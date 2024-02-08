Здоровье сердца: руководство по диете и добавкам

Сердце - трудолюбивый орган, который работает безостановочно всю нашу жизнь. Это центр сердечно-сосудистой системы. Сердце качает кровь, транспортируя артериями кислород и необходимые вещества к органам и тканям. Как уберечь седце, чтобы оно дольше оставалось здоровым?

Какие факторы могут подорвать кардиологическое здоровье? Это возраст, наследственность, давление, повышенный холестерин, ожирение, диабет 2 типа. Пагубные привычки также влияют на здоровье сердца. Речь идет о курении, малоподвижном образе жизни, злоупотреблении спиртным, постоянном стрессе.

Как сохранить здоровье сердца

Пищевой рацион

Фрукты и овощи

Введение в меню большого объема ярких, насыщенных антиоксидантами фруктов и овощей снижает оксидативный стресс и воспаление (то, что губит артерии).

Молочные продукты

Полезно исключить молокопродукты с низким процентом жира и обезжиренные. Лучше выбирать жирные продукты из молока. Люди, употребляющие жирные молочные продукты, меньше рискуют умереть от сердечно-сосудистых заболеваний.

Мясные продукты

Рацион, включающий постное красное мясо, полезен для сердца. Систематическое употребление указанного мяса снижает холестерин, триглицериды и артериальное давление. Кроме того, нежирная говядина - источник омега-3 жирных кислот, вит-на B12 , ниацина, минералов Zn и Fe.

Рыба

Холодноводная рыба содержит высокий процент белка и омега-3. Употребление жирных сортов рыбы 1-2 раза в неделю снижает риск кардиологических недугов.

Полезные жиры

Некоторые жиры необходимы организму.

Например, оливковое масло 1-го отжима благотворно воздействует на кардиосистему.

Масло авокадо поддерживает баланс холестерина и оказывает противовоспалительный эффект.

Кокосовое масло повышает показатель хорошего холестерина ЛПВП.

Зерновые, бобовые, орехи

Цельнозерновые и бобовые культуры – это необходимые для сердца источники клетчатки, которая снижает риск кардиологических недугов. Употребление пригоршни орехов 5 раз в неделю снижает вероятность сердечных болезней на 14% , а ишемии - на 20%.

Добавки для здоровья сердца

Экстракт чеснока

Экстракт уменьшает воспаление, работает как антиоксидант, бережет гибкость артерий, снижает холестерин и давление. Добавка уменьшает отложение бляшек и кальция, которые ухудшают кровоток.

Коэнзим Q10

Имея противовоспалительные и антиоксидантные свойства, коэнзим Q10 дает энергию сердечным клеткам и оберегает их от негативного воздействия свободных радикалов. С годами способность организма синтезировать CoQ10 снижается, и добавки просто необходимы.

Рыбий жир

Добавка может снизит холестерин и вероятность смерти от кардиопатологий. Хотите получить пользу от рыбьего жира? Употребляйте рыбу с высокой концентрацией омега-3 пару раз в неделю.

Магний (Mg)

Дефицит этого минерала вызывает аритмию, спазмы сосудов, гипертонию, стенокардию и тромбообразование. Имеется связь между низким показателем Mg и отложениями кальция в артериях (причина атеросклероза). Mg работает как блокатор кальциевых каналов, расслабляет сосуды и доставку крови и кислорода к сердцу.

Пробиотики

Пробиотики снижают ЛПНП и общий холестерин, снимая прочие факторы риска (воспаление). Кроме того, эти полезные бактерии незначительно снижают давление.опубликовано econet

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