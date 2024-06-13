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Жиры и глюкоза провоцируют воспаление

Источник: Econet 13 июня 2024 6362
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Современная пища в избытке содержит жиры и глюкозу. Это фаст-фуд, переработанные продукты, сладкие напитки. Жиры и глюкоза способствуют повышению уровня воспаления в организме. Какие заболевания развиваются вследствии этого и как можно снизить воспаление?

Жиры и глюкоза провоцируют воспаление

Жиры и глюкоза, высокий уровень которых содержится в нынешней пище, стимулируют воспаление в кишечнике. Это увеличивает риск широкого спектра серьезных заболеваний. Жиры показывают более сильную связь с воспалительными реакциями, чем глюкоза в крови.  

Жиры и глюкоза могут увеличить воспаление после приема пищи

Как влияют уровни глюкозы и жиров в крови на воспаление? 

В ходе специального клинического исследования добровольцы получили 2 стандартных приема пищи с содержанием заданного объема жиров, углеводов, клетчатки, белка. З

автрак включал булочку и молочный коктейль, обед (4 часа спустя) состоял из булочки. У участников исследования брали анализы крови перед завтраком и еще 9 раз в течение дня. Кровь проанализировали на показатели жира и сахара в различные моменты времени. Кроме того, рассмотрели уровни 2-х маркеров воспаления – IL-6 и GlycA. 

Дополнительно собирались сведения о здоровье добровольцев, их пищевом рационе. Исследовались образцы кала для анализа микрофлоры и проводилось сканирование отложений жира в их теле.

Выяснилось, что показатель воспаления после приема пищи сильно различался у участников.

После анализа полученных данных можно было сделать вывод, что люди с избытком жира в организме и высоким индексом массы тела демонстрировали более высокий показатель воспаления после еды.  

Причины хронического воспаления

  • Инфекции,
  • малоподвижный образ жизни,
  • висцеральный жир,
  • дисбактериоз кишечника,
  • порочное питание,
  • стресс,
  • нарушение циркадных ритмов,
  • загрязнение окружающей среды,
  • курение.

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Жиры и глюкоза провоцируют воспаление

Болезни, причина которых - хроническое воспаление

  • Метаболический синдром,
  • диабет 2 типа,
  • неалкогольная жировая болезнь печени,
  • болезни сердца и сосудов,
  • онкология,
  • депрессия,
  • аутоиммунные расстройства,
  • нейродегенеративные патологии, 
  • остеопороз.

Воспаление может передаваться по наследству 

Образ жизни матери (пищевой рацион, физические нагрузки, стресс, курение) и факторы загрязнения окружающей среды во время беременности могут отразиться на программирование иммунитета ребенка, что в перспективе сформирует у него более провоспалительный фенотип.

Как снизить воспаление 

Рекомендуется введение в рацион:

  • цельных продуктов, богатых клетчаткой и постным белком;
  • увеличение потребления омега-3 (источники омега-3: жирная рыба, орехи, семечки);
  • сложных углеводов и клетчатки (источники: цельнозерновые продукты, фрукты и овощи);
  • продуктов с полифенолами (яркие фрукты и овощи).

Рекомендуется ограничение:

  • сахаросодержащих и обработанных продуктов и газированных напитков;
  • спиртных напитков.

Имеет смысл перенести «калорийные» приёмы пищи в 1-ю половину дня. 

Это полезно знать! Высокий показатель воспаления (его демонстрирует уровень провоспалительного цитокина IL-17) при избытке жиров в пищевом протоколе снижается, если жиры сочетать с соком из ананаса, черной смородины, сливы.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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