Звезда среди специй: польза аниса + как использовать масло и чай

Анис известен людям с древних времен. Семена этого растения (тмин) могут использоваться не только как ароматный компонент различных блюд. Это эффективное лекарственное средство с широким диапазоном действия. Кроме того, анисовое масло обладает уникальными целительными свойствами. Вот как можно его приготовить.
Анис обыкновенный - растение, которое дает семена под название тмин. В состав анисовых семян входят белки, жиры, эфирные масла, крахмал, клетчатка.
Анис и анисовое масло исцеляют болезни
Семена аниса имеют головокружительный запах благодаря аромамаслу анетолу. Кроме того, семена аниса – источник таких микроэлементов как железо (Fe), магний (Mg), кальций (Ca), цинк (Zn), марганец (Mn), калий (K), медь (Cu). Они важны для поддержания сердечной функции, кровообращения, здоровья костной ткани.
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