Развод. Кто виноват?

Часто после развода партнер, которого оставили, пытается разобраться в причинах произошедшего, может впадать в крайности, от «я была идеальной женой(мужем), а он(а)сволочь», до «я во всем виноват(а)». Человек, помимо проживания утраты, чувствует себя либо брошенным, отвергнутым, жертвой, либо испытывает колоссальное чувство вины, самобичевание за то, что сделал что-то не так, не сумел сохранить семью.

Существует еще теория, по которой «в разводе всегда виноваты оба 50 на 50», иногда он(а) может ощущать эти чувства одновременно.

Но на самом деле, как правило, мы видим лишь верхушку айсберга - какие-то факторы, которые заявлены как причины развода.

Когда начинаем идти в глубину, может выясниться, что развод в данной ситуации - реакция семейной системы на прохождение точки бифуркации - напряжения, возникшего в период достижения возраста травмы одного из супругов.

Например, если папа в 43 года ушел от мамы, когда сыну было 10 лет, то мальчик, оказавшись в точке, где уже его ребенку будет 10 лет, либо достигнув возраста 42-44 лет, вполне вероятно, может инициировать развод. Объективно может быть любая причина - нехватка секса, другая женщина, конфликты, непонимание, но важно заметить, что есть момент, когда семейная система подошла к точке напряжения, которое должно разрешиться. А поскольку причина его не осознается членами семейной системы, оно может разрядиться и таким травматичным способом, как развод.

Или женщина, достигнув возраста, когда ее маме сделали операцию по удалению матки и яичников, может либо повторить судьбу мамы и заболеть похожим заболеванием, которое будет разрушать ее женскую часть, либо потерять ребенка в результате выкидыша, либо развестись, и таким образом неосознанно подтвердить свою лояльность матери - «мама, я страдаю так же, как ты, и мне так же сложно быть счастливой в женской роли». Вариантов может быть много.

Частая история, когда не получается создать гармоничные отношения из-за непроработанных, напряженных отношений с родителями, если сепарация так и не произошла. Женщине непросто раскрыть в себе женские качества, быть счастливой в женской роли, если у нее тяжелые отношения с мамой, если иерархически она занимает не свое место, если нет принятия отца.

Так же и мужчине сложно раскрыть в себе мужское начало, если не произошла идентификация его как мужчины, если отца не было, либо он не был авторитетом.

Целостный взгляд на каждое явление, на человека - как на часть чего-то большего, часть системы, в которой мы рассматриваем не только объективные симптомы в отношениях, но и учитываем процессы, происходящие в системе, дает более глубокое понимание картины происходящего.

И тогда становятся бессмысленными вопросы - кто виноват? За что?

И, наоборот, актуальными - как это устроено в моей семейной системе? Для чего мне нужно было столкнуться с этими событиями? Что осознать? Иногда даже понимание происходящих процессов сильно снижает градус напряжения.

Осознание - это первый шаг к изменениям. А любые изменения одного элемента системы неизбежно приводят к изменениям системы в целом. И тогда, меняя себя, можно менять сценарии своей семейной системы.

Психолог Велигурская Инна