Жиры: самый полный гайд

Еще в начале прошлого столетия врачи и ученые предупреждали, что нехватка животных жиров у детей может вызвать определенные проблемы со здоровьем. Симптомами дефицита жиров могут быть хроническая усталость, нервозность, проблемы с аппетитом, изнеможенность и неправильная осанка.

В прошлом столетии люди думали, что голод возникал в результате дефицита жиров, современный человек знает, что чувство голода вызвано низким уровнем сахара в крови. Человечество сегодня столкнулось с проблемой ожирения, при этом люди, которые сталкиваются с этим недугом, одновременно страдают от постоянного чувства голода. Желание есть возникает из-за того, что в организм попадает малое количество необходимых питательных компонентов, в особенности речь идет о жирах.



Какую функцию выполняют традиционные жиры в организме человека

Многим людям известно, что после потребления жиров количество сахара в крови не повысится. Стабильность жиров в организме часто является пренебрегающим фактором. Жиры входят в состав любой клетки нашего организма и стабильные жиры необходимы для того, чтобы инсулиновые рецепторы функционировали без перебоев. Рецепторы расположены на поверхности мембран клеток. Если инсулиновые рецепторы повреждаются, то начнет развиваться метаболический синдром. В результате человек начнет страдать такими недугами как ожирение, атеросклероз, диабет, подагра и другие.

Люди, страдающие ожирением, боятся жиров, а всему виной телевидение и СМИ, которые вбивают им в головы разные страшилки. Для того чтобы не возникало проблем со здоровьем, надо знать, какие бывают жиры. Некоторые из них приносят пользу, а других надо избегать.

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Если вернуться в давние времена, то можно заметить, что наши предки не страдали ожирением. Мало кто знал о такой болезни как сахарный диабет, а это значит, что люди питались правильно. Мы пренебрегаем многими полезными продуктами, например, мало кто употребляет оливковое масло.

Мы знаем, что производство масла из оливок началось в южных странах, но мало кому известен факт, что северные народы добывали этот продукт из морской пучины. Точнее масло делали из рыбьего жира и по составу оно практически ничем не отличалось от оливкового. Разница состоит в том, что масло, получаемое из рыбы, является мононенасыщенным, но для организма оно так же полезно. С этой рыбой знакомо большинство людей, ведь речь идет о корюшке. Из нее жители северных стран даже делали свечи, так как она на 20% состоит из жира, и если ее высушить, она неплохо горит. Северные народы даже вели торговлю с людьми из глубины материка и меняли рыбу и ее жир на всевозможные товары.

Полезные продукты, содержащие жиры

Мы уже упомянули о полезности оливкового масла, но от его качества также зависит многое. Хорошее оливковое масло должно иметь полужидкую форму, но при обычной температуре в доме оно полностью становится жидким. Если поместить его в холодильник, оно должно замерзнуть. Если масло в холоде не стало вязким и не приобрело мутный оттенок, то, значит, оно плохого качества.

К разряду мононенасыщенных жиров, кроме оливкового масла и корюшки, можно отнести и другие продукты, например авокадо, орех пекан и макадамию. Стоит знать, что мононенасыщенные жиры являются стабильными не только в составе этих продуктов, но и внутри человеческого организма. Проблема современного человека заключается в том, что он боится именно этих жиров. Эти жиры обвиняют в том, что они являются причиной развития атеросклероза, хотя такое заявление является безосновательным.

Для того чтобы лучше понять, какие жиры приносят больше пользы для организма, можно изучить рацион примитивных культур. Северные народы известны тем, что большую часть своей жизни занимаются охотничьим промыслом. Продукт под названием «ппемикан» для путешественников и охотников являлся одним из лучших средств выживания. Этот продукт также готовили северные индейцы, и они всегда брали его с собой. Продукт представляет собой вяленое мясо, обернутое большим слоем жира.

