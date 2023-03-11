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Женское здоровье: Самый уязвимый орган у женщин после 40

Источник: womenza40.ru 11 марта 2023 6182
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Яичниками называются два небольших округлых анатомических образования, симметрично расположенных в малом тазу. Яичники — органы, в которых созревают яйцеклетки. 

Женское здоровье: Самый уязвимый орган у женщин после 40

Уже на 6-й неделе эмбрионального развития у зародыша женского пола можно различить яичники, в которых находятся 1 миллион первичных фолликулов — будущих яйцеклеток. Часть фолликулов рассасывается, и к моменту рождения в яичниках девочки содержится более 400 тысяч незрелых яйцеклеток. За фертильный (детородный) период успеют достичь созревания около 500 яйцеклеток, остальные подвергнутся дегенерации.

Яичники: строение, функции, заболевания, лечение и профилактика

В течение всей жизни женщины структура и размеры яичников меняются, подстраиваясь под сложный функциональный цикл.

Положение в тазу

В малом тазу яичники прикрепляются к брыжейке — соединительнотканной подвижной складке. Такое крепление помогает им при росте матки во время беременности менять своё положение без ущемления.

Женское здоровье: Самый уязвимый орган у женщин после 40

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Размеры

В детском возрасте яичники сферические, а к моменту полового созревания становятся эллипсоидными. В репродуктивный (детородный) период яичники достигают наибольших своих размеров — 1,5×2,5×3,5 см, имеют толщину 1,5-2 см.

Во время беременности яичники увеличиваются в размерах за счёт улучшения кровоснабжения всех репродуктивных органов, а затем опять уменьшаются. Максимальных размеров они достигают к 40 годам. С наступлением климакса яичники заметно уменьшаются, в них происходят атрофические процессы. Вес яичника колеблется в пределах 5-10 г.

Строение

Под плотной оболочкой находятся два слоя тканей:

  • Внутренний — мозговое вещество, представленное рыхлой соединительной тканью, пронизанной многочисленными кровеносными и лимфатическими сосудами.

  • Наружный — корковое вещество, в котором у взрослой женщины находятся фолликулы на разной степени развития.

Женское здоровье: Самый уязвимый орган у женщин после 40

Фолликул

По мере созревания фолликула под его оболочкой постепенно скапливается прозрачная жидкость. Такой фолликул называется граафовым пузырьком. Цикл развития одного фолликула составляет 21-28 дней (менструальный цикл).

На одном его полюсе различается яйценосный бугорок — здесь развивается яйцеклетка, имеющая достаточно крупный размер около 0,2 мм. Готовый к выходу фолликул называется доминантным, он имеет около 2 см в диаметре. Когда он достигает такого размера, развитие остальных пузырьков приостанавливается.

Стенка фолликула истончается, он разрывается, и с потоком жидкости яйцеклетка выпадает в брюшную полость, где её подхватывают реснички маточной трубы и направляют к матке. На оболочке яичника остаётся тонкий рубец.

Женское здоровье: Самый уязвимый орган у женщин после 40

Функции

На яичники возложено две задачи:

  • Формирование фолликулов.

  • Синтез стероидных гормонов (прогестинов, эстрогенов, андрогенов).

Эти функции взаимосвязаны и находятся в сложном циклическом равновесии: в зависимости от того, наступила беременность или нет, яичники реагируют по-разному.

После разрыва зрелого фолликула его место заполняется кровью, а позже преобразуется в так называемое жёлтое тело.

Женское здоровье: Самый уязвимый орган у женщин после 40

Желтое тело 

Жёлтое тело входит в число желёз внутренней секреции. При оплодотворении яйцеклетки в маточной трубе жёлтое тело разрастается до 2 см в диаметре и начинает синтезировать гормоны группы гестагенов. Позже к их синтезу присоединяется плацента. Гестагены обеспечивают жизнеспособность эмбриона во время его продвижения по трубе до эндометрия (внутренней оболочки матки) и в первые три месяца эмбрионального развития. После рождения ребёнка жёлтое тело превращается в белое, а затем замещается соединительной тканью. Синтез гормонов в нём прекращается.

Если беременность не наступила, то жёлтое тело сразу рассасывается. В яичниках начинается подготовка к новому циклу овуляции (созревания яйцеклетки). Их ткань начинает в большом количестве производить половые гормоны эстрогены (эстриол и эстрадиол). Под их воздействием происходит обновление эндометрия — старый эпителий отслаивается и вместе с менструальным кровотечением удаляется из полости матки, а затем нарастает новая слизистая оболочка, готовая принять очередную яйцеклетку.

Эстрогены отвечают за вторичные половые признаки — например, под их влиянием начинают формироваться молочные железы. Эстрогены участвуют в минеральном обмене веществ.

Андрогены участвуют в регулировании менструаций. При их дефиците развивается дисфункция яичников, приводящая к:

  • дисфункции менструального цикла;

  • бесплодию;

  • раннему климаксу;

  • раннему старению.

