы с пищеварением

Камни в желчном пузыре

Синдром раздраженного кишечника (СРК)

Гастрит - воспаление слизистой желудка

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) - поражает нижний сфинктер пищевода Гастропарез - желудок не опорожняется как положено

Пептические язвы - развиваются внутри слизистой желудка / верхней зоне тонкой кишки

Целиакия – аутоиммунный недуг, при котором необходимо исключить глютен

Дивертикулярная болезнь - выпуклости / мешочки, которые образуются в кишечной стенке

Воспалительное заболевание кишечника - объединяющий термин для описания язвенного колита и болезни Крона

Кроме снижения вероятности проблем со здоровьем ЖКТ, поддержка работы пищеварения важна для здоровья на разных уровнях (усвоение питательных соединений, снижение непереносимости ряда продуктов, уменьшение образования токсинов, коррекция иммунитета и воспаления.

Пищевые добавки для нормальной функции пищеварения

Ферменты

Пищеварение начинается в желудке –там еда переваривается с помощью ферментов и кислот. Без здоровой ферментативной активности и кислотного баланса в желудке белки, жиры, углеводы и т.д. не станут расщепляться как положено.

Масло перечной мяты

Этот продукт - полезная пищеварительная добавка. Оказывает успокаивающий эффект, полезен при расстройстве желудка, газах и синдроме раздраженного кишечника.

Полезно знать, что это масло может ухудшить симптоматику гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. А значит, его полезно исключить при данной патологии пищеварения.

Имбирь

Добавка считается успокаивающим средством, улучшает пищеварение. Имбирь имеет свойство облегчать тошноту и рвоту.

Деглицирризинат солодки (ДГЛ)

ДГЛ полезен для больных с расстройствами желудка. Также помогает уничтожать вредоносные бактерии Helicobater pylori у лиц, страдающих язвенной болезнью.

Псиллиум

Это волокна, которые наиболее полезны при запорах. Псиллиум снимает симптоматику запора, позитивно действует на баланс кишечных бактерий.

Пробиотики

Это полезные бактерии в кишечнике. Они улучшают переваривание пищи, синтезируют витамины, уничтожают патогенных агентов. Пробиотики – это ключ для обеспечения нормального баланса микробиоты в кишечнике.опубликовано econet

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