Ярким представителем современных твердых жиров считается сливочное масло или его модификации, топленный продукт или гхи. Масло, сделанное из молока коров, которые пасутся на пастбищах, является наиболее полезным.

В рацион народов Африки, Южной Америки и островов Тихого Океана входило кокосовое молоко. Европейцы, которые прибывали в страны, где обитают эти народы, поражались, какая красивая и здоровая осанка была у жителей племени. Их телосложение можно было назвать совершенным, а зубы были крепкими и ровными. Жители островов практически не страдали какими-то хроническими заболеваниями и были сильны физически. По мере того как острова становились колониями, европейцы также стали ввозить в эти страны свои продукты. Аборигены получили вместе с продуктами и болезни европейцев. Дикари начали страдать ожирением, диабетом, атеросклерозом и некоторые стали жертвами раковых заболеваний. Стоит обратить внимание на то, что кокосовое масло содержит твердые жиры, и если бы они были настолько вредными, то европейцы не нашли бы на островах никого живого.

В заключении можно сделать вывод, что твердые, а также мононенасыщенные жиры ценны тем, что они устойчивы к прогорканию как снаружи организма, так и внутри его. Данное свойство помогает предотвратить повреждение клеточных мембран, а значит, не возникнет проблем с выработкой инсулина.

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Опасные жиры

Эта тема слабо освещена в современной литературе, видимо в силу ее сложности немногие авторы решаются за нее взяться. Однако разобраться в ней необходимо, так как четкие представления об опасных жирах помогут защитить ваше сердце и предотвратят развитие так называемых болезней цивилизации.

Хочется отметить, что причисление твердых/сатурированных жиров к разряду опасных – большое заблуждение.

В самом деле, повышенное содержание в крови человека сатурированных жиров, как правило, сопутствует атеросклерозу коронарных артерий. Однако это не означает, что причина болезни именно в них!

Попробуем разобраться, отчего вообще они появляются в крови. Оказывается, вовсе не из продуктов их содержащих. Однозначно, нет. Причина в том, что это наша печень, расщепляя углеводы, преобразует их в жиры. Результатом этих реакций является образование липопротеидов низкой плотности, обладающих атерогенными свойствами. Возникновение этих липидных пятен связывают с проявлениями патогенеза атеросклероза.

Очевидно, что в здоровом организме этого не происходит. Но что провоцирует инсулинорезистентность? Многие скажут, что это рафинированные углеводы, и, естественно, фруктоза/сахар. Да, но не они одни. Виноваты в этом также самые опасные в нашем организме нестабильные жиры, а именно к числу принадлежит большая часть растительных масел.

Благодаря новейшим исследованиям выявлена причинно-следственная зависимость заболеваний сердца с нашими любимыми растительными маслами. Данный факт еще малоизвестен. Но пока не поздно, людям склонным к сердечным патологиям следует внести соответствующие поправки в свой рацион. Чем скорее, тем лучше. Тем более что по телевидению публичные люди заявляют, что они регулярно употребляют в пищу подсолнечное масло, которое считают полезным. Таким людям следует срочно поменять своего личного врача!

Чем вредны растительные масла?

Необходимо отдельно рассмотреть свойства растительных масел, по сути, являющихся поставщиками полиненасыщенных жирных кислот, сокращенно ПНЖК. Говоря более точно, речь идет об Омеге-3 и 6. Следует отметить, что не в пример высококачественному оливковому маслу, другие растительные масла остаются жидкими не только при нормальной температуре помещения, но и в условиях охлаждения.

ПНЖ кислоты опасны своей склонностью к окислению! В условиях комнатной температуры под воздействием света их структура нарушается.



Устойчивость к окислению у ПНЖК очень низка, в особенности у Омеги-3. Тогда как сатурированные жиры лидируют по этому показателю. Лишь слегка ниже этот индекс для жиров мононенасыщенных.

