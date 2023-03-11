Женское здоровье: Самый уязвимый орган у женщин после 40

Яичниками называются два небольших округлых анатомических образования, симметрично расположенных в малом тазу. Яичники — органы, в которых созревают яйцеклетки.

Уже на 6-й неделе эмбрионального развития у зародыша женского пола можно различить яичники, в которых находятся 1 миллион первичных фолликулов — будущих яйцеклеток. Часть фолликулов рассасывается, и к моменту рождения в яичниках девочки содержится более 400 тысяч незрелых яйцеклеток. За фертильный (детородный) период успеют достичь созревания около 500 яйцеклеток, остальные подвергнутся дегенерации.

Яичники: строение, функции, заболевания, лечение и профилактика

В течение всей жизни женщины структура и размеры яичников меняются, подстраиваясь под сложный функциональный цикл.

Положение в тазу

В малом тазу яичники прикрепляются к брыжейке — соединительнотканной подвижной складке. Такое крепление помогает им при росте матки во время беременности менять своё положение без ущемления.

Размеры

В детском возрасте яичники сферические, а к моменту полового созревания становятся эллипсоидными. В репродуктивный (детородный) период яичники достигают наибольших своих размеров — 1,5×2,5×3,5 см, имеют толщину 1,5-2 см.

Во время беременности яичники увеличиваются в размерах за счёт улучшения кровоснабжения всех репродуктивных органов, а затем опять уменьшаются. Максимальных размеров они достигают к 40 годам. С наступлением климакса яичники заметно уменьшаются, в них происходят атрофические процессы. Вес яичника колеблется в пределах 5-10 г.

Строение

Под плотной оболочкой находятся два слоя тканей:

Внутренний — мозговое вещество, представленное рыхлой соединительной тканью, пронизанной многочисленными кровеносными и лимфатическими сосудами.

Наружный — корковое вещество, в котором у взрослой женщины находятся фолликулы на разной степени развития.

Фолликул

По мере созревания фолликула под его оболочкой постепенно скапливается прозрачная жидкость. Такой фолликул называется граафовым пузырьком. Цикл развития одного фолликула составляет 21-28 дней (менструальный цикл).

На одном его полюсе различается яйценосный бугорок — здесь развивается яйцеклетка, имеющая достаточно крупный размер около 0,2 мм. Готовый к выходу фолликул называется доминантным, он имеет около 2 см в диаметре. Когда он достигает такого размера, развитие остальных пузырьков приостанавливается.

Стенка фолликула истончается, он разрывается, и с потоком жидкости яйцеклетка выпадает в брюшную полость, где её подхватывают реснички маточной трубы и направляют к матке. На оболочке яичника остаётся тонкий рубец.

Функции

На яичники возложено две задачи:

Формирование фолликулов.

Синтез стероидных гормонов (прогестинов, эстрогенов, андрогенов).

Эти функции взаимосвязаны и находятся в сложном циклическом равновесии: в зависимости от того, наступила беременность или нет, яичники реагируют по-разному.

После разрыва зрелого фолликула его место заполняется кровью, а позже преобразуется в так называемое жёлтое тело.

Желтое тело

Жёлтое тело входит в число желёз внутренней секреции. При оплодотворении яйцеклетки в маточной трубе жёлтое тело разрастается до 2 см в диаметре и начинает синтезировать гормоны группы гестагенов. Позже к их синтезу присоединяется плацента. Гестагены обеспечивают жизнеспособность эмбриона во время его продвижения по трубе до эндометрия (внутренней оболочки матки) и в первые три месяца эмбрионального развития. После рождения ребёнка жёлтое тело превращается в белое, а затем замещается соединительной тканью. Синтез гормонов в нём прекращается.

Если беременность не наступила, то жёлтое тело сразу рассасывается. В яичниках начинается подготовка к новому циклу овуляции (созревания яйцеклетки). Их ткань начинает в большом количестве производить половые гормоны эстрогены (эстриол и эстрадиол). Под их воздействием происходит обновление эндометрия — старый эпителий отслаивается и вместе с менструальным кровотечением удаляется из полости матки, а затем нарастает новая слизистая оболочка, готовая принять очередную яйцеклетку.

Эстрогены отвечают за вторичные половые признаки — например, под их влиянием начинают формироваться молочные железы. Эстрогены участвуют в минеральном обмене веществ.

Андрогены участвуют в регулировании менструаций. При их дефиците развивается дисфункция яичников, приводящая к:

дисфункции менструального цикла;

бесплодию;

раннему климаксу;

раннему старению.

