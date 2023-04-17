Детокс-питание: рецепты здорового долголетия

Животворящие зеленые соки
Мечтали пить вкусные напитки и не задумываться, что они калорийны и подарят вам лишние килограммы? Тогда готовьте зеленые соки и наслаждайтесь - они принесут одну только позу! Ведь в них есть все натуральные полезные вещества (витамины, минералы, антиоксиданты), которые усваиваются на 100%.
Даже если вы не любите такие напитки, нужно ввести в полезную привычку выпивать каждый день (или, как минимум, 2-3 раза в неделю) стакан такого природного эликсира молодости, чтобы ваша кожа сияла здоровьем, а тело наполнилось живой энергией.
Как пить зеленые соки правильно?
1. Очень важно помнить, что сок не содержит клетчатку и им нельзя заменить употребление свежих овощей
2. Сок нельзя подслащивать сахаром и вводить в рацион в больших количествах
3. Не заменяйте соками полноценный прием пищи, это не еда, а полезное дополнение для вашего меню
4. Делайте вкусные напитки, не нужно пить без удовольствия, через силу
5. если сок вызывает проблемы с ЖКТ (вздутие, дискомфорт) сократите прием до половины стакана и повышайте постепенно
6. Если есть возможность, выбирайте экологически чистые, органические овощи
7. Не уверены в качестве овощей - снимите кожуру и вымочите в воде, подкисленной яблочным уксусом
8. Пейте зеленый сок как только вы его приготовили, с каждой минутой полезные свойства уменьшаются
9. Если все же необходимо хранить, то налейте в стеклянную герметичную емкость до горлышка, чтобы вытеснит максимум воздуха, и закупорьте
10. Используйте только исключительно чистую соковыжималку и посуду
11. Начните с огурцов и сельдерея - дайте себе неделю привыкнуть только к этому сочетанию
12. Сок лимона делает напитки некоторых “острых” овощей не такими “горькими”
13. Добавляйте имбирь, особенно в холодное время
14. Не используйте капустные овощи, они нуждаются в ферментации
15. Не используйте свеклу, морковь и фрукты - это “сахарная бомба”
16. Держите соки 10-20 секунд во рту, как бы “жуя” их - так они вступают в реакцию с пищеварительными ферментами слюны
17. Не пейте залпом, только медленно и с удовольствием
18. Добавляйте в соки полезные масла, молотое льняное семя
Капуста как природное лекарство
В это семейство крестоцветных входят брокколи, цветная и листовая капуста, брюссельская и белокочанная, репа. А лечат они благодаря своему уникальному составу, в который входят два волшебных вещества - индол-3-карбинола и крамбина.
Капустные являются прекрасной профилактикой онкологических заболеваний, помогают укрепить иммунитет, работая природными антиоксидантами. Они лучшие друзья детокса, помогающие очищению печени и активации детокс-ферментов.
Женщинам 40+ капустные помогут избежать возрастного остеопороза из-за высокого содержания витамина К. И, конечно же, заботятся о красоте, поддерживая молодость кожи, предотвращая появление морщин.
Но выше мы указали, что не стоит применять свежие соки из капусты - а все потому, что их состав подавляет гормоны щитовидной железы, и может быть гормональный сбой. Как следствие - усталость, упадок сил, апатия и даже замедление обмена веществ. Поэтому вместо сырых крестоцветных употребляйте приготовленные - например, на пару, или немного отваренные на медленном огне.
Капустный рецепт в копилку долголетия
Вы можете взять его за основу и добавлять другие ингредиенты по своему желанию. В базовый состав входят любые крестоцветные, батат и шпинат, немного масло гхи или кокосового, можно добавить соль, специи и кокосовые сливки.
Капустные и батат крупно нарежьте, положите в воду, как закипит - варите еще 5-6 минут, после чего добавьте шпината, соль и специи, еще варите около 2 минут. Пюрируйте суп, перед подачей добавьте масло.
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