Именно растительные масла поставляют в организм свободные радикалы, которые распространяются по истине лавинообразно. В след за одной окислившейся молекулой процесс перебрасывается на рядом стоящие молекулы ПНЖК. Соответственно, для торможения этого процесса требуется достаточно много антиоксидантов. Ведь окисление полиненасыщенных жирных кислот неизменно ведет к нарушению ДНК-структуры, ее мутации, вследствие образования токсичных альдегидов.

При этом также нарушается холестерин, ввиду окисления ЛПНП, а сами окислившиеся липопротеиды, как известно основные виновники возникновения атеросклероза. Самое большое число свободных радикалов воспроизводятся Омегой-3.

Избыточное количество Омега-6 и Омега-3 вызывает повреждение печени, в особенности совместно с алкогольными напитками, а также фруктозой. Процесс этот имеет тот же самый механизм, называемый окислительным стрессом, а подтверждают это большое количество независимых экспериментов, проведенных на различных породах животных. В ходе этих экспериментов также было установлено защитное влияние сатурированных жиров на клетки печени.

В этих исследованиях сравнивались эффекты воздействия рыбьего жира, богатого Омегой-3, а также кукурузного масла поставщика Омеги-6 и положительных эффектов сатурированных жиров, для поставки которых выбрали масла: натуральное сливочное, пальмовое и кокосовое, а также натуральный говяжий жир. Конечные итоги этих наблюдений были аналогичными.

Из вышеизложенного материала следуют важные выводы:

Большое количество сатурированных жиров натурального происхождения – это залог здоровых клеток печени.

Частое употребление спиртных напитков и/или много сахара в рационе, приводят в сочетании Омегами-3 и 6 к поражению печени и развитию метаболического синдрома.

Вот еще один важный момент: в тех странах, в рационах которых присутствует наибольшее количество Омеги-6, зафиксирован повышенный уровень самоубийств. В частности это касается США. К сожалению, по России такой статистики не нашлось. Однако прослеживается опасная зависимость: число самоубийств в нашей стране увеличивалось на фоне роста продаж растительных масел и в первую очередь дешевых.

ПНЖ кислоты опасны для щитовидки!

Отметим три основные причины такого вывода:

Растительными маслами блокируются сигналы от центральной нервной системы, адресованные щитовидной железе предупреждающие ее о выделении гормонов в кровь.

ПНЖ кислоты образуют блоки непосредственно по пути транспорта гормонов в направлении клеток человеческого организма.

Блокируются на клеточном уровне ответные сигналы на гормоны.

В последние полвека отмечен трехкратный рост потребления населением растительных масел. Таким образом, становится понятно, почему среди коренного населения колониальных стран заболевание атеросклерозом также возросло в три раза за каких-то десять лет!

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Увеличение в рационе человека растительных масел является одной из основных причин угрожающих масштабов роста среди населения планеты ожирения, а также других патологий, называемых болезнями цивилизации. К ним относятся такие страшные недуги как: неалкогольное ожирение печени, аллергические реакции на различные вещества, ментальные отклонения, атеросклероз, рак, нарушения пищеварительной системы и др.

Как компенсировать незаменимость ПНЖ кислот?

Это вполне законный вопрос, на который необходимо дать обстоятельный ответ. Доктор из Альбукерке (штат Нью-Мексико) Michael Eades в своем знаменитом телевизионном интервью для канала Fox News поведал о том, что популярная в Америке гипотеза о причинно-следственной связи между так называемыми болезнями цивилизации и фактов роста продаж растительных масел превалирует над углеводно-инсулиновой теорией.

Однако, скорее всего, две данные теории одна другую дополняют. При этом своего рода мостом, их связующим становится инсулинорезистентность. Самые новейшие опыты доказывают связь последней аномалии с количественным и качественным содержанием кислот непосредственно мембранами человеческих клеток.

Непоправимый вред здоровью, вызываемый растительными маслами обусловлен угрожающей нестабильностью Омеги-3 и 6, являющимися фактически незаменимыми жирными кислотами, назовем их НЖК. Возникновение радикалов провоцирует окислительный стресс.

