Зубы связаны с внутренними органами: как обнаружить проблемы

Еще в древние времена было известно, что человеческий организм – это стройная система, в которой прослеживаются четкие взаимосвязи. Все наши органы связаны друг с другом, и нарушения в работе какого-то одного из них, влияет на функции других.

Если вы мучаетесь от ЗУБНОЙ БОЛИ, то отнеситесь к этому со вниманием, возможно, она свидетельствует о том, что начались сбои в определенных органах.

Зубы и каналы энергии человеческого тела

Восточные специалисты по акупунктуре уверены, что каждый зуб соответствует внутреннему органу или целой системе. Жизненная энергия циркулирует по всему телу и взаимодействует с разными частями тела, так боли в зубах могут являться проявлением патологии в любом органе человека. Например, состояние 4 коренного, воздействует на мышцы грудной клетки или легочную ткань.

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Стоматологам известны факты, когда пациент приносит жалобы на болезненность в тех зубах, которые уже давно удалили. Такие фантомные боли только подтверждают тесную взаимосвязь полости рта с органами по определенному меридиану, потому что не может вызывать болезненные ощущения то, что уже не существует.

Однако, органы с которыми существовала связь, могут так заявлять о своих проблемах. Большинство врачей уверено, что состояние здоровья всей полости рта серьезно влияет на благополучие всего организма.

Зубы, как органы чувств

Исследования в стоматологии уже давно подтвердили, что зубы относятся к органам чувств человека. Так, например, во время употребления пищи, механические рецепторы в ткани зубов регулируют нервную активность. С их помощью происходит управление силой и быстротой пережевывания продуктов, посылаются связующие импульсы в кору головного мозга. В ткани, которая заполняет полость в зубе, содержатся частицы механических рецепторов – органов, отвечающих на стимулирование, с помощью вибрации или давления.

Зубы не являются пассивной системой. Они принимают участие в процессах нервной системы, отправляют тактильную информацию, стимулирующую различные биологические реакции. Финские ученые сделали вывод, что одни и те же гены отвечают за развитие зубов и других органов. И даже могут свидетельствовать о риске новообразований у человека, через какое-то длительное время.

Например, ученые установили, что существует взаимосвязь между микроорганизмами в ткани зубов и новообразованиями в молочных железах, а длительные инфекционные процессы часто провоцируют развитие сердечные патологии и сосудистые нарушения. Кроме этого, они могут привести к инсульту и проблемам в репродуктивной системе.

Связь зубов с определенными меридианами

Тесная взаимосвязь между заболеваниями зубов и состоянием внутренних органов, свидетельствует о том, что нарушения в организме будут отражаться на состоянии полости рта. Появление боли в зубах еще не может уверенно свидетельствовать о сбоях в работе того или иного органа, но это повод обратить пристальное внимание на здоровье и если они продолжаются, то рекомендуется пройти обследование.

Связи зубов и органов:

почки, печень и желчный пузырь – с резцами и клыками;

толстый кишечник и желудок – передние коренные зубы и большие коренные зубы;

центральная нервная система, сердце – зубы мудрости.

Боли в зубах и заболевания:

боли в первых резцах – воспаления в гландах или инфекции в предстательной железе;

верхние и нижние резцы – инфекции в почках, мочевом пузыре, отиты;

в клыках – гепатит и холецистит;

боли в передних коренных зубах – аллергии, дисбактериоз, пневмония, колит;

коренные зубы – анемии, заболевания и язвы в пищеварительном тракте, хронические воспаления в различных органах;

4 верхний или нижний зуб – артриты, воспаления легких или толстого кишечника;

боли в нижних клыках – проблемы в системе кровообращения, атеросклерозы, дисфункции легких;

нижние коренные зубы – варикозное расширение вен, полипы в кишечнике, и заболевания дыхательных путей.oпубликовано econet

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