Жидкий хлорофилл: Обновление организма на клеточном уровне

Диетологи утверждают, что употребление даже одной капли жидкого хлорофилла (ЖХ) в день избавит вас от необходимости обращаться к врачам.

Еще из курса школьной биологии мы помним, что хлорофилл окрашивает листья растений в зеленый цвет. На этом у многих знания о хлорофилле заканчиваются, а зря, ведь этот пигмент обладает массой полезных свойств. Ученые доказали, что молекулы хлорофилла и гемоглобина (самого важного элемента крови) имеют очень похожую структуру. Единственное отличие – у хлорофилла основным атомом является магний, а у гемоглобина - железо. Другими словами можно сказать, что хлорофилл является кровью растений.

Продукты с хлорофиллом

Такие продукты можно назвать супер-пищей за неоценимую пользу, которую они приносят организму.

Есть два основных источника зеленого пигмента:

1. Природные продукты – шпинат, петрушка, зеленая фасоль, руккола, морские водоросли, капуста, проростки ячменя и пшеницы. Количество хлорофилла в природных продуктах снижается при их термической обработке, замораживании либо длительном хранении.

2. БАДы, созданные на основе природных продуктов в жидкой форме и капсулах. Такие добавки дают более быстрый эффект. Принимать ЖХ следует натощак за 30 минут до еды.

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Жидкий пигмент – что это?

Это биодобавка изумрудного цвета со слабым запахом воды из пруда, раствор хлорофиллина – соединения, полученного методом экстракции из хлорофилла в лабораторных условиях. Основным источником ЖХ является люцерна. Созданный из нее концентрат содержит редкие вещества и минералы, приносящие колоссальную пользу человеческому организму. Люцерна обладает богатым составом благодаря мощной корневой системе, впитывающей ценные вещества из глубоких слоев почвы.

В состав люцерны входят:

витамины (C, A, K и прочие);

минералы (K, Ca, MgO, Fe и прочие);

микроэлементы (B, Mn, Cu и другие);

кислоты (фолиевая и другие).

ЖХ давно применяется людьми во всем мире для оздоровления организма. Средство продается в разных дозировках, и перед применением следует изучить инструкцию, иногда достаточно одной капли раствора, а иногда не помешает и столовая ложка.

Польза

Ученые на протяжении многих лет изучают полезные свойства хлорофилла, его еще называют натуральным дезодоратором, поскольку данное вещество позволяет:

улучшить состояние ротовой полости, предотвратить появление неприятного запаха, кариеса и воспаления;

обновить клетки и стимулировать процесс регенерации тканей;

стимулировать процесс кроветворения;

укрепить нервную систему;

снизить риск инфекционных заболеваний;

нормализовать работу системы пищеварения;

восстановить работу печени;

оздоровить почки;

укрепить сосуды;

улучшить работу сердца;

предотвратить развитие онкологии.

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Применение

Диетологи утверждают, что если человек хочет укрепить иммунную систему и здоровье в целом, ему просто необходимо включить в ежедневный рацион зеленые плоды и листья.

Для чего особенно полезен жидкий хлорофилл?

1. Для крови. Поскольку хлорофилл активирует процесс кроветворения, он показан при анемии, кровотечениях (из носа, тяжелых менструальных). Также этот пигмент стимулирует работу мозга, повышает выработку эритроцитов (кровяных телец), очищает кровь от токсинов и активирует ферменты, синтезирующие витамин K, который требуется для свертывания крови.

2. Для пищеварительной системы. Прием хлорофилла улучшает состояние ЖКТ, в частности:

устраняет патогенные микроорганизмы;

активирует производство ферментов поджелудочной железы;

восстанавливает слизистую оболочку желудка;

поддерживает благоприятную микрофлору в кишечнике.

Добавка подходят для детей, особенно для тех, у которых плохой аппетит.

3. Для лечения онкологических заболеваний. Средство рекомендуется регулярно употреблять с целью профилактики онкологии, поскольку пигмент нормализует кислотно-щелочной баланс и защищает организм от канцерогенов.

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Побочные эффекты

Хлорофиллин не вызывает побочных действий, но при передозировке может возникнуть расстройство желудка и аллергия.

Также добавку не следует принимать одновременно с лекарственными препаратами, повышающими чувствительность организма к солнечным лучам, поскольку это может спровоцировать появление на теле сыпи или ожогов (при условии повышения воздействия ультрафиолетовых лучей на кожу).

Если планируется прохождение гемокульт-теста, то прием добавки следует прекратить за три дня до сдачи анализа, чтобы исключить ложный результат диагностики.

Зеленую жидкость с чудодейственными свойствами употребляют многие мировые знаменитости, к примеру, Лара Стоун и Шарлотта Олимпия. Поэтому не удивительно, как звездам удается иметь крепкое здоровье в любом возрасте.опубликовано econet

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