Жизненно важная функция жиров: Биохимия для чайников

Как же мы можем быть здоровыми? Когда белка нам не хватает, кислорода нам не хватает…кошмар какой-то, а не жизнь. При этом пропаганда всё твердит и твердит: жиры — вредно, белки — вредно… жрите сою и целлюлозу с сахаром — и мы вас полюбим (а вернее ваш кошелёк)…

По мнению большинства учёных, проблема сумасшедшего роста количества всякого рода заболеваний (и растущее год от года всё быстрее) состоит в том, что мы порабощены (фальшивой) рекламой, продвигающей всего лишь нужный для продажи товар, но нисколько не заботящейся о нашем здоровье. Мы заложники жажды наживы огромных продуктовых и фармацевтических компаний. Нас пугают, что еды на земле мало, что всем не хватит. Так почему же тогда мы имеем перепроизводство всяческих товаров, в том числе и продуктовых? По какой такой причине нужно добавлять в них консерванты и прочую химозу, ежели нам и так их не хватает? Разве могут они при тотальной нехватке, которой нас запугивают, залёживаться на прилавках? По логике — не должны…

Все о жирах

Вместо нормального белка нас пытаются пичкать соей и целлюлозой, говоря, что это полезнее, чем мясо… Вместо нормального жира нам подсовывают всё что угодно. Да мало того, ещё и массово пропагандируется, что натуральный жир это плохо, что натуральный жир это вредно, что жир это фактически дьявол во плоти, пичкая нас транс-жирами и прочей дрянью…

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Жиры — это второй (первый это белок) по значимости для организма компонент питания, который после осуществления белком всех функций приступает к не менее важной работе. Итак, какая функция жира в организме первая и самая важная? Попробуйте угадать

Думаю, что основная масса людей скажет теплопродукция и будут отчасти правы, конечно, но это лишь третья по значимости функция жиров. Кто-то скажет запас энергии, кто-то скажет мембранная…. И все будут правы, но лишь отчасти.

Главная и наипервейшая функция жиров в организме – ДЫХАТЕЛЬНАЯ. Жир — это сурфактант. В первую и наиважнейшую голову! В жизни не догадаешься, что за страшный зверь такой этот сурфактант, но тем не менее.

Причём, раньше на первое место ставилась функция мембран. Все учебники по биохимии в главе о жирах начинались с фразы: мембранная функция жиров… Но с развитием нашей науки и появлением новых исследовательских возможностей выяснилось, что мембранная функция лишь на втором месте, а первая, «структурная» функция жиров – именно сурфактантная. И странно совершенно, что до сих пор об этом даже не все врачи знают…

Что же это за звэрь такой сурфактант? Да, мне могут сказать, что сурфактант этот вырабатывается эндогенно самим организмом.

Цитата из учебника: Липиды сурфактанта синтезируются в эндоплазматическом ретикулуме микросомальной фракции альвеолоцитов 2-го типа и транспортируются через комплекс Гольджи и пластинчатые тельца в просвет альвеол.

Однако, суть современных исследований в том, что выработка сурфактанта существенно снижается с возрастом, а при тотальном дефиците поступающего в организм экзогенно (извне) жира (натурального животного), может прекратиться вовсе. Обнаружена прямая связь между количеством поступающего жира в организм человека и количеством вырабатываемого этим организмом сурфактанта.

Установлено, что СВДС (Синдрома Внезапной Детской Смертности) и РДС (Респираторный Дистресс-Синдром новорожденных) связаны именно с полным отсутствием сурфактанта в организме младенца.

Как вы думаете, сколько может прожить человек без кислорода? Без пищи очень много, я, к примеру, могу не есть два с лишним месяца (а официальный мировой рекорд на данный момент — 248 дней голодания, неофициальный – 411 дней), без воды, наука говорит, человек может прожить 7 дней, но есть прецеденты что 15 и даже 27 дней. Без любви и ласки мы можем жить вообще всю жизнь, без руководящей роли партии прекрасно живут многие поколения…Но вот без кислорода человеческое существо не может жить вообще!

Клетка мозга без кислорода может существовать лишь 1 минуту, две-три минуты — это в случае наличия каких-то внутренних резервов, и это уже граница между жизнью и смертью. Три минуты это в лучшем случае. Другие клетки могут прожить и чуть подольше (сердце, например, может продержаться минут 20), но зачем нам, простите, организм без мозга, мы же с вами не просто набор костей и мышц…

Мы не собаки, не птички, и не черви, для Хомо Сапиенса граница выживания – это граница выживания клеток мозга. Отсюда правило: Основная жизненно важная функция жиров — это обеспечение бесперебойного поступления в наш организм главного газа жизни – КИСЛОРОДА.