Доказательством этому служат лабораторные исследования, проводимые с использованием теплокровных птиц и животных. Доказано, чем больше ПНЖК содержат мембраны их клеток, тем меньше продолжительность жизни этих животных. По причине этого крысы живут лишь 5 лет, тогда как голуби – около 35.

Тем не менее, невозможно абсолютно исключить НЖК из нашего рациона, они все-таки совершенно необходимы и вот почему.

С одной стороны НЖК используются нашим организмом для фиксирования ситуаций ему угрожающих. К примеру, любое инфекционное заболевание сопровождается повреждением наиболее нестабильных из числа незаменимых кислот. Соответственно, организм фиксирует увеличение содержания НЖК и отвечает на это своей адаптивной реакцией.

Вместе с тем, хотя бы небольшое количество тех самых незаменимых кислот необходимо мембранам клеток для гибкости. Такая необходимость особенно проявляется в прохладных условиях обитания. Например, если взять в руки только что пойманного лосося – жителя прохладных водоемов, ощущается насколько он на ощупь скользкий, ведь в его клетках много НЖК.

Или такой вопрос, почему при сильном недостатке НЖК наблюдаются частые нарушения зрения? Ответ заключается в том, что клеточные мембраны сетчатки глаз, да всех нейронов также нуждаются в увеличении гибкости.

Как же все-таки найти компромисс – обеспечить организм незаменимыми кислотами, с учетом их крайней нестабильности?



Следует учитывать следующие соображения:

Поддержание крепкого здоровья не потребует какого-то избытка НЖК. Их достаточная доля содержит лишь 2% обычного ежедневного норматива. Ярко выраженный недостаток уровня НЖК фиксировался на почве продолжительного внутривенного ввода питательных веществ, обусловленного операцией, проведенной на толстом кишечнике.

Другой случай зарегистрирован в процессе вскармливания новорожденных обезжиренным молоком с добавлением сахара. Спустя месяцы у этих младенцев на фоне недостатка Омеги-6 проявилась кожная экзема. Ее удалось остановить назначением свиного жира с 0,1 частью НЖК. Помимо экземы у малышей отмечалось замедление развития, предрасположенность к вирусным болезням и ослабление заживления открытых ранок.

Нехватка Омеги-3 проявлялась онемением некоторых участков кожи, ее покалыванием, невозможностью самостоятельно передвигаться, слабостью ног, нарушениями психики и нерезкими зрительными образами.

К истощению запасов кислот способен привести окислительный стресс. Его причиной в свою очередь может послужить повышенная активность иммунитета. Но если рацион не предполагает множества антиоксидантов, проявления дефицита НЖК вполне могут резко усилиться.

Сокращение углеводов в рационе заставляет организм более экономно расходовать НЖК. В этом отношении глюкозу следует признать «грязным» горючим в сравнении с жирами. Процесс ее метаболизма сопровождается генерированием большого количества свободных радикалов, опять же по отношению к аналогичному процессу у жиров. Проще говоря, стабильные жиры предпочтительнее для здоровых клеток, нежели глюкоза. Для многих очень серьезным аргументом является тот факт, что раковые клетки появляются именно на сладких рационах.

Патологии пищеварительных органов способны усилить недостаток НЖК вследствие плохого жирового их усвоения.

Взаимодействие Омеги-3, 6

Характер этих взаимоотношений имеет первостепенное значение. Недостаток Омеги-6 компенсируется более радикально, когда введение ее в норматив дозой 1-2% от ежедневной потребности в калориях сопровождалось минимальным добавлением Омеги-3, в районе 0,3%.

Но реальность такова: недостаток Омеги-6 – крайне нечастое явление. Скорее наоборот, приходится фиксировать ее существенный переизбыток.

Превышение дозы Омеги-6 в составе жировых кислот свыше 4% от суточной потребности в калориях, приводит к перевешиванию воспалительных агентов в организме человека над противовоспалительными агентами.