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Причины частого поражения после 40 лет

Чем сложнее функции органа, тем проще нарушить его деятельность. Это относится и к яичникам.

Как всякий орган внутренней секреции, яичники чутко реагируют на малейшее нарушение выработки гормонов. Изменения в работе яичников наступают при:

заболеваниях гипофиза, регулирующего деятельность всех эндокринных желёз;

патологиях щитовидной железы;

ожирении;

сахарном диабете.

К сорока годам большинство женщин приходит со сбоями в гормональной системе, обусловленными:

абортами (по информации ВОЗ, 60% беременностей в России заканчиваются абортом),

отказом от вскармливания грудью,

бесконтрольным приёмом гормональных противозачаточных средств,

гиподинамией,

регулярным перееданием,

частыми стрессовыми ситуациями.

Располагаясь в брюшной полости, яичники вовлекаются в воспалительные процессы со стороны соседних органов: матки, кишечника, мочевыделительной системы.

Бактериальная или грибковая инфекция легко поражает рыхлую ткань яичников. В результате воспаления матки и яичников нарушается репродуктивная функция женщины, наступает ранний климакс со всеми его последствиями.

Проведение хирургических операций в брюшной полости также нарушает деятельность яичников.

В отличие от сперматозоидов яйцеклетки не продуцируются во взрослом организме, расходуются те, что были заложены в эмбриональном периоде. Последствием стимуляции яичников при ЭКО, когда искусственно вызывают созревание сразу нескольких яйцеклеток, оказывается преждевременное истощение яичников с дегенеративными процессами в них.

На состоянии яичников отражаются многолетние вредные привычки — курение, алкоголизм.

В репродуктивной системе с возрастом происходят процессы инволюции.

Угасание и смена балансов гормонов

С 36–38 лет в яичниках количество фолликулов остаётся меньше тысячи, а этого недостаточно для поддержания ритмичного менструального цикла.

1. Ранним предвестником приближающейся менопаузы является растущий уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), а затем и лютеинизирующего гормона (ЛГ).

2. Без регулярного формирования жёлтого снижается синтез прогестерона.

3. Уровень эстрогенов сначала увеличивается, а потом их синтез в яичниках угасает. Их начинает вырабатывать жировая ткань. При дефиците прогестерона:

повышение уровня эстрогенов провоцирует рост опухолевых процессов в матке;

снижение содержания эстрогенов ведёт к остеопорозу и переломам.

Постепенно удлиняется интервал между менструациями, появляются нестабильность артериального давления и «приливы» — вегетососудистые колебания, связанные с угасанием функции яичников.

Статистика заболеваний яичников после 40 лет

Согласно последним данным Минздрава России, число абсолютно здоровых женщин в нашей стране не превышает 6%. Такая низкая цифра получается в результате роста гинекологической заболеваемости — у 20% жительниц страны имеются нарушения в женской репродуктивной сфере. Бесплодны 7-8 млн. женщин (они дают 45% случаев бесплодия). Четвёртая часть всех случаев бесплодия связана с нарушением овуляции. С возрастом проблемы в яичниках встречаются всё чаще. Они связаны с воспалительными и гормональными процессами.

Киста яичника, по некоторым данным, встречается у 80% женщин, но часть патологических образований рассасывается самостоятельно. Однако в постменопаузе увеличивается опасность озлокачествления кисты.

Онкологические заболевания яичников развиваются как самостоятельные, первичные поражения, так и в виде метастазов рака молочной железы, ЖКТ, матки. Значительно реже метастазируют в яичники опухоли щитовидной железы и меланомы.

Рак яичников занимает:

3 место — среди опухолей женских фертильных органов;

7 место (5%) — в перечне общей онкозаболеваемости.

В России он выявляется ежегодно у 11 тысяч женщин, в основном — в возрасте за 40 лет. Смертность от него из-за поздней диагностики достигает 12 на 100 тысяч женщин.

Когда можно почувствовать заболевание яичников

Симптомы поражения яичников столь же разнообразны, как и их функции. Пациентки отмечают на врачебном приёме такие проблемы:

нарушения менструального цикла;

метроррагии (маточные кровотечения);

изменение консистенции выделений и их объёма;

боль в нижней части живота, отдающую в поясницу, крестец, промежность;

боли и дискомфорт во время полового акта;

нехарактерные выделения из влагалища и появление запаха;

аномалии беременности (внематочную, замирание, выкидыш);

увеличение и болезненность паховых лимфоузлов;

общее недомогание — слабость, субфебрильную температуру (37,2-37,5ºС), тошноту, рвоту.

