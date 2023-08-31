Женщина, которая ВСЕ ТЕРПИТ

То, как к вам относится ваш мужчина, в первую очередь зависит от того, как вы сами к себе относитесь и какое поведение по отношению к себе считаете допустимым.

Вы, наверное, тоже знаете таких женщин. Мужчины между собой условно называют их женщина-"терпила". Представьте себе ситуацию. Мужчина договорился о встрече со своей женщиной и не пришел на эту встречу. Оказывается - просто забыл. Он, конечно же, долго извиняется и говорит о неотложных делах, а еще клянется, что это было в первый и последний раз, и тогда женщина его прощает. Но проходит немного времени и мужчина опять не приходит на встречу, которую сам же и назначил или просто отменяет ее в последнюю минуту. Это входит в его привычку, потому что мужчина видит, что женщина готова это терпеть и послушно "глотать" все его оправдания и объяснения и дальше сидеть у телефона и ждать его звонка и приглашения на свидание.

Кто такая женщина-"терпила"

Представим другую ситуацию. Мужчина вам изменил и вы его сразу простили и даже постарались понять, или что еще лучше - бросились себя "улучшать" и учить новые позы в сексе, чтобы ваш ненаглядный уж точно вам больше не изменил и никуда от вас не делся.

Ваш партнер это видит и чувствует, как сильно вы боитесь его потерять и остаться одинокими, поэтому не удивляйтесь, если через некоторое время, измена снова повторится и это несмотря на то, чтобы вы ни делали и как бы не «работали над собой».

А все дело в том, что мужчина просто "считывает" информацию, которую вы ему транслируете - "я без тебя пропаду, делай что хочешь, я все степрлю, главное всегда возвращайся ко мне". Вот такой посыл идет от женщины - "терпилы" и именно поэтому мужчина продолжает так себя с вами вести.

Вы сами ему это позволяете, скажу больше, даже провоцируете его на это таким своим поведением. А он, в свою очередь, проверяет насколько далеко ему можно зайти, что именно вы готовы терпеть, чтобы только быть с ним.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

И это в то время, когда вы должны четко дать ему понять, что с вами так обращаться нельзя, вы этого терпеть не будете и если он хочет быть с вами, то должен вас уважать, а если он этого делать не может или не хочет, то и вас он больше не увидит.

Ведь в большинстве случаев такое вот «вечное терпение» очень печально заканчивается, а именно полностью подавленным, почти депрессивным состоянием, ощущением потери собственной ценности и значимости и вообще - такая женщина просто не может вызывать хоть немного уважения со стороны мужчины, потому что она уже и сама не считает себя достойной этого уважения и любви.

А если в отношениях даже нет элементарного уважения, то о чем тут вообще разговаривать? О какой любви и высоких чувствах может идти речь?

Поэтому, если вы видите, что мужчина ведет себя с вами не так, как вы того заслуживаете, а именно часто исчезает без причины, пропускает ваши встречи, а потом не может толком объяснить почему или ходит "налево", но рассказывает вам сказки, что любит он только вас и вы одна ему нужна, а вы все продолжаете на это все "вестись", то подумайте, а не превратились ли вы случайно как раз в эту самую женщину - "терпилу"?..

А если вдруг поймете, что все же именно в неё вы и превратились, то пора выбираться из этой роли и чем быстрее вы это сделаете, тем для вас же лучше. Поймите одно - то, как к вам относится ваш мужчина, в первую очередь зависит от того, как вы сами к себе относитесь и какое поведение по отношению к себе считаете допустимым.

Поэтому разберитесь со своими внутренними границами и поймите, что вы готовы "терпеть" в отношениях, но без ущерба для собственного достоинства и самооценки, а что категорически и ни при каких обстоятельствах - нет. И только после того, как вы это сделаете, ваши отношения станут действительно гармоничными и ценными, как для вас, так и для вашего партнера. Удачи вам в этом!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet