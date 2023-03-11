Женское здоровье: Самый уязвимый орган у женщин после 40

Яичниками называются два небольших округлых анатомических образования, симметрично расположенных в малом тазу. Яичники — органы, в которых созревают яйцеклетки.
Уже на 6-й неделе эмбрионального развития у зародыша женского пола можно различить яичники, в которых находятся 1 миллион первичных фолликулов — будущих яйцеклеток. Часть фолликулов рассасывается, и к моменту рождения в яичниках девочки содержится более 400 тысяч незрелых яйцеклеток. За фертильный (детородный) период успеют достичь созревания около 500 яйцеклеток, остальные подвергнутся дегенерации.
В течение всей жизни женщины структура и размеры яичников меняются, подстраиваясь под сложный функциональный цикл.
В малом тазу яичники прикрепляются к брыжейке — соединительнотканной подвижной складке. Такое крепление помогает им при росте матки во время беременности менять своё положение без ущемления.
В детском возрасте яичники сферические, а к моменту полового созревания становятся эллипсоидными. В репродуктивный (детородный) период яичники достигают наибольших своих размеров — 1,5×2,5×3,5 см, имеют толщину 1,5-2 см.
Во время беременности яичники увеличиваются в размерах за счёт улучшения кровоснабжения всех репродуктивных органов, а затем опять уменьшаются. Максимальных размеров они достигают к 40 годам. С наступлением климакса яичники заметно уменьшаются, в них происходят атрофические процессы. Вес яичника колеблется в пределах 5-10 г.
Под плотной оболочкой находятся два слоя тканей:
Внутренний — мозговое вещество, представленное рыхлой соединительной тканью, пронизанной многочисленными кровеносными и лимфатическими сосудами.
Наружный — корковое вещество, в котором у взрослой женщины находятся фолликулы на разной степени развития.
По мере созревания фолликула под его оболочкой постепенно скапливается прозрачная жидкость. Такой фолликул называется граафовым пузырьком. Цикл развития одного фолликула составляет 21-28 дней (менструальный цикл).
На одном его полюсе различается яйценосный бугорок — здесь развивается яйцеклетка, имеющая достаточно крупный размер около 0,2 мм. Готовый к выходу фолликул называется доминантным, он имеет около 2 см в диаметре. Когда он достигает такого размера, развитие остальных пузырьков приостанавливается.
Стенка фолликула истончается, он разрывается, и с потоком жидкости яйцеклетка выпадает в брюшную полость, где её подхватывают реснички маточной трубы и направляют к матке. На оболочке яичника остаётся тонкий рубец.
На яичники возложено две задачи:
Формирование фолликулов.
Синтез стероидных гормонов (прогестинов, эстрогенов, андрогенов).
Эти функции взаимосвязаны и находятся в сложном циклическом равновесии: в зависимости от того, наступила беременность или нет, яичники реагируют по-разному.
После разрыва зрелого фолликула его место заполняется кровью, а позже преобразуется в так называемое жёлтое тело.
Жёлтое тело входит в число желёз внутренней секреции. При оплодотворении яйцеклетки в маточной трубе жёлтое тело разрастается до 2 см в диаметре и начинает синтезировать гормоны группы гестагенов. Позже к их синтезу присоединяется плацента. Гестагены обеспечивают жизнеспособность эмбриона во время его продвижения по трубе до эндометрия (внутренней оболочки матки) и в первые три месяца эмбрионального развития. После рождения ребёнка жёлтое тело превращается в белое, а затем замещается соединительной тканью. Синтез гормонов в нём прекращается.
Если беременность не наступила, то жёлтое тело сразу рассасывается. В яичниках начинается подготовка к новому циклу овуляции (созревания яйцеклетки). Их ткань начинает в большом количестве производить половые гормоны эстрогены (эстриол и эстрадиол). Под их воздействием происходит обновление эндометрия — старый эпителий отслаивается и вместе с менструальным кровотечением удаляется из полости матки, а затем нарастает новая слизистая оболочка, готовая принять очередную яйцеклетку.
Эстрогены отвечают за вторичные половые признаки — например, под их влиянием начинают формироваться молочные железы. Эстрогены участвуют в минеральном обмене веществ.
