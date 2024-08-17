Здоровье по лунным циклам

Вы, наверно, замечали, что в полнолуние плохо спите, чувствуете непонятное возбуждение или раздражение? Луна, а, точнее, ее фазы действуют на организм человека особым образом. Обратимся к лунному календарю и разберемся, как новолуние, полнолуние и другие фазы Луны влияют на наше самочувствие.
Луна - удивительное небесное тело. Этот спутник Земли влияет на приливы и отливы в океанах, непостижимым образом действует на человека, его эмоциональное состояние и здоровье. Чтобы понять, каким образом «работает» лунный календарь, мы разберемся в его периодах. В основе лунного календаря лежит смена фаз Луны (синодический месяц). Длится синодический месяц 29 суток. За это время спутник проходит условные фазы новолуния, молодой, полной, убывающей луны.
Специфика влияния маленького светила на здоровье заключается именно в фазах лунного цикла. Каждая из фаз продолжается около семи дней.
Если конкретный лунный день объясняет преимущественно поведение людей, то фазы Луны определяют во многом психологическое и физиологическое состояние организма, уровень его жизненной стойкости.
Вы обращали внимание, что в определенные дни календаря встаете утром бодрыми и энергичными или утомленными и ослабленными. В данном факте можно усмотреть определенную закономерность. Оказывается, динамика нашего самочувствия циклична. Конкретные лунные фазы отражаются на эмоциональном настрое, нервной системе и энергопотенциале. Заметнее Луна воздействует на представительниц прекрасного пола, так как организм женщины более подчинен циклам Луны.
А теперь подробнее: как именно фазы Луны действуют на состояние здоровья и жизненную активность.
В новолуние наш организм как никогда ослаблен, энергоресурс человека находится в своей низшей точке. Пока Луна «прибывает», энергетика усиливается до наступления полнолуния. На мужчин новая луна действует активнее, чем на представительниц прекрасного пола. Как это проявляется? Мужчины в новолуние становятся более агрессивными и нервными.
Во время новой луны не рекомендуются разного рода нагрузки, активный физический труд. Постарайтесь ослабить, насколько это возможно, нервное напряжение, агрессивные состояния.
Это полезно знать! В дни новолуния фиксируется «пик» случаев инсультов, инфарктов. Поэтому лицам, страдающим сердечно-сосудистыми проблемами целесообразно поберечься в новолуние, чтобы не подвергать себя риску.
Время новолуния как нельзя более подходит для того, чтоб покончить с пагубными привычками, для осуществления мероприятий по очистке организма, для диеты.
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Фазы растущей Луны – оптимальный период для всякого рода начинаний. Если говорить о здоровье, можно упомянуть о внимании к иммунной защите, наращивании мускулатуры, активации обмена веществ, тренировке гибкости позвоночного столба и проч. В фазе растущей Луны рекомендован старт всяческих начинаний, связанных с достижением указанных целей.
Растущая Луна «дарит» человеку жизненную энергию. И физические нагрузки, начатые при растущей Луне, дадутся вам без труда. В указанные дни вы сможете «выполнить достаточно высокие нормативы», говоря спортивным языком.
Во время нарастающей Луны показаны различные курсы с целью профилактики: употребление витаминов, сбалансированное питание и проч. Положительный эффект дадут мероприятия косметического характера: по уходу за кожей, ногтями и волосами. В указанный период организм усваивает питательные вещества более эффективно. Поэтому питание не должно быть избыточным.
Полнолуние. Период загадочный и особенный. Это время, когда ощущения и эмоции обостряются как никогда. Психика становится наиболее хрупкой и уязвимой. Дамы активнее реагируют на полную луну, чем представители сильного пола. В период полнолуния вполне вероятна бессонница, прилив необъяснимой энергии и возбуждения. Во время полной Луны постарайтесь не выяснять сложные отношения, радикально подходить в вопросам воспитания. В полнолуние из-за высокой эмоциональности автовладельцев чаще фиксируются аварийные ситуации на автодорогах. Под воздействием алкогольных паров люди совершают неадекватные поступки, влекущие тяжелые последствия.
В дни полной Луны активируются имеющиеся заболевания, ярче их симптоматика, а хирургические вмешательства чреваты кровотечением. Результаты специальных исследований свидетельствуют, что в полнолуние хуже сворачиваемость крови. По этой причине в полнолуние люди стараются избегать хирургических операций.
Спортивную активность и интенсивность упражнений во время полной Луны постарайтесь снизить. В полнолуние физ. нагрузки дадут противоположный эффект: вас неожиданно одолеют усталость, плохое настроение, пессимизм. Поэтому в это время откажитесь от чрезмерных нагрузок.
В полнолуние будет полезным употребление большего объема жидкости (не спиртных напитков). Полная Луна усугубляет влияние спиртного на организм человека. Соки лучше пить свежевыжатыми. А вот мясо и мясные продукты не помешает в указанные дни исключить из рациона. В дни полной Луны пользу принесут кисломолочные продукты.
В фазы убывающей Луны имеет смысл подвергнуть анализу результаты своей работы. В данный период полезно начинать лечение хронических недугов. На убывающей Луне удобно избавляться от всего того, что вас не устраивает в вашей жизни. Если вы хотите ограничить себя в питании, чтобы похудеть, новый режим имеет смысл начать в дни убывающей Луны (то есть сразу после полнолуния).
Заболевание в период убывающей Луны слабеет, и организм самостоятельно борется с ним. Но вы можете оказать ему поддержку дополнительными усилиями: оптимизацией распорядка дня, прогулками, коррекцией пищевого рациона, отказом от пагубных привычек. В данный период мероприятия по борьбе с воспалениями и выведению шлаков и токсичных соединений дадут хороший результат. На убывающую Луну полезно сходить к дантисту.
В фазе убывающей Луны тормозятся механизмы обмена веществ. Тяжело усвояемые продукты будут плохо усваиваться организмом, будет происходить зашлаковывание. Из этого следует, что в меню полезно включать злаковые и другую растительную пищу, а употребление мяса ограничить. Старайтесь пить значительный объем жидкости, так вы сможете активировать вывод токсических соединений из организма.
Жизнь в гармонии с циклом Луны поможет сберечь физическое, психологическое здоровье и нервную систему, а в терапии болезней с учетом лунных фаз будет более эффективный результат. Поэтому планируйте свои действия с оглядкой на цикл Луны, чтобы ваши дела ладились, здоровье было крепким, а вы сами были энергичными и бодрыми.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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