Выражаясь более понятным языком, избыточность Омеги-6 приводит к блокированию противовоспалительных качеств Омеги-3. Две омеги соревнуются друг с другом, соответственно передозировка Омеги-6 вымещает Омегу-3 из мембран. Это очень опасная ситуация, приводящая к риску опасных заболеваний, в том числе ишемии сердца.

Для организма незаменимы обе омеги, а нарушение их баланса и преобладание Омеги-6 над третьей Омегой приводит к нарушениям здоровья.

Может возникнуть закономерный вопрос – каково представительство Омеги-6 в типичном западноевропейском рационе? Всего лишь девять процентов!

Так уж сложилось исторически, что доли Омеги-3 и 6 составляют пятьдесят на пятьдесят. Именно в условиях такой пропорции смертность населения от заболеваний сердца стремится к нулю. Происходит укрепление костных тканей, пропадают проявления агрессии и депрессии. Эффективность иммунной системы возрастает, снижается предрасположенность к аллергическим заболеваниям. Минимизируется и общая смертность.

Однако реальность такова, что было бы просто здорово добиться соотношения 1 к 2-3 в сторону Омеги-6. Пойти можно следующими путями:

Не трогать объем Омеги-6 (примерно 9% от рациона), но при этом поднять процент Омеги-3. Практически это составит треть килограмма достаточно жирной рыбешки в сутки.

Снизить пропорцию Омеги-6 к 3% от суточного норматива, одновременно подняв объем Омеги-3 исходя из расчета – 250 граммов все той же жирной рыбы трижды за неделю.

Снизить Омегу-6 к уровню 2% и вместе с тем снизить и вторую кислоту. Что соответствует примерно 0.5 килограмму жирной рыбы за неделю.

Немногие понимают: жировая составляющая клеточных мембран определяет ряд жизненно необходимых функций, в их числе, например, транспорт глюкозы – или иными словами реакция на инсулин, обмен солей, репродуктивные функции, стабильное артериальное давление.

Всегда необходимо контролировать соотношение этих двух омег в мембранах. Важно также понимать, что в обычном рационе прцент Омеги-6 более чем вдвое превышает ее токсическую деятельность. Поэтому просто увеличивать Омегу-3 крайне вредно для сердца. Вторая омега всегда присутствует по соседству.

С учетом нестабильности обеих команд НЖК, вызывающей окислительный стресс, наилучший путь соблюдения равновесия – сокращение Омеги-6 при осторожном повышении второй составляющей.

Шестую Омегу поставляют в организм главным образом растительные масла. Но кто сможет проконтролировать, что, к примеру, заявленное в блюде оливковое масло не заменили дешевым рапсовым? Или, скажем каков рацион наших студентов, проживающих далеко от дома, если заведения фаст-фуда сплошь и рядом используют дешевые растительные масла? Хотя реклама их блюд звучит как по-настоящему здоровая пища.

Нестабильность ПНЖ усиливается в процессе приготовления блюд. Особенно опасным является картофель во фритюре. К слову сказать, до пропагандистского бума о нежирной пище в заведениях McDonalds этот картофель приготавливали с применением говяжьего жира.

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Практически оптимальная пропорция между двумя омегами достигается путем манипуляций с двумя группами их источников – североморской жирной рыбой и промышленными растительными маслами. Относительно рыбы следует предупредить, что она имеет в своем составе ртуть и ряд прочих токсинов. В этом большая опасность бездумного наращивания калорий за счет Омеги-3. Такой ежедневный рацион недопустим.

Ограничить прием токсичной рыбы следует двумя путями:

1. Ограничение концентрации Омеги-6 позволяет также снизить и необходимость ее спутницы Омеги-3. В противовес 4% от рациона первой кислоты потребуется целый килограмм лососевого мяса в неделю. Если же сократить ее содержание всего до двух процентов, понадобится только полкило.

