Детокс-питание: рецепты здорового долголетия

Животворящие зеленые соки

Мечтали пить вкусные напитки и не задумываться, что они калорийны и подарят вам лишние килограммы? Тогда готовьте зеленые соки и наслаждайтесь - они принесут одну только позу! Ведь в них есть все натуральные полезные вещества (витамины, минералы, антиоксиданты), которые усваиваются на 100%.

Даже если вы не любите такие напитки, нужно ввести в полезную привычку выпивать каждый день (или, как минимум, 2-3 раза в неделю) стакан такого природного эликсира молодости, чтобы ваша кожа сияла здоровьем, а тело наполнилось живой энергией.

Как пить зеленые соки правильно?

1. Очень важно помнить, что сок не содержит клетчатку и им нельзя заменить употребление свежих овощей

2. Сок нельзя подслащивать сахаром и вводить в рацион в больших количествах

3. Не заменяйте соками полноценный прием пищи, это не еда, а полезное дополнение для вашего меню

4. Делайте вкусные напитки, не нужно пить без удовольствия, через силу

5. если сок вызывает проблемы с ЖКТ (вздутие, дискомфорт) сократите прием до половины стакана и повышайте постепенно

6. Если есть возможность, выбирайте экологически чистые, органические овощи

7. Не уверены в качестве овощей - снимите кожуру и вымочите в воде, подкисленной яблочным уксусом

8. Пейте зеленый сок как только вы его приготовили, с каждой минутой полезные свойства уменьшаются

9. Если все же необходимо хранить, то налейте в стеклянную герметичную емкость до горлышка, чтобы вытеснит максимум воздуха, и закупорьте

10. Используйте только исключительно чистую соковыжималку и посуду

11. Начните с огурцов и сельдерея - дайте себе неделю привыкнуть только к этому сочетанию

12. Сок лимона делает напитки некоторых “острых” овощей не такими “горькими”

13. Добавляйте имбирь, особенно в холодное время

14. Не используйте капустные овощи, они нуждаются в ферментации

15. Не используйте свеклу, морковь и фрукты - это “сахарная бомба”

16. Держите соки 10-20 секунд во рту, как бы “жуя” их - так они вступают в реакцию с пищеварительными ферментами слюны

17. Не пейте залпом, только медленно и с удовольствием

18. Добавляйте в соки полезные масла, молотое льняное семя

Капуста как природное лекарство

В это семейство крестоцветных входят брокколи, цветная и листовая капуста, брюссельская и белокочанная, репа. А лечат они благодаря своему уникальному составу, в который входят два волшебных вещества - индол-3-карбинола и крамбина.

Капустные являются прекрасной профилактикой онкологических заболеваний, помогают укрепить иммунитет, работая природными антиоксидантами. Они лучшие друзья детокса, помогающие очищению печени и активации детокс-ферментов.

Женщинам 40+ капустные помогут избежать возрастного остеопороза из-за высокого содержания витамина К. И, конечно же, заботятся о красоте, поддерживая молодость кожи, предотвращая появление морщин.

Но выше мы указали, что не стоит применять свежие соки из капусты - а все потому, что их состав подавляет гормоны щитовидной железы, и может быть гормональный сбой. Как следствие - усталость, упадок сил, апатия и даже замедление обмена веществ. Поэтому вместо сырых крестоцветных употребляйте приготовленные - например, на пару, или немного отваренные на медленном огне.

Капустный рецепт в копилку долголетия

Вы можете взять его за основу и добавлять другие ингредиенты по своему желанию. В базовый состав входят любые крестоцветные, батат и шпинат, немного масло гхи или кокосового, можно добавить соль, специи и кокосовые сливки.

Капустные и батат крупно нарежьте, положите в воду, как закипит - варите еще 5-6 минут, после чего добавьте шпината, соль и специи, еще варите около 2 минут. Пюрируйте суп, перед подачей добавьте масло.