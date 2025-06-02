Здоровые привычки, которые помогут лечить остеоартрит

✅Остеоартрит относится к хроническим заболеваниям, и без соответствующего лечения состояние больного может заметно ухудшиться. В связи с этим важно уметь вовремя распознать появившиеся симптомы и обратиться к врачу, если вы заподозрили у себя эту болезнь.

Остеоартрит — это хроническое заболевание, подрывающее здоровье суставов. Чаще оно поражает людей старше 60 лет, но в принципе от него могут страдать люди любого возраста. И несмотря на то что полностью вылечить данное заболевание нельзя, некоторые здоровые привычки помогают остановить его развитие. Каким же должно быть «лечение» остеоартрита? Об этом вы узнаете из нашей сегодняшней статьи.

Какие привычки помогают контролировать остеоартрит?

В настоящее время борьба с остеоартритом становится все более успешной. И помимо приема анальгетиков, существуют и другие рекомендации по контролю над симптомами.

Остеоартрит развивается вследствие прогрессирующего повреждения суставов. Это ухудшение может появиться со временем, в результате естественного процесса износа и старения, а также из-за травмы. Симптоматика в обоих случаях будет следующей: боль в суставах, скованность движений.

Интенсивность симптомов варьируется от пациента к пациенту, но в целом качество жизни, конечно, снижается. Лечение остеоартрита направлено на уменьшение прогрессирования заболевания и контроль симптоматики. Что следует иметь в виду?

1. Выполнение физических упражнений

Физические упражнения способствуют хорошему самочувствию в целом и здоровью суставов в частности. Двигаться становится значительно легче.

Боли, которые вызывает остеоартрит, часто уменьшают способность выполнять определенные движения и упражнения. Но это не означает, что нужно забросить спорт. Регулярные тренировки помогут укрепить мышцы вокруг суставов, и это поможет избежать ненужных осложнений.

Кроме того, 20 или 30 минут физической активности в день уменьшат скованность движений и предотвратят болевой кризис. Вы можете ходить, плавать или выполнять упражнения на растяжку. Не менее эффективными будут занятия тайчи.

2. Снижение веса способствует лечению остеоартрита

Ожирение и лишний вес — два фактора, которые ускоряют процесс износа суставов у пациентов с остеоартритом. Оба состояния могут стать и триггерами развития заболевания. Таким образом, те, у кого имеется проблема лишнего веса, должны постараться избавиться от лишних килограммов.

При здоровом весе тела снижается давление на суставы, что помогает контролировать боль. Помимо этого, снижается риск появления других осложнений, таких как метаболический синдром или сердечно-сосудистые заболевания.

3. Здоровый сон и остеоартрит

Регулярные проблемы со сном могут способствовать усилению болей при остеоартрите и снижению качества жизни. Иногда боли, вызванные остеоартритом, негативно влияют на качество сна. Но во время обострений очень важно стараться высыпаться. Ведь достаточное время отдыха является необходимым условием для уменьшения воспаления в суставах.

Если у вас тоже появились проблемы со сном, попробуйте следующее:

Убедитесь, что у вас комфортная атмосфера в спальне.

Не используйте комнату, где вы отдыхаете, для работы.

Уберите подальше все электронные устройства, которые могут вас отвлечь (компьютеры, телефоны и пр.)

Потребляйте продукты питания, которые способствуют засыпанию и глубокому сну.

Следите за тем, чтобы ужин был легким, низкокалорийным.

Не забывайте про расслабляющие и успокаивающие настои (например, валерианы или пассифлоры).

4. Травяные настои для лечения остеоартрита

Лечебные травы и настои, приготовленные на их основе, конечно, не заменят фармакологического лечения. Однако их прием может стать отличным дополнением к этому лечению и помочь облегчить неприятные симптомы. Вот несколько наиболее эффективных из них: зеленый чай, настой имбиря, настой куркумы.

5. Контролировать остеоартрит поможет терапия «холод-тепло»

Применение холода и тепла — это эффективный способ контролировать воспалительный процесс в суставах.

Тепло улучшает кровообращение, расширяя кровеносные сосуды. Благодаря этому доступ питательных веществ к пораженным тканям увеличивается. Кроме того, тепло дает успокаивающий эффект, а значит, уменьшает скованность движений.

улучшает кровообращение, расширяя кровеносные сосуды. Благодаря этому доступ питательных веществ к пораженным тканям увеличивается. Кроме того, тепло дает успокаивающий эффект, а значит, уменьшает скованность движений. Применение льда, напротив, сужает кровеносные сосуды, уменьшает отек и боль. Так что очень уместно чередовать тепло и холод.

Как же проводить данную терапию?

Для начала приложите к пораженному суставу грелку с горячей водой или термоподушку (подушку-грелку). Если у вас под рукой нет ни того ни другого, воспользуйтесь махровым полотенцем. Просто смочите его в горячей воде и приложите как компресс (только будьте осторожны, чтобы не обжечься).

Оставьте для воздействия на 20 минут и постарайтесь расслабиться.

Если вы предпочитаете воздействовать на пораженную область холодом, то заверните несколько кубиков льда в ткань и приложите к больному суставу на 20 минут.

Меры предосторожности: избегайте прямого контакта льда с кожей, так как это может вызвать повреждения кожного покрова. Прикладывая тепло, убедитесь, что температура грелки приемлемая.

Остеоартрит относится к хроническим заболеваниям, и без соответствующего лечения состояние пациента может заметно ухудшиться. В связи с этим важно уметь вовремя распознать появившиеся симптомы и обратиться к врачу, если вы заподозрили у себя эту болезнь. Здоровые привычки в сочетании с фармакологическим лечением обеспечат лучший прогноз. Будьте здоровы!опубликовано econet

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