К слову сказать, ценители морепродуктов японцы, потребляют всего лишь 400 граммов такой рыбки за неделю. Поэтому в Японии низкий процент сердечно-сосудистых патологий. Однако гораздо ниже данный показатель в Исландии, стране, где в почете мясо животных, выращенных на природных пастбищах.

2. Именно такие пищевые продукты – на основе животных, вскормленных на природных пастбищах, являются прекрасным источником Омги-3. В отличие от рыбы, в них практически отсутствует ртуть. Предпочтительнее мясо травоядных – коров, коз и баранов. Все эти животные прекрасно выгуливаются на природных лугах и продукты, полученные от них исключительно полезны.

Как достичь оптимального соотношения на практике?

Чтобы получить эти самые заветные 2% Омеги-6 в рационе, необходимо исключить из него промышленные растительные масла. То же самое касается приготовленной на них выпечке. Не следует забывать, что практически все продукты общепита богаты нестабильными жирными кислотами! Именно они работают на поддержание тлеющего воспаления. Оно не горит ярким пламенем, а действует медленно, но долго и методично.

Итак, для ослабления окислительного стресса, следует очистить рацион от растительных масел, которые получают из зерен, бобов и семян:

• кукурузное масло;

• соевое масло;

• масло сафлоровое;

• масло кунжута;

• рапсовое масло;

• масло льна;

• масло подсолнечника;

• арахисовое масло;

• миндальное масло;

• масло хлопковое;

• конопляное масло;

• масло, полученное из виноградных семечек;

• любой другой жир, например маргарин.

Перечислим теперь масла, употребление которых приносит исключительную пользу. Предпочтение следует отдать стабильным жирам, из числа:

пальмовое масло;

кокосовое масло;

масло пальмоядерное;

оливковое масло;

сливочное масло, включая топленое;

масло авокадо;

масло какао;

масло shie-butter;

масло орешек макадамия;

масло гхи;

жир говяжий натуральный.

В организме стабильные жиры нейтрализуют отрицательное воздействие ПНЖ. Не бойтесь так называемых твердых жиров, никакой опасности они не таят.

Растительные масла коварны своим длительным негативным воздействием, после их проникновения в мембраны клеток.

Помните, что, даже прочитав данную статью, вы кардинально смените свой жировой рацион, проникшие в мембраны старые жиры еще останутся, и будут наносить свой вред 2-4 года. Здесь ничего не сделаешь, ждать придется долго. Но ведь и вашим болезням тоже не первый день!

Идеальное сочетание для Омеги-3

Омега-3 – незаменимый для человеческого здоровья ингредиент. Он оказывает умопомрачительный оздоровительный эффект. Ведь именно Омега-3, а не статины, обладают способностью растворения холестериновых образований на стенках кровеносных сосудов. Она также способна остановить воспалительные процессы любой этиологии.

А в основе практически каждой хронической болезни лежит именно воспаление. И не случайно Омега-3 стоит в основе успешного лечения и профилактики множества хронических заболеваний.

Мнение о том, что рацион, с повышенным содержанием Омеги-3 должен обязательно содержать рыбу, – ошибочно. В последнее время люди, оказывая большое внимание рыбе северных морей, позабыли о других природных источниках данного продукта. Он в достаточном количестве содержится в мясе пастбищных и диких животных, в молоке.

Досадно, что в России в настоящий момент используются лишь западные технологические процессы кормления травоядных животных, они содержат высокое количество зерновых и сои! Соответственно, мясо таких животных имеет пониженное содержание ценных для здоровья человека жирных кислот.

Если вы проживаете в городе и мясо травоядных животных и дичи, выкормленных натурально, для вас недосягаемо, то можно в качестве замены приобретать органическое мясо, оно не содержит нитратов, антибиотиков, гормонов, стимуляторов и т.д. Но имеет более низкую пищевую и лечебную ценность.

Также выходом из ситуации может быть добавление в рацион питания яиц деревенских кур и другой птицы.

