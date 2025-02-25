«Жаворонок» или «сова»: Как жить согласно биоритмам

Наверняка многие слышали о хрономедицине – новом научном направлении, изучающим человеческие биоритмы. Согласно этой науке нужно питаться и принимать лекарственные средства в соответствии со своим хронотипом, а не обязательно «три раза в день». Лечение любого заболевания следует начинать с изучения хронотипа, ведь именно сбой биологических часов провоцирует развитие большинства болезней.

Следует прислушиваться к биологическим ритмам, иначе организм будет протестовать. Особенно важно это для женщин, поскольку их биологические часы очень чувствительные. «Жаворонки» и «совы» – это два абсолютно разных хронотипа. Люди, относящиеся к первой категории, часто страдают от лишнего веса, заболеваний сердца и слабого иммунитета. Люди, принадлежащие ко второй категории более стрессоустойчивые, но часто страдают от гипертонии, язвы желудка и сбоев в гормональной системе. «Жаворонки» и «совы» по-разному относятся даже к сексу, если первые предпочитают утренний секс, то для вторых важны любовные отношения ночью.

Как жить по биоритмам

Первое, что необходимо знать – у каждого человека есть собственные биоритмы и если не обращать на них внимания, проблемы со здоровьем однозначно возникнут. Биоритмы невозможно переделать, под них нужно только подстроиться. В идеале нужно найти работу, соответствующую физиологическим часам, то есть, «жаворонкам» лучше работать по утрам, а «совам» ночью. Но на практике это удается не всегда.

Чтобы в организме не возникло нарушений, нужно выбрать правильный для себя режим сна и питания. Некоторые людям достаточно поспать 6 часов, а другим для восстановления сил требуется 9 часов. «Жаворонки» засыпают рано без проблем, а «совам» перед сном лучше расслабиться. Люди из первой категории быстро просыпаются по утрам, а из второй категории очень неохотно. «Жаворонкам» лучше ложиться спать тогда, когда этого захочет организм, перед сном лучше прогуляться и принять ванну, а бороться с сонливостью в конце рабочего дня (от чего обычно страдают люди из этой категории) помогает контрастный либо горячий душ, а также чашечка крепкого чая с лимоном. «Совам» перед сном рекомендуется выключить телевизор, компьютер и хорошо проветрить комнату, а для легкого пробуждения лучше принять контрастный душ и не злоупотреблять кофе.

Рекомендации по питанию

Если вы не хотите иметь проблем со здоровьем, то питаться также стоит по биоритмам.

«Жаворонки» утром вполне могут обходиться без кофе и плотно позавтракать перед работой, так они лучше себя чувствуют. Таким людям рекомендуется употреблять больше продуктов, содержащих витамины (свежие овощи, фрукты, кисломолочную продукцию).

«Совы» напротив, любят пить кофе утром, но если плотно позавтракают, то их настроение будет испорчено на весь день. Таким людям рекомендуется больше употреблять белковой пищи.

Предрасположенность к «жаворонкам» или «совам» может определяться наследственностью, возрастом и жизненными условиями. Ученые выяснили, что среди людей в возрасте от 20 до 30 лет больше «сов», а среди людей в возрасте от 30 до 50 лет мало тех, кто придерживается совиного образа жизни. Прислушайтесь к собственным биоритмам и выберите наиболее удобный для себя режим сна и питания.опубликовано econet

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