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Женское здоровье: Самый уязвимый орган у женщин после 40

Причины частого поражения после 40 лет

Чем сложнее функции органа, тем проще нарушить его деятельность. Это относится и к яичникам.

Как всякий орган внутренней секреции, яичники чутко реагируют на малейшее нарушение выработки гормонов. Изменения в работе яичников наступают при:

  • заболеваниях гипофиза, регулирующего деятельность всех эндокринных желёз;

  • патологиях щитовидной железы;

  • ожирении;

  • сахарном диабете.

К сорока годам большинство женщин приходит со сбоями в гормональной системе, обусловленными:

  • абортами (по информации ВОЗ, 60% беременностей в России заканчиваются абортом),

  • отказом от вскармливания грудью,

  • бесконтрольным приёмом гормональных противозачаточных средств,

  • гиподинамией,

  • регулярным перееданием,

  • частыми стрессовыми ситуациями.

Располагаясь в брюшной полости, яичники вовлекаются в воспалительные процессы со стороны соседних органов: матки, кишечника, мочевыделительной системы.

Бактериальная или грибковая инфекция легко поражает рыхлую ткань яичников. В результате воспаления матки и яичников нарушается репродуктивная функция женщины, наступает ранний климакс со всеми его последствиями.

  • Проведение хирургических операций в брюшной полости также нарушает деятельность яичников.

  • В отличие от сперматозоидов яйцеклетки не продуцируются во взрослом организме, расходуются те, что были заложены в эмбриональном периоде. Последствием стимуляции яичников при ЭКО, когда искусственно вызывают созревание сразу нескольких яйцеклеток, оказывается преждевременное истощение яичников с дегенеративными процессами в них.

  • На состоянии яичников отражаются многолетние вредные привычки — курение, алкоголизм.

  • В репродуктивной системе с возрастом происходят процессы инволюции.

Женское здоровье: Самый уязвимый орган у женщин после 40

Угасание и смена балансов гормонов

С 36–38 лет в яичниках количество фолликулов остаётся меньше тысячи, а этого недостаточно для поддержания ритмичного менструального цикла.

1. Ранним предвестником приближающейся менопаузы является растущий уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), а затем и лютеинизирующего гормона (ЛГ).

2. Без регулярного формирования жёлтого снижается синтез прогестерона.

3. Уровень эстрогенов сначала увеличивается, а потом их синтез в яичниках угасает. Их начинает вырабатывать жировая ткань. При дефиците прогестерона:

  • повышение уровня эстрогенов провоцирует рост опухолевых процессов в матке;

  • снижение содержания эстрогенов ведёт к остеопорозу и переломам.

Постепенно удлиняется интервал между менструациями, появляются нестабильность артериального давления и «приливы» — вегетососудистые колебания, связанные с угасанием функции яичников.

Женское здоровье: Самый уязвимый орган у женщин после 40

Статистика заболеваний яичников после 40 лет

Согласно последним данным Минздрава России, число абсолютно здоровых женщин в нашей стране не превышает 6%. Такая низкая цифра получается в результате роста гинекологической заболеваемости — у 20% жительниц страны имеются нарушения в женской репродуктивной сфере. Бесплодны 7-8 млн. женщин (они дают 45% случаев бесплодия). Четвёртая часть всех случаев бесплодия связана с нарушением овуляции. С возрастом проблемы в яичниках встречаются всё чаще. Они связаны с воспалительными и гормональными процессами.

Киста яичника, по некоторым данным, встречается у 80% женщин, но часть патологических образований рассасывается самостоятельно. Однако в постменопаузе увеличивается опасность озлокачествления кисты.

Онкологические заболевания яичников развиваются как самостоятельные, первичные поражения, так и в виде метастазов рака молочной железы, ЖКТ, матки. Значительно реже метастазируют в яичники опухоли щитовидной железы и меланомы.

Рак яичников занимает:

  • 3 место — среди опухолей женских фертильных органов;

  • 7 место (5%) — в перечне общей онкозаболеваемости.

В России он выявляется ежегодно у 11 тысяч женщин, в основном — в возрасте за 40 лет. Смертность от него из-за поздней диагностики достигает 12 на 100 тысяч женщин.

Когда можно почувствовать заболевание яичников

Симптомы поражения яичников столь же разнообразны, как и их функции. Пациентки отмечают на врачебном приёме такие проблемы:

  • нарушения менструального цикла;

  • метроррагии (маточные кровотечения);

  • изменение консистенции выделений и их объёма;

  • боль в нижней части живота, отдающую в поясницу, крестец, промежность;

  • боли и дискомфорт во время полового акта;

  • нехарактерные выделения из влагалища и появление запаха;

  • аномалии беременности (внематочную, замирание, выкидыш);

  • увеличение и болезненность паховых лимфоузлов;

  • общее недомогание — слабость, субфебрильную температуру (37,2-37,5ºС), тошноту, рвоту.