Для того чтобы мясо птицы было насыщенно полезной жирной кислотой Омегой-3, она должна питаться естественным путем: щипать травку, клевать червяков, а главное – много двигаться. Если у вас появился шанс добавить к своему рациону такие яйца, то необходимо помнить, что подвергать их желток термической обработке нельзя.

На отдельных фермах к рациону выращиваемой птицы добавляют семена льна. В данном случае содержание Омеги-3 в яйцах несушек имеет промежуточное значение между вскормленными естественным путем и птицами, находящимися в концентрационных лагерях.

Для сохранности Омеги-3 принципиальное значение имеет щадящая термическая обработка.

Так, например, если нужно приготовить рыбу, сохраняя все полезные свойства Омега-3, жарить ее не желательно, лучше выбрать метод легкого запекания или воспользоваться грилем. При этом кусочки рыбы должны иметь полусырую середину. Оптимальная температура для приготовления тунца составляет 46-49° С, для других сортов рыбы – не более 60° С.



Для сохранения полезных качеств жирных кислот у пастбищной говядины, полученной только из проверенного источника, можно использовать два способа приготовления:

запечь до полусырого состояния при температуре до 50° С;

довести до практически полного приготовления при 60° С.

Кроме того, что капризная жирная кислота Омега-3 теряет свои качества на ярком свету, открытом воздухе и при термической обработке, она имеет серьезного «конкурента». Это еще одна важная для человеческого организма кислота, Омега-6. При правильном сочетании (золотой середине) этих двух Омег в продуктах питания, человек получает максимальную «дозу» необходимых веществ, что очень полезно для здоровья.

К сожалению, в настоящее время рацион питания человека состоит из продуктов, содержащих Омега-6 в несоизмеримо больших количествах, и этих опасное доминирование Омега-6 подавляет имеющуюся Омегу-3, что провоцирует активность воспалительных процессов организма.



Основными источниками Омеги-6 являются зерновые культуры и производимые из них продукты, которых никогда не было в рационе питания охотников-собирателей. В жизни людей они появились после аграрной революции. Еще одним, наверное даже более опасным, источником данной кислоты являются недорогие растительные масла.

Производство новых недорогих продуктов спровоцировало пищевую революцию, которая усилила повышение использования Омеги-6. С ее помощью появились новые технологии кормления домашнего скота и разводимой на фермах рыбы, в их рационе появились зерновые и соя.

Помимо этого, 90% выпускаемой не в заводских условиях выпечки и различных продуктов производится с использованием дешевого растительного масла, концентрированного источника Омега-6.

Если вы хотите ощутить полноту чудесного воздействия Омега-3 на организм, необходимо не только увеличить потребление продуктов с большим ее содержанием, но и исключить из рациона (или сократить количество) продукты, содержащие Омега-6.

Идеальное сочетание для Омеги-3. Продолжение

В природе все живые организмы получают Омега-3 из наземной и подводной растительности. В растениях содержится предшественница Омеги-3.

Для человека данный способ ее получения тоже вполне приемлем. Ее недостаток можно компенсировать введением в рацион питания таких продуктов, как:

листовая зелень;

морские водоросли;

семена льна, конопли и чиа;

грецкие орехи.

Достаточно ежедневно принимать одну или две ложки семян. Если это семена льна, то их прием целесообразнее осуществлять в молотом виде, делать это нужно непосредственно перед употреблением.

Можно также использовать масла холодного отжима, полученные из орехов или семечек. Все продукты необходимо защищать от воздействия света и тепла, для лучшего сохранения полезных качеств.

Рекомендуемое количество приема масла из орехов или семечек:

дети в возрасте до 1,5 лет могут принимать – 1-2 чайных ложки;

дети от 1,5 и до 16 лет – 1-3 столовых ложки;

взрослые – до 5 столовых ложек в день.

Необходимо помнить, что добавлять масла к обычному рациону необходимо постепенно, начиная с минимальных доз!