Так вот, кислородом организм насыщается именно благодаря сурфактанту, то есть жирам. Благодаря сурфактанту кислород проникает во все, без исключения, клетки нашего тела.

Все знают, что у нас есть бронхи, и все знают, хоть приблизительно, как бронхи устроены. Сначала идёт трахея, потом два главных бронхиальных ответвления, потом они «ветвятся» сильнее и каждое микроскопическое ответвление заканчивается бронхиолой. В свою очередь каждая бронхиола заканчивается маленьким пузырьком, называющимся альвеолой.

Строение альвеолы

С наружной части альвеола оплетена капиллярами, и капилляры эти приносят венозную кровь богатую СО₂. Во время выдоха из крови в альвеолу поступает СО₂. Во время вдоха в альвеолу приходит кислород, а кровь (гемоглобин) «хватает» этот кислород и, становясь артериальной, разносит его уже по всему телу. Это всё мы знаем со школы. Обмен кислорода и углекислого газа происходит в альвеолярной части бронхов. Очень простой механизм, осуществляющийся автоматически. Руководит этим процессом специальный центр мозга, называемый дыхательный центр.

Мы обо всём этом можем и не знать, но организм наш гениальный знает всё, и чтобы не происходили в нём перебои поступления кислорода (ну мало ли что), обеспечивает себе гарантию постоянного поступления кислорода. И этой гарантией как раз и является сурфактант. Это вещество, нанесённое на внутреннюю часть альвеолы, нечто вроде смазки. Тончайшая плёнка (мономолекулярный слой, говоря научно), обволакивающая альвеолу с внутренней стороны.



Строение альвеолы. Воздушнокровяной барьер (схема по В.Г. Елисееву, Ю.И. Афанасьеву, Е.Ф. Котовскому): 1 — альвеолы; 2 — респираторные эпителиальные клетки — альвеолоциты I типа; 3 — базальная мембрана эпителия; 4 — эндотелиоцит кровеносного капилляра; 5 — базальная мембрана эндотелиоцита; 6 — межальвеолярная соединительная ткань; 7 — эластические волокна, оплетающие альвеолу

Сурфактант имеет два ключевых качества:

Первое качество: он не даёт альвеоле спадаться, даже когда мы делаем выдох (выталкиваем из себя СО₂).

И второе, удивительное качество: он ускоряет перенос кислорода через мембрану альвеолоцита, примерно в 70-100 раз!

Процесс дыхания (механическая его часть) осуществляется благодаря мышцам, а процесс переноса кислорода, благодаря сурфактанту. И даже если мы, выполняя механическую часть, вроде как дышим, то при отсутствии сурфактанта у нас не работает перенос кислорода к клеткам.

Соответственно, самым «слабым звеном» в этой цепи является наличие или отсутствие сурфактанта в альвеолах!

Капилляры есть всегда, мышцы работают всегда, всё остальное тоже сформировано и работает, и лишь наличие сурфактанта (микроскопической жировой прослоечки в альвеоле) является определяющим фактором, получат наши клетки достаточно кислорода или нет!

Правило из учебника: Человек может получать кислород только (ключевое слово) через альвеолярное звено.

Никаким другим путём или местом мы усвоить кислород не можем!

Многие сейчас, очень многие, не буду говорить нехорошее слово кто, построили целый огромный бизнес на кислородных коктейлях и кислородной косметике и т.п. Нам говорят: «выпейте кислородный коктейль, и будет вам счастье», или «намажьтесь кислородным кремом и …». Всё это фикция и выкачивание из нас денег! Потому что каждая клетка нашего организма получает кислород только с артериальной кровью, которая насыщается оным только в одном единственном месте – альвеолах… И как бы нас не уверяли те самые «бизнесмены» что мы коже- или желудкодышащие существа, это не есть правда…

Если организм не имеет в достатке сурфактанта, то происходят два непоправимых процесса, альвеола спадается, и количество переносимого кислорода становится меньше (соответственно, клетки его недополучают).

Ну и что страшного, — скажете вы, — у нас этих альвеол миллионы, пусть себе спадаются, не успеем мы помереть от этого…

Так-то оно, конечно, так. Но! Большинство ныне живущих на планете Хомо Сапиенсов, как выяснено в современных исследованиях всё теми же учёными, находятся в состоянии гипоксии. (Гипоксия — это состояние кислородного дефицита в тканях организма.)

