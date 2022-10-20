Здоровый кишечник – красивая кожа: Как оздоровить свой микробиом

Любые нарушения в работе кишечника непременно отражаются на состоянии кожи. Если в кишечнике повышен уровень вредных бактерий и целость его стенок нарушена, это провоцирует развитие воспалительных заболеваний, в частности кожных – экземы, акне, псориаза и прочих. Улучшить состояние кишечника можно путем корректировки питания
Для здоровья не только кожи, но и всего организма важно исключить из рациона продукты, стимулирующие рост вредных бактерий и добавить продукты, богатые питательными веществами – пребиотиками, благодаря которым увеличивается численность полезных бактерий (пробиотиков).
Пробиотики – это живые микроорганизмы, находящиеся в кишечнике и формирующие здоровую микрофлору. Пребиотики – это питательные вещества, иными словами пища для пробиотиков. Без тех и других кишечник не способен нормально функционировать. Если вы хотите наладить работу кишечника и, как следствие, иметь здоровую кожу, вам необходимо:
Пребиотические продукты лучше употреблять в сыром виде, поскольку при термообработке большинство полезных волокон разрушается.
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Очень полезны для кишечника фруктовые смузи. К примеру, можно смешать в блендере банан, ягоды и кефир. В салаты полезно добавлять чеснок, лук, листья одуванчика и оливковое масло.
Уже через месяц такого питания микробиота оздоровится, работа кишечника наладится, уйдут запоры и вздутие живота. Это отразится и на коже — выделение кожного сала нормализуется, уйдут или уменьшаться высыпания.
После того, как вам удастся привести в порядок пищеварительную систему, можно закрепить результат и заняться оздоровлением кожи изнутри. Для этого:
Включив в рацион такие продукты, вы запустите эффективный механизм борьбы со старением, ваша кожа будет выглядеть молодой и здоровой в любом возрасте.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.ua/
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