Зуд и жжение в глазах: 10 натуральных средств, которые помогут

С воспалением быстрее всего справляется холод. Чтобы добиться наилучшего результата, прежде чем прикладывать выбранное средство к глазам, вы можете предварительно убрать его в холодильник или морозильную камеру.
Зуд и жжение в глазах могут быть вызваны разными причинами, но чаще всего всему виной аллергические реакции. Почувствовав эти симптомы, мы начинаем инстинктивно тереть глаза руками. После этого нам кажется, что состояние немного улучшилось. Тем не менее, специалисты не рекомендуют так поступать, потому что это может лишь усугубить ситуацию. Что же можно сделать, чтобы избавиться от ненавистного зуда и жжения в глазах?
Есть множество натуральных средств, которые могут избавить от ощущения раздражения и жжения, вызванных аллергией. В этой статье мы расскажем вам о 10 самых доступных и эффективных средствах.
Если у вас зачесались глаза, постарайтесь как можно быстрее промыть их холодной водой. Это на короткое время снимет ощущение дискомфорта.
После промывания советуем приложить к глазам лед. Достаточно завернуть несколько кубиков льда в чистое полотенце из хлопка и приложить его к закрытым глазам.
Вот еще несколько эффективных средств:
Огурец снимает воспаление и помогает избавиться от отеков и мешков под глазами. Он также успокаивает и избавляет от раздражения и аллергии, вызывающих зуд и жжение в глазах.
Благодаря высокому содержанию биофлавоноидов чай эффективно борется с вирусными и бактериальными инфекциями, которые наносят глазам вред и вызывают конъюнктивит.
Чайные пакетики уменьшают воспаление глаз, помогают избавиться от темных кругов и мешков под глазами.
Холод, который сохраняет металл, сужает кровеносные сосуды, уменьшает воспаление и покраснение глаз.
Это лекарственное растение, распространенное в Северной Америке, обладает вяжущим действием и давно используется при отеках глаз.
Это многофункциональное растение также эффективно борется с воспалением и неприятными ощущениями в глазах.
Касторовое масло обладает противовоспалительными свойствами и помогает уменьшить припухлость и покраснение век, а также убирает зуд и жжение в глазах.
Это еще одно отличное средство, которое обладает вяжущими свойствами, а также освежает глаза и снимает воспаление.
Ощущение жжения и зуда в глазах может быть связано с недостаточной увлажненностью слизистой.
Благодаря антибактериальному и противовоспалительному эффекту эта пряность идеально подходит для борьбы с воспалением глаз. Она особенно эффективна при инфекциях.
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Источник: https://econet.ua/
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