Андрогены участвуют в регулировании менструаций. При их дефиците развивается дисфункция яичников, приводящая к:
дисфункции менструального цикла;
бесплодию;
раннему климаксу;
раннему старению.
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Чем сложнее функции органа, тем проще нарушить его деятельность. Это относится и к яичникам.
Как всякий орган внутренней секреции, яичники чутко реагируют на малейшее нарушение выработки гормонов. Изменения в работе яичников наступают при:
заболеваниях гипофиза, регулирующего деятельность всех эндокринных желёз;
патологиях щитовидной железы;
ожирении;
сахарном диабете.
К сорока годам большинство женщин приходит со сбоями в гормональной системе, обусловленными:
абортами (по информации ВОЗ, 60% беременностей в России заканчиваются абортом),
отказом от вскармливания грудью,
бесконтрольным приёмом гормональных противозачаточных средств,
гиподинамией,
регулярным перееданием,
частыми стрессовыми ситуациями.
Располагаясь в брюшной полости, яичники вовлекаются в воспалительные процессы со стороны соседних органов: матки, кишечника, мочевыделительной системы.
Бактериальная или грибковая инфекция легко поражает рыхлую ткань яичников. В результате воспаления матки и яичников нарушается репродуктивная функция женщины, наступает ранний климакс со всеми его последствиями.
Проведение хирургических операций в брюшной полости также нарушает деятельность яичников.
В отличие от сперматозоидов яйцеклетки не продуцируются во взрослом организме, расходуются те, что были заложены в эмбриональном периоде. Последствием стимуляции яичников при ЭКО, когда искусственно вызывают созревание сразу нескольких яйцеклеток, оказывается преждевременное истощение яичников с дегенеративными процессами в них.
На состоянии яичников отражаются многолетние вредные привычки — курение, алкоголизм.
В репродуктивной системе с возрастом происходят процессы инволюции.
С 36–38 лет в яичниках количество фолликулов остаётся меньше тысячи, а этого недостаточно для поддержания ритмичного менструального цикла.
1. Ранним предвестником приближающейся менопаузы является растущий уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), а затем и лютеинизирующего гормона (ЛГ).
2. Без регулярного формирования жёлтого снижается синтез прогестерона.
3. Уровень эстрогенов сначала увеличивается, а потом их синтез в яичниках угасает. Их начинает вырабатывать жировая ткань. При дефиците прогестерона:
повышение уровня эстрогенов провоцирует рост опухолевых процессов в матке;
снижение содержания эстрогенов ведёт к остеопорозу и переломам.
Постепенно удлиняется интервал между менструациями, появляются нестабильность артериального давления и «приливы» — вегетососудистые колебания, связанные с угасанием функции яичников.
Согласно последним данным Минздрава России, число абсолютно здоровых женщин в нашей стране не превышает 6%. Такая низкая цифра получается в результате роста гинекологической заболеваемости — у 20% жительниц страны имеются нарушения в женской репродуктивной сфере. Бесплодны 7-8 млн. женщин (они дают 45% случаев бесплодия). Четвёртая часть всех случаев бесплодия связана с нарушением овуляции. С возрастом проблемы в яичниках встречаются всё чаще. Они связаны с воспалительными и гормональными процессами.
Киста яичника, по некоторым данным, встречается у 80% женщин, но часть патологических образований рассасывается самостоятельно. Однако в постменопаузе увеличивается опасность озлокачествления кисты.
Онкологические заболевания яичников развиваются как самостоятельные, первичные поражения, так и в виде метастазов рака молочной железы, ЖКТ, матки. Значительно реже метастазируют в яичники опухоли щитовидной железы и меланомы.
Рак яичников занимает:
3 место — среди опухолей женских фертильных органов;
7 место (5%) — в перечне общей онкозаболеваемости.
В России он выявляется ежегодно у 11 тысяч женщин, в основном — в возрасте за 40 лет. Смертность от него из-за поздней диагностики достигает 12 на 100 тысяч женщин.
Симптомы поражения яичников столь же разнообразны, как и их функции. Пациентки отмечают на врачебном приёме такие проблемы:
нарушения менструального цикла;
метроррагии (маточные кровотечения);
изменение консистенции выделений и их объёма;
боль в нижней части живота, отдающую в поясницу, крестец, промежность;
боли и дискомфорт во время полового акта;
нехарактерные выделения из влагалища и появление запаха;
аномалии беременности (внематочную, замирание, выкидыш);
увеличение и болезненность паховых лимфоузлов;
общее недомогание — слабость, субфебрильную температуру (37,2-37,5ºС), тошноту, рвоту.