Если гипоксия хроническая – она уже называется ишемия (все, думаю, слышали, слово ишемия, но знать не знали, почему же она случается).

Ишемическая болезнь сердца или ишемия мозга обозначает, что ткани этих органов недополучают кислорода очень и очень долго, не минуту-две, а годы, и вследствие этого образуется некроз этих тканей. Причин тому может быть несколько, но самым уязвимым звеном в этой цепочке являются альвеолы и наличие в них сурфактанта.

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Сейчас очень распространённое явление среди беременных — гипоксия плода, страшное дело, скажу я вам. Мамаше и самой-то не хватает кислорода, потому что жиров она не ест, это же плохо и вредно, какой уж тут ребёночек внутри.

Чуть ли не каждому новорожденному сейчас ставят диагноз — гипоксическая энцефалопатия. Ужас! Но жиры это плохо, продолжают нас уверять…

Последние 30 лет подсаживают нас на низкожировые диеты, поперепугали всех мифическим холестерином (а проблема холестерина это проблема белкового переноса, нарушенная транспортная его функция) и вдалбывают, буквальным образом, сокращение приёма жиров!

А мы ведь не знаем, что и как работает, мы ведь верим…

Нам говорят: молоко жирное — низяя, мы воду крашеную покупаем вместо молока. Нам говорят жир — плохо, мы вместо масла сливочного ацкие маргарины покупаем, якобы «лайт». Нам говорят: сало – нееее, отрава страшная; мясо жирное – тьфу на вас, мы же не убийцы, мы веганы…

Год-два на обезжиренных продуктах «лайт» и вы уже в очереди за ишемией.

И это печально. Многие бы и рады знать, но взять-то эти знания негде. Уже почти 20 лет как открыли эту главную функцию жиров (кажется американские учёные, если мне память не изменяет), а нигде и никто нас об этом не оповещает, продуктов «обезжиренных» плодится всё больше и больше, свиньи и те уже тощие как газели, ни капельки жира в них…

Ну и как же мы может быть здоровыми? Когда белка нам не хватает, кислорода нам не хватает…кошмар какой-то, а не жизнь. При этом пропаганда всё твердит и твердит: жиры — вредно, белки — вредно… жрите сою и целлюлозу с сахаром — и мы вас полюбим (а вернее ваш кошелёк)…

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ОСНОВНЫМИ ЗАКОНАМИ ПИТАНИЯ И ФИЗИОЛОГИИ ПОВЫШАЕТ СТАТИСТИКУ ПО ТЕМ ПРОБЛЕМАМ, КОТОРЫЕ МЫ ЯКОБЫ ИСКЛЮЧАЕМ.

Исключили жиры - получили тотальную гипоксию и ишемию,

исключили животные белки -получили тотальные дисфункции организма и эпидемии рака.

Гипоксические симптомы я опишу потом, но самые основные и распространённые – сонливость, вялость, хроническая усталость, заторможенность мыслительных процессов в гипоксически-ишемизированном мозгу… А нам сказки рассказывают про стрессы, всякие вегето-сосудистые дистонии выдумывают.

А я считаю, чем вялее, безынициативнее и тугодуместее население, тем легче им манипулировать.

«ЭТИ» всё знают и целенаправленно нас уничтожают.

Откуда же берётся этот сурфактант

Сурфактант — это на 95% жир и 5% специфического белка. У всяких зверушек и у человека 5% белковой составляющей отличаются, а жировая составляющая совершенно одинакова.

Как я уже говорила, открыли сурфактант около 20-ти лет тому назад, проводилось по этому поводу множество исследований, изучений и экспериментов. И выяснилось, что сурфактант этот ну никак не хочет синтезироваться, несмотря на всю свою простоту. Ну, то есть синтезировать его возможно, но только он абсолютно не работает в организме и не попадает туда, куда должен попадать.

Стали экспериментировать с сурфактантом животных и выяснили, что самый лучший (и подходящий для лечения людей с гипоксией) сурфактант, всем сурфактантам сурфактант, сурфактантище – как вы думаете у кого? У морских млекопитающих, то бишь у китов.

И опять вспоминаем японцев, которые плевать хотели на мировое сообщество, кричащее им, что на китов охотиться запрещено. Добывали и добывать будут (99% мирового китового промысла принадлежит Японии).

А добывают они китов, собственно, из-за этого самого китового сурфактанта. Не знаю, до сих пор ли они раздают жир бесплатно населению или нет, но ещё 15 лет назад это было (15-30 грамм каждому).