При появлении таких симптомов надо безотлагательно обратиться к гинекологу.  Только врач может разобраться в клинической картине и с помощью дополнительных методов обследовать яичники.

Наиболее частые заболевания

Все патологические состояния яичников можно разделить на несколько групп.

Гормонозависимые:

  • дисфункции яичников;

  • синдром поликистозных яичников;

  • эндометриоз;

  • нарушение менструального цикла.

Воспалительные:

  • оофорит;

  • аднексит.

  • Специфические инфекционные:

  • туберкулёз;

  • грибковые поражения;

  • венерические заболевания;

  • цитомегаловирус.

Онкологические (зло- и доброкачественные):

  • киста яичника;

  • мультифолликулярность (поликистоз яичников);

  • цистаденома — доброкачественная опухоль яичника;

  • рак яичников.

Спаечный процесс.

Женское здоровье: Самый уязвимый орган у женщин после 40

Диагностика заболеваний яичников

Для уточнения диагноза женщина должна пройти целый ряд клинических и лабораторных исследований:

  • гинекологический осмотр;

  • микроскопию мазка;

  • изучение крови на антигены и антитела;

  • изучение крови на гормоны щитовидной железы и надпочечников;

  • исследование баланса репродуктивных гормонов;

  • УЗИ в два этапа — в начале и в середине менструального цикла;

  • Компьютерная или магнитно-резонансная томография малого таза;

  • диагностическую лапароскопию — хирургический способ обследования при помощи оптических приборов, введённых через проколы сквозь брюшную стенку (точность определения опухоли — 96,5%);

  • гистероскопию — осмотр матки оптическим оборудованием, введенным через влагалище;

  • гистеросальпингографию;

  • цитологический скриннинг;

  • пункцию кисты яичника;

  • биопсию яичника при подозрении на злокачественную опухоль;

  • онкомаркёры разных типов.

Женское здоровье: Самый уязвимый орган у женщин после 40

Онкомаркёры

Онкомаркёрами называются специфические белковые молекулы, которые образуются в организме при появлении раковых клеток. Их можно обнаружить в крови и других биологических жидкостях.

При раке яичников в крови женщины появляются:

  • раковый антиген СА 125;

  • маркёр рака НЕ 4;

  • β-ХГЧ (β-хорионический гонадотропин человека — гормон беременности);

  • эмбриональный антиген АФП;

  • онкомаркёр РЭА;

  • повышенное содержание гормона яичников эстрадиола.

Метод позволяет оценивать и эффективность лечебных мероприятий при раке яичников.

Генные исследования на наследственные онкозаболевания

Некоторые виды рака связаны с генными мутациями и могут передаваться по наследству. Это характерно для рака яичников, молочных желез и простаты. Ген BRCA резко увеличивает риск рака яичников после достижения женщиной 40 лет. Если в период пременопаузы удалить яичники, то можно не только избежать рак яичников, но и на 50% снизить опасность возникновения рака молочной железы.

Лицам, в семье которых встречались случаи рака, проводится профилактическое (предиктивное) генетическое тестирование. Оно проходит в два этапа:

  • Сначала сдаёт кровь человек, у которого выявлен рак, анализ будет готов только через 6-8 недель.
  • При обнаружении у него мутировавшего гена берут кровь у родственников для выявления такой же мутации.

Затем решается вопрос об адекватном профилактическом лечении родственников, имеющих дефективный ген.

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Женское здоровье: Самый уязвимый орган у женщин после 40

Методы лечения

Современная медицина имеет большой выбор терапевтических и хирургических методов лечения яичников:

  • антибиотикотерапия;

  • иммунотерапия;

  • гормональная терапия;

  • физиотерапия;

  • терапия экстрагенитальных заболеваний;

  • хирургическое иссечение опухолей или всего поражённого органа.

Оперативное лечение кисты яичника проводится в виде:

  • Кистэктомии (оофорэктомии) – удаления самой кисты.

  • Овариоэктомии – удаления яичника.

  • Аднексэктомии – удаления придатков.

  • Каутеризации — обработки оболочки яичника электрическими разрядами или лазером при поликистозе.

В западноевропейских медицинских центрах практикуется пересадка яичников — перед удалением раковой опухоли иссекают здоровую ткань яичника и подвергают её криоконсервации (замораживанию), а после операции возвращают под оболочку.

Профилактика после 40 лет

Чтобы избежать опасных заболеваний яичника, рекомендуется:

  • Правильный образ жизни (отказ от пагубных привычек, здоровое питание, умеренные физические нагрузки).

  • Регулярное обследование у гинеколога.

  • Внимательное отслеживание всех сбоев менструального цикла.

  • Предупреждение стрессов и переохлаждения.

  • Своевременное лечение хронических заболеваний.

К профилактическим мероприятиям относится удаление яичника у здоровой женщины при обнаружении у близких родственниц мутирующего гена BRCA — по достижении климактерического возраста.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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