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Здоровые стопы: упражнения со скалкой

Автор: Econet 21 апреля 2023 6588
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Обычная кухонная скалка является подходящим инструментом для гимнастики стоп. Она поможет впечатать в нужное место все мышцы, кости, нервы и сухожилия, расположенные на ступнях. Предлагаем простые и полезные упражнения для здоровья ваших стоп.

Здоровые стопы: упражнения со скалкой

Только задумайтесь: среднестатистический человек совершает от восьми до десяти тысяч шагов ежедневно, постоянно подвергая свои стопы воздействию силы, в 2–3 раза превосходящей вес тела. Как уберечь стопы и сохранить на долгие годы их здоровье? Предложенные упражнения со скалкой помогут вам всегда иметь здоровые и сильные стопы.

Упражнения со скалкой для стоп

Программа упражнений для стоп должна стать для вас ежедневной.

Скалка – прекрасное приспособление для упражнения стоп. Можно взять обычную скалку, которая имеется на каждой кухне, или особую физиотерапевтическую, снабженную пупырышками. Последняя эффективно прорабатывает рефлекторные точки на стопах. 

Здоровые стопы: упражнения со скалкой

Предлагаем описание упражнений со скалкой

№ 1 Исходное положение сидя. Перекатываем скалку от пальцев ног к пяткам, при этом стараемся оказывать как можно более сильное давление на всю площадь ступней ног.

№ 2 Исходное положение стоя. Перекатываем скалку от пальцев к пятке одной ногой, а потом другой, давим на скалку максимально сильно. Данное упражнение отлично подходит для омоложения стоп, так как дает возможность впечатать в нужное место все мускулы, кости, нервы и сухожилия, расположенные на стопе. 

Это важно помнить! Большое внимание уделяем перекатыванию скалки под сводами стоп. В первое время, вероятно, будут ощущаться меткие кристаллики, которые могли образоваться в стопах, но систематические занятия в комбинации с массажем, рефлексологией и здоровым рационом со временем избавят вас от этой проблемы. 

После комплекса упражнений со скалкой рекомендуются 10-минутные энергичные упражнения для мускулов, костей, нервов и сухожилий стоп. Комплекс состоит из следующих разновидностей ходьбы:

  • на внешней части подошвы;
  • на внутренней части подошвы;
  • на пятках;
  • на цыпочках.

Не бойтесь выглядеть смешно, ведь такие упражнения способствуют укреплению стоп и улучшат их состояние.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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