К сожалению, существует определенная группа людей, организм которых не может синтезировать жирные кислоты растительного происхождения в полноценную Омегу-3. К данной категории относятся:

новорожденные дети;

люди преклонного возраста;

больные сахарным диабетом;

люди, имеющие хронические заболевания.

Если вы относитесь к этой категории или у вас имеются симптомы недостатка Омега-3, то следует добавить в рацион ее источники, имеющие животное происхождение. Но и исключать полностью растительные не нужно, так как в них много других полезных для здоровья веществ.

Доктор Наташа Кэмпбелл-МакБрайт рекомендует ввести в рацион уникальную смесь: масло из орехов/семечек, рыбий жир и жир печени трески. С ее помощью можно достичь лучшей концентрации липидов крови.

Начать следует с жира печени трески, так как в этом продукте «сопровождающими» для Омеги-3 служат витамины группы «А» и «Д».

Далее постепенно вводим прием рыбьего жира, и только после этого ореховые/семечковые масла.

Рекомендованная доза приема жира печени трески:

дети до полутора лет – одна четвертая часть или половина чайной ложки;

детям от 1,5 лет и до 16 – половина или целая чайная ложка;

взрослым – 1 чайная ложка в день.

Рекомендованная доза приема рыбьего жира:

детям в возрасте до двух лет – не более одной чайной ложки в сутки;

детям от 2 до 12 лет – до трех чайных ложек;

людям старшего возраста – по три-четыре чайных ложки.

Профилактическая дозировка рыбьего жира в виде раствора или капсул составляет – 1 грамм (комбинация EPA/DHA). Для подавления воспалительных процессов в организме дозу рекомендовано увеличить до 3 грамм в сутки.

Люди, которые из-за вкусовых качеств не могут принимать рыбий жир, могут заменить его маслом криля. Его минусом является стоимость, а к плюсам относят экологичность (добыча проводится в чистых водах) и мощные антиоксидантные свойства.

Для людей, придерживающихся вегетарианского рациона питания, продукты и препараты животного происхождения можно заменить препаратами, основой которых являются подводные растения (водоросли). Дозировка их, в комплексе с орехами и семенами, должна составлять от 200 до 600 мг в сутки.

Прием Омега-3 должен осуществляться с точным соблюдением дозировки, иначе это может привести к обратному эффекту.

Прием Омега-3 людьми, склонными к кровотечениям и принимающим антикоагулянты, должен проводиться под пристальным наблюдением врача!

Это обусловлено тем, что Омега-3 имеет выраженные антикоагулянтные свойства. Остальным категориям людей, в принципе, не стоит опасаться передозировки Омега-3.

Показаниями к приему являются признаки нехватки в организме жирных кислот:

депрессии;

плохая обучаемость;

хронические кожные заболевания и т.д.

Подводя итоги, следует напомнить, что введение любого нового продукта, лекарственного средства, сапплемента должно проводиться постепенно: от минимальной дозы до рекомендуемой.

Конечно, поверить в умопомрачительный эффект Омега-3 трудно, но это факт. Исследованиями доказано, что даже если вы много лет страдали от хронического недуга, то вы и ваш врач обнаружите заметное снижение воспалительного процесса после полутора-двух месяцев постоянного приема Омега-3.

Если обогатите свой рацион продуктами, которые являются источником Омега-3 или ее предшественницы, то медицинские ее заменители вам ни к чему!

В случаях дефицита жирных кислот – следует начать прием препаратов Омега-3 с сочетанием EPA/DHA в дозировке 1000 мг в день. Меньшая дозировка не даст положительного результата.

При наличии повышенного холестерина или триглицеридов необходимо грамотно сбалансировать питание: убрать из рациона сладости, мучные изделия, растительные масла и удвоить дозировку препаратов Омега-3.

Как источник жирных кислот можно использовать:

известный пищевой продукт -«Печень трески», каждый из нас может позволить себе приобрести его раз в неделю;

лекарственный препарат «Cod liver oil» (жир печени трески).опубликовано econet

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