При появлении таких симптомов надо безотлагательно обратиться к гинекологу. Только врач может разобраться в клинической картине и с помощью дополнительных методов обследовать яичники.
Все патологические состояния яичников можно разделить на несколько групп.
Гормонозависимые:
дисфункции яичников;
синдром поликистозных яичников;
эндометриоз;
нарушение менструального цикла.
Воспалительные:
оофорит;
аднексит.
Специфические инфекционные:
туберкулёз;
грибковые поражения;
венерические заболевания;
цитомегаловирус.
Онкологические (зло- и доброкачественные):
киста яичника;
мультифолликулярность (поликистоз яичников);
цистаденома — доброкачественная опухоль яичника;
рак яичников.
Спаечный процесс.
Для уточнения диагноза женщина должна пройти целый ряд клинических и лабораторных исследований:
гинекологический осмотр;
микроскопию мазка;
изучение крови на антигены и антитела;
изучение крови на гормоны щитовидной железы и надпочечников;
исследование баланса репродуктивных гормонов;
УЗИ в два этапа — в начале и в середине менструального цикла;
Компьютерная или магнитно-резонансная томография малого таза;
диагностическую лапароскопию — хирургический способ обследования при помощи оптических приборов, введённых через проколы сквозь брюшную стенку (точность определения опухоли — 96,5%);
гистероскопию — осмотр матки оптическим оборудованием, введенным через влагалище;
гистеросальпингографию;
цитологический скриннинг;
пункцию кисты яичника;
биопсию яичника при подозрении на злокачественную опухоль;
онкомаркёры разных типов.
Онкомаркёрами называются специфические белковые молекулы, которые образуются в организме при появлении раковых клеток. Их можно обнаружить в крови и других биологических жидкостях.
При раке яичников в крови женщины появляются:
раковый антиген СА 125;
маркёр рака НЕ 4;
β-ХГЧ (β-хорионический гонадотропин человека — гормон беременности);
эмбриональный антиген АФП;
онкомаркёр РЭА;
повышенное содержание гормона яичников эстрадиола.
Метод позволяет оценивать и эффективность лечебных мероприятий при раке яичников.
Некоторые виды рака связаны с генными мутациями и могут передаваться по наследству. Это характерно для рака яичников, молочных желез и простаты. Ген BRCA резко увеличивает риск рака яичников после достижения женщиной 40 лет. Если в период пременопаузы удалить яичники, то можно не только избежать рак яичников, но и на 50% снизить опасность возникновения рака молочной железы.
Лицам, в семье которых встречались случаи рака, проводится профилактическое (предиктивное) генетическое тестирование. Оно проходит в два этапа:
Затем решается вопрос об адекватном профилактическом лечении родственников, имеющих дефективный ген.
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Современная медицина имеет большой выбор терапевтических и хирургических методов лечения яичников:
антибиотикотерапия;
иммунотерапия;
гормональная терапия;
физиотерапия;
терапия экстрагенитальных заболеваний;
хирургическое иссечение опухолей или всего поражённого органа.
Оперативное лечение кисты яичника проводится в виде:
Кистэктомии (оофорэктомии) – удаления самой кисты.
Овариоэктомии – удаления яичника.
Аднексэктомии – удаления придатков.
Каутеризации — обработки оболочки яичника электрическими разрядами или лазером при поликистозе.
В западноевропейских медицинских центрах практикуется пересадка яичников — перед удалением раковой опухоли иссекают здоровую ткань яичника и подвергают её криоконсервации (замораживанию), а после операции возвращают под оболочку.
Чтобы избежать опасных заболеваний яичника, рекомендуется:
Правильный образ жизни (отказ от пагубных привычек, здоровое питание, умеренные физические нагрузки).
Регулярное обследование у гинеколога.
Внимательное отслеживание всех сбоев менструального цикла.
Предупреждение стрессов и переохлаждения.
Своевременное лечение хронических заболеваний.
К профилактическим мероприятиям относится удаление яичника у здоровой женщины при обнаружении у близких родственниц мутирующего гена BRCA — по достижении климактерического возраста.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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