Благодаря китовому сурфактанту (не только ему одному, конечно, но и всей политике рационального питания) японцы за 10-15 лет вылезли из послевоенного состояния вымирания (когда нечего было есть вообще, и люди мёрли от лучевой болезни, ибо Япония единственная страна, которую победили, разбомбив атомными бомбами, и всё отобрали, в надежде, что сами вымрут).

Они разработали и приняли к действию государственную программу по оздоровлению нации. Страна, которую уничтожили почти полностью, которая вымирала, к 70-му году прошлого века дала экономическое чудо мирового масштаба.

Где у нас сейчас Япония – впереди планеты всей, и по показателям здоровья (отсутствия болезней), и по показателям продолжительности жизни, и по росту уже догнали среднего европейца, не говоря уже о технических их достижениях!

Кстати сказать — японцы также были первыми, кто начал применять технологию обогащения питания, попросту говоря, это они изобрели БАДы, аж в 48 году прошлого века. Морские водоросли, гинко-билоба (самый мощный на планете антиоксидант) – это их «изобретения».

А мы все такие умные и даже знаем кое-что о белках, о витаминах и микроэлементах, о прекрасных и волшебных биодобавках, но скажите мне, нужно ли всё это будет организму, и будет ли оно работать, если нет кислорода…

Главный газ нашей жизни — кислород. И даже когда сформированы все структуры правильно, то в гипоксических условиях не работает ничто, ни синтез белка, ни иммунные функции, ни транспортные, ни усвоение тех же витаминов и микроэлементов.

Все правильные и здоровые клетки нашего организма требуют кислорода для своих биохимических реакций. Пока нет достаточного количества кислорода, не восстановится никогда обмен веществ (какие бы «разгоняльщики» обмена вы не употребляли). А нет обмена веществ, нет корректной работы организма.

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Без кислорода, как уже нам известно, работает, размножается и прекрасно существует только один вид клеток – раковые. Они питаются одной только глюкозой и все их реакции анаэробные (бескислородные)… Вот так.

Отсюда очередное правило – Главным регулятором скорости и активности любых обменных процессов в организме является кислород! Чем больше кислорода, тем выше скорость и активность биохимических реакций. Любых. Меньше кислорода – ниже активность биохимических реакций и, следовательно, ниже уровень обмена веществ.

И на фоне неимоверной пропаганды «обезжиренного» образа жизни нам продают сурфактанты (уже в виде лекарств) за бешеные деньги, 300-500 долларов стоит 50мг флакончик (это 0,05 грамма, а в человеческом организме должно быть для правильной работы 30-40 грамм сурфактанта). И применяют его, естественно, уже в крайних предсмертных случаях. Продают нам жировые (из жира животных) эмульсии для внутривенного вливания.

Вместо того чтобы развивать пропаганду правильного здорового питания!

Потому что при должном кормлении собственного организма, всё необходимое он вырабатывает САМ!

Если мы правильно питаемся, эта функция у нас в организме поддерживается автоматически. Но это только ЕСЛИ! Если мы не сидим на веганской диете, если мы пьём нормальное жирное молоко и йогурты, если мы едим жирный творог и сыр, если едим яйца и сливочное масло, жирное мясо и жирную рыбу, вопреки пропаганде. Всё это работает только ЕСЛИ!

Вспомним даже народные средства. Испокон веков, чем лечили любые заболевания дыхательной системы? Правильно – жиром! Топлёное молоко пили с большим количеством сливочного масла, намазывали наружно барсучьи, медвежьи и прочие жиры. Противно, невкусно, однако действенно! По себе знаю, вечно я кашляла так, что соседские кукушки из часов все в лес поулетали, и поили меня этим делом постоянно, и мазали жиром без остановки. Помогало.

Всегда задаюсь вопросом, откуда народная мудрость знает всё то, что учёные открывают вот только-только…

Если мы станем говорить о жизненно важных функциях, мы должны говорить – что без достаточного снабжения альвеолярного звена сурфактантом мы все находимся в состоянии гипоксии.

Те, кто задыхается в душном помещении, кто начинает зевать и чувствует сонливость в метро или закрытых помещениях, знайте – это гипоксия. И, как правило, это женщины, запуганные мыслью «ожирение это жиры» и сидящие на всяких диких диетах. Мужчины же менее подвержены гипоксии, потому что, что бы мы им там не пели, жир они не отдадут никогда, свой килограмм майонеза на бутерброд с салом они всегда положат.опубликовано econet

Автор Юл Иванчей

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