При появлении таких симптомов надо безотлагательно обратиться к гинекологу. Только врач может разобраться в клинической картине и с помощью дополнительных методов обследовать яичники.

Наиболее частые заболевания

Все патологические состояния яичников можно разделить на несколько групп.

Гормонозависимые:

дисфункции яичников;

синдром поликистозных яичников;

эндометриоз;

нарушение менструального цикла.

Воспалительные:

оофорит;

аднексит.

Специфические инфекционные:

туберкулёз;

грибковые поражения;

венерические заболевания;

цитомегаловирус.

Онкологические (зло- и доброкачественные):

киста яичника;

мультифолликулярность (поликистоз яичников);

цистаденома — доброкачественная опухоль яичника;

рак яичников.

Спаечный процесс.

Диагностика заболеваний яичников

Для уточнения диагноза женщина должна пройти целый ряд клинических и лабораторных исследований:

гинекологический осмотр;

микроскопию мазка;

изучение крови на антигены и антитела;

изучение крови на гормоны щитовидной железы и надпочечников;

исследование баланса репродуктивных гормонов;

УЗИ в два этапа — в начале и в середине менструального цикла;

Компьютерная или магнитно-резонансная томография малого таза;

диагностическую лапароскопию — хирургический способ обследования при помощи оптических приборов, введённых через проколы сквозь брюшную стенку (точность определения опухоли — 96,5%);

гистероскопию — осмотр матки оптическим оборудованием, введенным через влагалище;

гистеросальпингографию;

цитологический скриннинг;

пункцию кисты яичника;

биопсию яичника при подозрении на злокачественную опухоль;

онкомаркёры разных типов.

Онкомаркёры

Онкомаркёрами называются специфические белковые молекулы, которые образуются в организме при появлении раковых клеток. Их можно обнаружить в крови и других биологических жидкостях.

При раке яичников в крови женщины появляются:

раковый антиген СА 125;

маркёр рака НЕ 4;

β-ХГЧ (β-хорионический гонадотропин человека — гормон беременности);

эмбриональный антиген АФП;

онкомаркёр РЭА;

повышенное содержание гормона яичников эстрадиола.

Метод позволяет оценивать и эффективность лечебных мероприятий при раке яичников.

Генные исследования на наследственные онкозаболевания

Некоторые виды рака связаны с генными мутациями и могут передаваться по наследству. Это характерно для рака яичников, молочных желез и простаты. Ген BRCA резко увеличивает риск рака яичников после достижения женщиной 40 лет. Если в период пременопаузы удалить яичники, то можно не только избежать рак яичников, но и на 50% снизить опасность возникновения рака молочной железы.

Лицам, в семье которых встречались случаи рака, проводится профилактическое (предиктивное) генетическое тестирование. Оно проходит в два этапа:

Сначала сдаёт кровь человек, у которого выявлен рак, анализ будет готов только через 6-8 недель.

При обнаружении у него мутировавшего гена берут кровь у родственников для выявления такой же мутации.

Затем решается вопрос об адекватном профилактическом лечении родственников, имеющих дефективный ген.

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Методы лечения

Современная медицина имеет большой выбор терапевтических и хирургических методов лечения яичников:

антибиотикотерапия;

иммунотерапия;

гормональная терапия;

физиотерапия;

терапия экстрагенитальных заболеваний;

хирургическое иссечение опухолей или всего поражённого органа.

Оперативное лечение кисты яичника проводится в виде:

Кистэктомии (оофорэктомии) – удаления самой кисты.

Овариоэктомии – удаления яичника.

Аднексэктомии – удаления придатков.

Каутеризации — обработки оболочки яичника электрическими разрядами или лазером при поликистозе.

В западноевропейских медицинских центрах практикуется пересадка яичников — перед удалением раковой опухоли иссекают здоровую ткань яичника и подвергают её криоконсервации (замораживанию), а после операции возвращают под оболочку.

Профилактика после 40 лет

Чтобы избежать опасных заболеваний яичника, рекомендуется:

Правильный образ жизни (отказ от пагубных привычек, здоровое питание, умеренные физические нагрузки).

Регулярное обследование у гинеколога.

Внимательное отслеживание всех сбоев менструального цикла.

Предупреждение стрессов и переохлаждения.

Своевременное лечение хронических заболеваний.

К профилактическим мероприятиям относится удаление яичника у здоровой женщины при обнаружении у близких родственниц мутирующего гена BRCA — по достижении климактерического возраста.опубликовано econet

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