Здоровье пищеварительной системы: натуральные добавки

Наша пищеварительная система включает органы желудочно-кишечного тракта и такие дополнительные органы как слюнные железы, печень, поджелудочная, желчный пузырь и проч. Неполадки в пищеварении могут возникнуть на любом его этапе. Как поддержать функции пищеварительной системы?
Процесс пищеварения сложно устроен, поэтому всегда есть вероятность нарушений на любом этапе переваривания пищи и в любом месте желудочно-кишечного тракта. Интересно, что в кишечнике находится настоящая экосистема хороших и плохих бактерий, от которых зависят многие моменты здоровья (и, конечно, здоровье пищеварительной системы).
Кроме снижения вероятности проблем со здоровьем ЖКТ, поддержка работы пищеварения важна для здоровья на разных уровнях (усвоение питательных соединений, снижение непереносимости ряда продуктов, уменьшение образования токсинов, коррекция иммунитета и воспаления.
Пищеварение начинается в желудке –там еда переваривается с помощью ферментов и кислот. Без здоровой ферментативной активности и кислотного баланса в желудке белки, жиры, углеводы и т.д. не станут расщепляться как положено.
Этот продукт - полезная пищеварительная добавка. Оказывает успокаивающий эффект, полезен при расстройстве желудка, газах и синдроме раздраженного кишечника.
Полезно знать, что это масло может ухудшить симптоматику гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. А значит, его полезно исключить при данной патологии пищеварения.
Добавка считается успокаивающим средством, улучшает пищеварение. Имбирь имеет свойство облегчать тошноту и рвоту.
ДГЛ полезен для больных с расстройствами желудка. Также помогает уничтожать вредоносные бактерии Helicobater pylori у лиц, страдающих язвенной болезнью.
Это волокна, которые наиболее полезны при запорах. Псиллиум снимает симптоматику запора, позитивно действует на баланс кишечных бактерий.
Это полезные бактерии в кишечнике. Они улучшают переваривание пищи, синтезируют витамины, уничтожают патогенных агентов. Пробиотики – это ключ для обеспечения нормального баланса микробиоты в кишечнике.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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