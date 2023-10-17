Женское здоровье: эндометриоз и киста яичников

Как сохранить женское здоровье и уменьшить болезненность менструаций? В этом вам помогут следующие стратегии: контроль веса тела, разумные физические нагрузки, профилактика инсулинорезистентности. А что делать, если у вас эндометриоидные кисты яичников и вы планируете рожать?
Многие женщины в возрасте старше 30 лет сталкиваются с проблемой, вызванной повышением эстрогенов и нарушением его баланса с прогестероном. Предлагаем правила профилактики появления и развития таких заболеваний как эндометриоз, гиперплазия эндометрия, мастопатия, миома.
Эта информация пригодится и тем, у кого менструации обильные / с вкраплением сгустков / с мажущими выделениями более трех дней. А вообще указанных правил не помешает придерживаться каждой женщине.
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Это тем более касается поклонников кето-диеты (на фоне избытка углеводов инсулин повышается). Но это происходит и при употреблении красного мяса и творога.
Какие продукты помогут частично корректировать гликемический и инсулиновый индекс пищи? Клетчатка (овощи, зелень) выступает буфером, который не дает инсулину резко повышаться. Сочетаем так: клетчатка+углевод / красное мясо.
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Вот что нужно сделать.
Киста захватывает часть ткани яичников, а иногда весь яичник. Чем крупнее киста, чем серьезнее повреждение яичников - тем меньше фолликулов, и шанс забеременеть снижается, Но климакс ближе.
Для чего это делать?
После операции: сдать кровь на АМГ и узи, что позволит врачу-гинекологу оценить число антрактных фолликулов). Удаление кисты, коагуляция яичника дополнительно забирают овариальный резерв. И если до хирургического вмешательства АМГ был 3-4, то не факт, что после удаления кисты показатель АМГ не упадёт в два раза.
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Источник: https://econet.ua/
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