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Золотая десятка: лучшие упражнения для шеи

Автор: Econet 24 августа 2023 5968
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Шея – одна из наиболее уязвимых частей тела. Разминать шейные мышцы особенно необходимо при сидячем образе жизни и дискомфорте в позвоночнике. Регулярные тренировки позволят укрепить мышцы шеи, улучшить подвижность суставов, избавиться от усталости, головокружения и шума в ушах, предотвратить развитие остеохондроза и инсульта. Предлагаем ознакомиться с комплексом упражнений, разработанным опытными неврологами и остеопатами.

Золотая десятка: лучшие упражнения для шеи

Во время тренировки не делайте резких движений. Обязательно следите за спиной, она должна быть ровной.

Тренировка шейных мышц

Первое упражнение:

  • сядьте и посмотрите прямо перед собой;
  • сделайте 3-5 наклонов головой в разные стороны;
  • при выполнении последнего наклона в каждую сторону задержитесь на 7-10 секунд.

Второе упражнение:

  • сидя постарайтесь коснуться подбородком кадыка, не опуская голову, а просто поворачивая ее на одном месте;
  • задержитесь на 10 секунд;
  • вернитесь к исходной позиции, чтобы подбородок был направлен вверх, задержитесь на секунду;
  • повторите от 3 до 5 раз.

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Золотая десятка: лучшие упражнения для шеи

Третье упражнение:

  • слегка запрокиньте голову и потяните подбородок вверх;
  • затем направьте подбородок к груди (к левой части);
  • задержитесь на 10 секунд;
  • вернитесь к исходному положению и повторите все заново, но в другую сторону.

Четвертое упражнение:

  • в положении сидя не спеша поворачивайте голову в разные стороны;
  • поднимите голову и посмотрите вверх, задержавшись на 10 секунд;
  • вернитесь в первоначальную позицию и повторите все заново трижды в каждую сторону.

Золотая десятка: лучшие упражнения для шеи

Пятое упражнение:

  • сидя смотрите вперед;
  • правой рукой коснитесь левого плеча;
  • голову поверните к правому плечу;
  • через 10 секунд вернитесь к исходному положению, опустив руку;
  • повторите все заново, но в другую сторону.

Шестое упражнение:

  • соедините за головой ладони;
  • поверните голову влево, касаясь носом бицепса;
  • через 10 секунд поверните голову право и также коснитесь носом бицепса.

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Седьмое упражнение:

  • руки разведите в стороны;
  • задержитесь на 10 секунд;
  • опустите руки на пару секунд;
  • повторите упражнение трижды;
  • выполните наклоны рук в разные стороны, задерживаясь в последней точке на 10 секунд.

Восьмое упражнение:

  • руки отведите назад, чтобы ладони были развернуты к бедрам;
  • поднимите голову, посмотрите вверх;
  • через 10 секунд вернитесь в первоначальное положение, опустив руки на колени;
  • пару секунд отдохните;
  • повторите все заново 5 раз, будто изображаете цаплю.

Девятое упражнение:

  • руки расположите над головой, чтобы расстояние между ладонями не превышало 10 см;
  • смотрите прямо, выровняйте спину;
  • задержитесь на 10 секунд.

Золотая десятка: лучшие упражнения для шеи

Десятое упражнение:

  • встаньте, правой рукой охватите голову и направьте ее к правому плечу;
  • через 10 секунд вернитесь к исходной позиции;
  • повторите все заново, но в другую сторону;
  • для каждой стороны сделайте по 2-3 повтора.

Если выполнять эти упражнения регулярно, состояние шеи существенно улучшится.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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