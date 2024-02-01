Желчеотток и женские болезни

Желчь секретируется клетками печени и по печеночным и желчным протокам попадает в желчный пузырь. Когда пища оказывается в полости рта и начинается процесс переваривания, желчь направляется в кишечник (двенадцатиперстную кишку), где работает в важных биохимических реакициях, обеззараживает пищу и удаляет патогенные бактерии.

Женщины чаще страдают патологиями желчного пузыря, чем мужчины. Эта тенденция наблюдается из-за гормонального дисбаланса, что вызвано родами, оральными контрацептивами, антибиотиками, колебаниями веса и диетами. Как наладить отток желчи?

Отток желчи и женское здоровье

В сутки организм вырабатывает до 1 л желчи. Это эмульсия, которая выполняет в организме целый ряд задач:

Эмульгирование, всасывание жиров для производства гормонов.

Всасывание жирорастворимых витаминов А, Д, Е, К.

Нейтрализация желудочного сока и формирование среды для запуска пищеварительных ферментов.

Запуск кишечной моторики: выведение содержимого кишечника (в частности - продуктов детоксификации эстрогенов).

Выведение тяжелых металлов.

Антибактериальное действие, поддержание микрофлоры кишечника.

Антипаразитарное действие.

Желчеотток – 3-я фаза детокса: удаление из организма обезвреженных токсичных веществ (для женщин актуальны эстрогены).

Нарушенный желчеотток для женщины означает дефицит субстрата для выработки женских гормонов и сложности с их выведением, сбои микрофлоры кишечника, который работает в доминировании эстрогенов.

Симптомы застоя желчи

Зуд кожных покровов (усиливается вечером и после контакта с водой).

Беспокойство, перепады настроения, нарушение сна.

Ощущение распирания и боль в области правого подреберья.

Желтизна склер глаз, ладоней.

Активная пигментация – потемнение кожи.

Появление ксантом – утолщенных участков грубой кожи коричневого / желтого оттенка.

Появление ксантелазм – образований на веках желтого оттенка.

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Другие признаки нарушенного оттока желчи

Сухость кожных покровов.

Микротрещины на коже.

Появление пигментных пятен.

Тошнота после жирной пищи.

Плохой аппетит.

Метеоризм.

Запор.

Цвет каловых масс светло-коричневый, серый, белый.

Стул близок к жидкому, запах резкий.

Нехватка жирорастворимых витаминов.

Что поможет процессу оттока желчи

Синтез желчных кислот требует энергии, и эти кислоты, выполнив свою функцию, всасываются кишечником и снова транспортируются в печень.

Разжижение желчи, обеспечение ее текучести – не единственная задача. Важно нормальное сокращение протоков. Когда на выходе есть спазм, идет нежелательное растяжение стенок желчного пузыря и отток желчи не восстанавливается.

Еще один важный вопрос – беспрепятственное попадание желчи в кишечник, которое зависит от спазма сфинктера Одди. Поможет добавка магния и контроль стресса.

Митохондриальная энергия обеспечивает выработку желчи и ее выведение. Важно контролировать обеспечение микроэлементами. Также полезно введение карнитина, кофактора-Q10, R- липоевой кислоты.

Как запустить отток желчи

Пить воду (30 мл на кг веса). Полезен стакан горячей воды как желчегонное средство за полчаса до еды.

Пищевой протокол включает обилие ценных жиров: масла первого отжима, яйца, орехи, авокадо.

Количество потребляемых жиров в расчете 1-1,5гр на 1 кг веса.

Рацион - трехразовый. Если вы на интервальном голодании, допустимо употребление костного бульона, Омега-3 и клетчатки между приемами пищи.опубликовано econet

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