Живица – чудо-средство от выпадения волос

Терпентин или живица – натуральная смола хвойных деревьев, которая в большом количестве содержит полезные вещества и эфирные масла. Бесцветное вещество с вязкой структурой имеет характерный запах хвои, применяется в народной медицине при лечении ран, ожогов и воспалений кожи. Не менее эффективно использование смоляной массы для укрепления волос, избавления от себореи и сухости.

Смола хвойного дерева выделяется на срезах, защищает открытые участки дерева от заражения грибками. На открытом воздухе она быстро затвердевает, поэтому его добавляют в растительные и эфирные масла, готовят целебные лосьоны и настои. Для лечения и восстановления волос чаще применяют кедровую живицу, сочетая полезное вещество с медом, пчелиным воском или экстрактами трав.

Полезные свойства живицы

Основу смолы составляют кислоты, придающие живице антибактерицидные и противовоспалительные свойства. Это природный антисептик, устраняющий патогенные грибки и бактерии. Лекарства на его основе ускоряют заживление, стимулируют регенерацию клеток, снимают воспаление и боль.

В косметологии кедровое масло на основе живицы рекомендуют при проблемах с волосами.

Регулярное применение помогает:

избавиться от избыточной жирности;

укрепить волосяные луковицы при выпадении;

устранить себорею и перхоть;

ускорить рост волос;

придать блеск и эластичность после окрашивания.

Живица используется при изготовлении масок для лица, устраняет высыпания и акне, заживляет шрамы. Натуральное средство можно применять для полоскания десен при пародонтозе, гингивите, приготовления согревающих компрессов при радикулите, артрите и миозите.

Лучшие маски для волос с живицей

Косметические продукты с натуральной смолой хвойного дерева можно найти в специализированных магазинах. Но высокое содержание синтетических соединений не дает полностью раскрыть полезные свойства живицы. Приготовьте маски и бальзамы самостоятельно, меняя компоненты в зависимости от типа волос.

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Живица содержит до 30% натурального скипидара, который при попадании на кожу стимулирует приток крови и питательных веществ к волосяным луковицам. Он разогревает верхний слой эпидермиса, укрепляет фолликулы, защищая от вредного воздействия фена или химической краски.

При выпадении и замедленном росте сделайте маску из следующих компонентов:

1 ст.л. масла на основе смолы;

3 капли розмаринового масла;

1 капли эфирного масла корицы.

Смешайте состав до однородности, подогрейте до комфортной температуры. Подушечками пальцев нанесите маску на кожу голову, сделайте легкий массаж для усиления эффекта. Через 20–30 минут тщательно смойте теплой водой. Курс из 10 процедур вернет волосам силу, пробудит спящие луковицы. При повышенной жирности добавьте немного красного перца или сухой горчицы.

Если волосы пострадали от многочисленных окрашиваний и воздействия фена, остановить выпадение поможет увлажняющий состав на основе полезной смолы.

Для укрепляющей маски смешайте в стеклянной или керамической посуде:

1 ст.л. масла живицы;

1 желток куриного яйца;

2–3 ст.л. кефира или домашней простокваши;

1 ч.л. натурального меда.

Нанесите маску на сухие немытые волосы, укутайте теплым полотенцем. Через 15 минут вымойте голову шампунем, ополосните прохладной водой для усиления блеска. При регулярном применении нормализуется баланс кожи, закрывается кутикула волосяного стержня после окрашивания.

Эффективное средство для ухода за выпадающими волосами – курс массажа с 5% бальзамом на основе кедровой живицы.

В зависимости от типа волос добавляйте его в растительное масло:

Жирные – миндальное, розмариновое, аргановое.

Нормальные – льняное или кунжутное.

Сухие – оливковое, кокосовое.

Для проведения массажа перед мытьем головы смешайте полезные компоненты и подогрейте в чашке, добавьте немного морской соли. Разделяйте волосы на проборы, втирайте небольшое количество масла с живицей в кожу. После окончания осторожно расчесывайте от корней к кончикам, стараясь распределить по всей длине. Процедуру проводите перед мытьем головы 2 раза в неделю.

Применение живицы в составах масок избавляет от сухости, насыщает волосяные фолликулы полезными веществами, возвращая им мягкость и красивый блеск. Из-за высокого содержания эфирного масла и скипидара воздержитесь от применения натурального средства при беременности и аллергии на хвойные экстракты.опубликовано econet

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